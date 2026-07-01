ДМИТРИЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДМИТРИЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский критик, поэт, переводчик, мемуарист, действительный статский советник (1839).
Из старинного дворянского рода; племянник И.И. Дмитриева. Учился в Московском университетском благородном пансионе (1811-1812), затем в Московском университете (1813-1817). Служил в Москве - в архиве Коллегии иностранных дел (до 1825), чиновником особых поручений при генерал-губернаторе (1825-1826), судьёй надворного суда (1826-1827), советником в уголовной палате (1828-1832). С 1833 года - за обер-прокурорским столом 6-го департамента Сената, с 1839 года обер-прокурор 7-го департамента (утверждён в должности в 1842 году, с 1843 года заведовал делами Общих собраний московских департаментов Сената). Камергер (1831). В 1847 году из-за конфликта с министром юстиции В.Н. Паниным уволен от службы.
В 1820-1830-е годы сотрудничал в журналах «Вестник Европы», «Сын отечества», «Московский вестник», «Телескоп». В 1824 году полемизировал с П.А. Вяземским о романтизме и народности («Второй разговор между Классиком и Издателем Бахчисарайского фонтана» и другие), в 1825 году - с Н.А. Полевым о комедии «Горе от ума», которую оценивал критически. Стремился к созданию систематической, «учёной» критики, увлекался немецкой поэзией и философией. В 1840-е годы сблизился со славянофилами, сотрудничал в «Москвитянине» (1841-1855), выступал против В.Г. Белинского (сатира «К безыменному критику», 1842). Взгляды Дмитриева отличались независимостью и консерватизмом, оппозиционным по отношению как к новым европейским веяниям, так и к политике российского правительства. Цикл «Московские элегии» (1858) построен на антитезе идеализированной старины и низменной, корыстной современности. Сборники своих стихотворений Дмитриев издавал дважды (части 1-2, 1830; части 1-2, 1865), однако успехом пользовались только сатирические стихи Дмитриева («Ответ Аксакову», 1845; «Подводный город», 1847, и другие), а также переводы из Горация («Наука поэзии», 1853; «Сатиры», 1858). В книге «Мелочи из запаса моей памяти» (1854; 2-е издание, 1869) Дмитриев собрал множество преданий и анекдотов о литературном быте XVIII - начала XIX веков, имеющих большую историческую ценность. Обширные мемуары Дмитриева («Главы из воспоминаний моей жизни», 1864-1866, изданы в 1998 году) содержат детализированную и яркую картину общественной и литературной (в основном московской) жизни 1-й половине XIX века.
Сочинения:
Московские элегии: Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1985;
Пушкин в прижизненной критике. 1820-1827. 2-е изд. СПб., 2001. С. 156–161, 178-188, 256-257.