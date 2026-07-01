ДМИТРИЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДМИТРИЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский критик, поэт, переводчик, мемуарист, действительный статский советник (1839).

Из ста­рин­но­го дво­рян­ско­го ро­да; пле­мян­ник И.И. Дмит­рие­ва. Учил­ся в Московском уни­вер­си­тет­ском бла­го­род­ном пан­сио­не (1811-1812), за­тем в Московском университете (1813-1817). Слу­жил в Мо­ск­ве - в ар­хи­ве Кол­ле­гии иностранных дел (до 1825), чи­нов­ни­ком осо­бых по­ру­че­ний при ге­не­рал-гу­бер­на­то­ре (1825-1826), судь­ёй на­двор­но­го су­да (1826-1827), со­вет­ни­ком в уго­лов­ной па­ла­те (1828-1832). С 1833 года - за обер-про­ку­рор­ским сто­лом 6-го департамента Се­на­та, с 1839 года обер-про­ку­рор 7-го департамента (ут­вер­ждён в долж­но­сти в 1842 году, с 1843 года за­ве­до­вал де­ла­ми Об­щих со­б­ра­ний московских де­пар­та­мен­тов Се­на­та). Ка­мер­гер (1831). В 1847 году из-за кон­флик­та с министром юс­ти­ции В.Н. Па­ни­ным уво­лен от служ­бы.

В 1820-1830-е годы со­труд­ни­чал в жур­на­лах «Вест­ник Ев­ро­пы», «Сын оте­че­ст­ва», «Мо­с­ков­ский вест­ник» , «Те­ле­скоп». В 1824 году по­ле­ми­зи­ро­вал с П.А. Вя­зем­ским о ро­ман­тиз­ме и на­род­но­сти («Вто­рой раз­го­вор ме­ж­ду Клас­си­ком и Из­да­те­лем Бах­чи­са­рай­ско­го фон­та­на» и другие), в 1825 году - с Н.А. По­ле­вым о ко­ме­дии «Го­ре от ума», ко­то­рую оце­ни­вал кри­ти­че­ски. Стре­мил­ся к соз­да­нию сис­те­ма­ти­че­ской, «учё­ной» кри­ти­ки, ув­ле­кал­ся немецкой по­эзи­ей и фи­ло­со­фи­ей. В 1840-е годы сбли­зил­ся со сла­вя­но­фи­ла­ми, со­труд­ни­чал в «Мо­ск­ви­тя­ни­не» (1841-1855), вы­сту­пал про­тив В.Г. Бе­лин­ско­го (са­ти­ра «К бе­зы­мен­но­му кри­ти­ку», 1842). Взгля­ды Дмитриева от­ли­ча­лись не­за­ви­си­мо­стью и кон­сер­ва­тиз­мом, оп­по­зи­ци­он­ным по от­но­ше­нию как к но­вым ев­ропейским вея­ни­ям, так и к по­ли­ти­ке российского пра­ви­тель­ст­ва. Цикл «Мо­с­ков­ские эле­гии» (1858) по­стро­ен на ан­ти­те­зе идеа­ли­зи­ро­ван­ной ста­ри­ны и низ­мен­ной, ко­ры­ст­ной со­вре­мен­но­сти. Сборники сво­их сти­хо­тво­ре­ний Дмитриев из­да­вал два­ж­ды (части 1-2, 1830; части 1-2, 1865), од­на­ко ус­пе­хом поль­зо­ва­лись толь­ко са­ти­рические сти­хи Дмитриева («От­вет Ак­са­ко­ву», 1845; «Под­вод­ный го­род», 1847, и другие), а так­же пе­ре­во­ды из Го­ра­ция («Нау­ка по­эзии», 1853; «Са­ти­ры», 1858). В книге «Ме­ло­чи из за­па­са мо­ей па­мя­ти» (1854; 2-е издание, 1869) Дмитриев со­брал мно­же­ст­во пре­да­ний и анек­до­тов о литературном бы­те XVIII - начала XIX веков, имею­щих боль­шую ис­то­рическую цен­ность. Об­шир­ные ме­муа­ры Дмитриева («Гла­вы из вос­по­ми­на­ний мо­ей жиз­ни», 1864-1866, изданы в 1998 году) со­дер­жат де­та­ли­зи­ро­ван­ную и яр­кую кар­ти­ну об­щественной и литературной (в основном мо­с­ков­ской) жиз­ни 1-й половине XIX века.

Сочинения :

Мо­с­ков­ские эле­гии: Сти­хо­тво­ре­ния. Ме­ло­чи из за­па­са мо­ей па­мя­ти. М., 1985;

Пуш­кин в при­жиз­нен­ной кри­ти­ке. 1820-1827. 2-е изд. СПб., 2001. С. 156–161, 178-188, 256-257.