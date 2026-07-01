ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ, МАТВЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дмитриев-Мамонов, Матвей Александрович (14[25].09.1790, Москва — 11[23].06.1863, имение Васильевское (Мамонова дача), Московского уезда) — граф, российский общественный деятель.

Сын фаворита императрицы Екатерины II графа А. М. Дмитриева-Мамонова, один из богатейших людей России. Получил домашнее образование. Камер-юнкер (1807), обер-прокурор 6-го департамента Сената (с 1811). Участвовал в деятельности московских масонских лож, сотрудничал в масонских изданиях, имел степень великого мастера. 23 июля 1812 вступил в Московское ополчение, участвовал в Бородинском сражении , Тарутинском и Малоярославецком сражениях. На собственные средства сформировал из своих крепостных крестьян и добровольцев 6-эскадронный конный полк, получивший его имя. В 1813 произведен в генерал-майоры и назначен шефом своего полка, с которым участвовал в Заграничных походах русской армии 1813—1814 . В 1814—1815 Д.-М. вместе с М. Ф. Орловым создал тайное общество «Орден русских рыцарей» (одна из первых преддекабристских организаций). В 1816 определен состоять по кавалерии. В 1819 уволен «за болезнью» в отставку. С начала 1820-х состоял под секретным надзором. В 1825 арестован, признан безумным, его имущество взято в опеку. Содержался под надзором в своем имении Васильевском, подвергался жестокому принудительному лечению, к 1840 окончательно сошел с ума. Явился одним из прототипов Пьера Безухова в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».

Лит.: Болдина Е. Г. Последний из рода Дмитриевых-Мамоновых // Московский журнал. 2001. № 4; Дмитриев-Мамонов Н. А. Граф М. А. Дмитриев-Мамонов. Из воспоминаний // Русская старина. 1890. № 4; Лотман Ю. М. М. А. Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель // Избранные статьи. Т. 2. Таллин, 1992.