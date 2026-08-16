ДМИТРЕВСКИЙ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ
ДМИТРЕВСКИЙ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ - российский актёр, театральный и литературный деятель, переводчик, педагог, действительный член Российской академии.
Родился в семье дьякона. В 1751 году окончил Ростовскую духовную семинарию. В 1749-1751 годы участвовал в спектаклях ярославской труппы «охотников» под руководством Ф.Г. Волкова. Вместе с ней указом императрицы Елизаветы в январе 1752 года вызван в Санкт-Петербург, где был оставлен в числе 4 самых талантливых членов этой труппы и отдан в Сухопутный кадетский корпус для продолжения образования; среди прочих предметов обучался «тражедии» под руководством А.П. Сумарокова. Вошёл в труппу учреждённого 30.8.1756 года «Русского для представления трагедий и комедий театра». После смерти Волкова (апрель 1763) стал «первым придворным российского театра актёром». Видный представитель русского классицизма, играл гл. роли в трагедиях Сумарокова (Синав - «Синав и Трувор», Оскольд - «Семира», Вышеслав - «Вышеслав», Димитрий - «Димитрий Самозванец», Мстислав - «Мстислав»), а также в комедиях, в которых считался одним из лучших русских исполнителей (Альцест - «Мизантроп, или Нелюдим» Мольера, Дорант - «Ревнивый, из заблуждения выведенный» Ж. Кампистрона, Менехм - «Менехмы, или Близнецы» Ж.Ф. Реньяра, Добросердов - «Мот, любовью исправленный» и Неумолков - «Пустомеля» В.И. Лукина). Дмитревский было свойственно тонкое чувство стиля и жанра. Первым из русских актёров представлял отечественный театр за границей, куда выезжал дважды: с сентября 1765 по октябрь 1766 года - «смотреть английского и французского театру», и с октября 1767 по май 1768 года - выписать труппу французских актёров к русскому двору. После возвращения из Европы, где Дмитревский познакомился с исполнительским искусством А.Л. Лекена, Дюмениль, Клерон, Ф.Р. Моле, Д. Гаррика и других, им была «декламация вычищена, исправлена и приведена в совершенство» (А.Ф. Малиновский). Однако в 1770-х годах Дмитревский много играл в «мещанских драмах» и «слёзных комедиях» (граф Кларандон - «Евгения» П. Бомарше, Беверлей - «Беверлей» Б.Ж. Сорена), вызывавших яростные нападки классицистов. В 1782-1783 годы Дмитревский возглавлял Вольный российский театр в Санкт-Петербурге на Царицыном лугу (где в 1782 году впервые поставил в свой бенефис «Недоросля» Д.И. Фонвизина и сыграл роль Стародума). Среди других ролей: Клитандр («Любовь Доктор» Мольера), Аполлон («Новые лавры» Сумарокова, музыка Г.Ф. Раупаха и Й. Старцера), Азиятец («Прибежище добродетели», опера-балет Сумарокова, Ф.А.К. Гильфердинга, музыка Раупаха), Артимон («Опекун обманут, бит и доволен» Ф. Данкура), граф Новосёлов («Наказанная вертопрашка» Б.Е. Ельчанинова), Всезнай («Лжеучёный» Ж. Дювора). В августе 1783 года назначен инспектором российской труппы. В марте 1784 года Дмитревский поручили «обучать находящихся при театральной школе учеников и учениц декламации и действованию». В январе 1787 года уволен на пенсион, но продолжал выступать и преподавать. С октября 1791 года главный режиссёр, надзирающий «над всеми российскими зрелищами и школою». В эти годы сыграл роль Досажаева (по «Школе злословия» Р.Б. Шеридана), которую считают лучшей из его ролей. Последний раз вышел на сцену в августе 1812 года в роли Усердова в драме «Всеобщее ополчение» С.И. Висковатова.
Литературная деятельность Дмитревский начал в 1759 году, напечатав элегию «Предвестия для нас плачевные свершились…» и три перевода из английского журнала «The Spectator». Среди трудов: аллегорический пролог на выздоровление великого князя Павла Петровича «Непостижимость судьбы» (1772), переводы пьес К. Гольдони, М. Кольтеллини, Детуша, Б.Ж. Сорена, Л. да Понте. Дмитревский был в дружеских отношениях со многими литераторами (И.А. Крылов, Г.Р. Державин и другими), входил в общество «Беседа любителей русского слова». Для Российской академии писал отзывы о драматических и лингвистических сочинениях, на её торжественном собрании в деабре 1807 года произнёс «Слово похвальное А.П. Сумарокову» (издано в том же году). Многие сочинения Дмитревского не сохранились, в том числе «История российского театра», над которой он работал около 20 лет.
Педагогическая деятельность Дмитревский начал в 1770-х годах: преподавал сценическое искусство питомцам Московского воспитательного дома, составившим труппу Вольного российского театра в Санкт-Петербурге (1780-1783) и вошедшим затем в состав придворного русского театра.
Иллюстрация:
И. А. Дмитревский. ЛитографияП. Ф. Бореля. 1860-е гг.
Архив БРЭ.