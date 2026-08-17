ДМИТРИЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ДМИТРИЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ - русский поэт, государственный деятель, действительный тайный советник; Действующий член Российской академии (1797).
Дядя М.А. Дмитриева. Дворянин. В 1767-1770 годы учился в частных пансионах Казани и Симбирска. Окончил Благородный пансион при Московском университете (1783). В 1774-1796 годы на службе в лейб-гвардейском Семёновском полку. В 1797-1799 годы 2-й товарищ министра уделов. Обер-прокурор 3-го департамента Сената (1798-1799). Министр юстиции (1810-1814). Член Государственного совета (1810). По его распоряжению были учреждены Комиссия для рассмотрения переводов Уложения грузинского царя Вахтанга VI Законодателя и Комиссия финляндских дел, а также приняты меры к ускорению делопроизводства и устранению злоупотреблений при чинопроизводстве. Член Особого комитета для выработки постановления о введении экзаменов при производстве в чины (1812-1813). Председатель «Комиссии для рассмотрения просьб, подаваемых на высочайшее имя от жителей, разорённых неприятелем» (1816-1819).
Печатался с 1777 года, однако приобрёл известность благодаря публикациям в «Московском журнале» (1791-1792) Н.М. Карамзина, чьим верным соратником неизменно являлся впоследствии. Подобно Карамзину, ориентируясь на вкусы и речевой этикет образованного общества, Дмитриев внёс в свои стихи интонации непринуждённой светской беседы. В баснях, где Дмитриев ушёл от свойственных прежде этому жанру морализаторства и простонародной грубости слога, как и в его «сказках» («Модная жена», 1792 год, и другие), на первом плане - сам рассказчик, ироничный и уклончивый (эти черты отразились в «лукавой» манере И.А. Крылова, начавшего писать басни в состязании с Дмитриевым). В сатире «Чужой толк» (1794), высмеивая своих литературных антагонистов - авторов торжественных од, Дмитриев, «хитрый лирик» (А.С. Пушкин), также сохраняет внешнее добродушие. В собственных одах («Ермак», 1795 год; «Освобождение Москвы», 1797 год, и других) Дмитриев избегает «громкости» и придерживается среднего слога и умеренной эмоции: их «приличнее назвать лирическими поэмами, нежели одами» (П.А. Вяземский). Современники ценили Дмитриева за лёгкость и изящество стиля, за умение остроумно и «приятно» выражать «обыкновенные мысли». В нём видели «классика» с безукоризненным вкусом; экзальтированная чувствительность ему не была свойственна. О мироощущении эпохи сентиментализма в творчестве Дмитриева напоминают лишь песни, ставшие модными романсами («Стонет сизый голубочек…», «Ах! когда б я прежде знала…», «Видел славный я дворец…» и другие). Творческий путь Дмитриева, по сути, завершился в 1803-1805 годы изданием 3 томов «Сочинений и переводов» (переиздано в 1810 году, 1814 году, 1818 году; с сокращениеми и предисловием П.А. Вяземского - в 1823 году), но вплоть до 1820-х годов он ещё играл большую роль в литературной жизни как признанный мэтр, направляющий из-за кулис ход литературных полемик. В 1825 году Дмитриев закончил мемуары («Взгляд на мою жизнь», опубликованы в 1866), отличающиеся эмоциональной сдержанностью и фактической точностью.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1810), Святого Владимира 1-й степени (1819) и другими.
Сочинения:
Соч. СПб., 1893. Т. 1-2;
Полн. собр. стихотворений. Л., 1967;
Соч. М., 1986.
Иллюстрация:
И. И. Дмитриев. Портрет работы неизвестного художника.
Архив БРЭ.