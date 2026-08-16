ДМИТРЕВСКИЙ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ

ДМИТРЕВСКИЙ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ - российский актёр, театральный и литературный деятель, переводчик, педагог, действительный член Российской академии.

Ро­дил­ся в се­мье дья­ко­на. В 1751 году окон­чил Рос­тов­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию. В 1749-1751 годы уча­ст­во­вал в спек­так­лях яро­слав­ской труп­пы «охот­ни­ков» под руководством Ф.Г. Вол­ко­ва. Вме­сте с ней ука­зом императрицы Ели­за­ве­ты в январе 1752 года вы­зван в Санкт-Пе­тер­бург, где был ос­тав­лен в чис­ле 4 са­мых та­лант­ли­вых чле­нов этой труп­пы и от­дан в Су­хо­пут­ный ка­дет­ский кор­пус для про­дол­же­ния об­ра­зо­ва­ния; сре­ди про­чих пред­ме­тов обу­чал­ся «тра­же­дии» под руководством А.П. Су­ма­ро­ко­ва. Во­шёл в труп­пу уч­ре­ж­дён­но­го 30.8.1756 года «Рус­ско­го для пред­став­ле­ния тра­ге­дий и ко­ме­дий те­ат­ра». По­сле смер­ти Вол­ко­ва (апрель 1763) стал «пер­вым при­двор­ным рос­сий­ско­го те­ат­ра ак­тё­ром». Вид­ный пред­ста­ви­тель русского клас­си­циз­ма , иг­рал гл. ро­ли в тра­ге­ди­ях Су­ма­ро­ко­ва (Си­нав - «Си­нав и Тру­вор», Ос­кольд - «Се­ми­ра», Вы­ше­слав - «Вы­ше­слав», Ди­мит­рий - «Ди­мит­рий Са­мо­зва­нец», Мсти­слав - «Мсти­слав»), а так­же в коме­ди­ях, в ко­то­рых счи­тал­ся од­ним из луч­ших русских ис­пол­ни­те­лей (Аль­цест - «Ми­зан­троп, или Не­лю­дим» Моль­е­ра , До­рант - «Рев­ни­вый, из за­блу­ж­дения вы­ве­ден­ный» Ж. Кам­пис­тро­на, Менехм - «Ме­нех­мы, или Близ­не­цы» Ж.Ф. Рень­я­ра, Доб­ро­сер­дов - «Мот, лю­бо­вью ис­прав­лен­ный» и Не­умол­ков - «Пус­то­ме­ля» В.И. Лу­ки­на). Дмитревский бы­ло свой­ст­вен­но тон­кое чув­ст­во сти­ля и жан­ра. Пер­вым из русских ак­тё­ров пред­став­лял отечественный те­атр за гра­ни­цей, ку­да вы­ез­жал два­ж­ды: с сентября 1765 по октябрь 1766 года - «смот­реть анг­лий­ско­го и фран­цуз­ско­го те­ат­ру», и с октября 1767 по май 1768 года - вы­пи­сать труп­пу французских ак­тё­ров к русскому дво­ру. По­сле воз­вра­ще­ния из Ев­ро­пы, где Дмитревский по­зна­ко­мил­ся с ис­пол­ни­тель­ским искусством А.Л. Ле­ке­на, Дю­ме­ниль, Кле­рон, Ф.Р. Мо­ле, Д. Гар­ри­ка и других, им бы­ла «дек­ла­ма­ция вы­чи­ще­на, ис­прав­ле­на и при­ве­де­на в со­вер­шен­ст­во» (А.Ф. Ма­ли­нов­ский). Од­на­ко в 1770-х годах Дмитревский мно­го иг­рал в «ме­щан­ских дра­мах» и «слёз­ных ко­ме­ди­ях» (граф Кла­ран­дон - «Ев­ге­ния» П. Бо­мар­ше, Бе­вер­лей - «Бе­вер­лей» Б.Ж. Со­ре­на), вы­зы­вав­ших яро­ст­ные на­пад­ки клас­си­ци­стов. В 1782-1783 годы Дмитревский воз­глав­лял Воль­ный российский те­атр в Санкт-Пе­тер­бур­ге на Ца­ри­цы­ном лу­гу (где в 1782 году впер­вые по­ста­вил в свой бе­не­фис «Не­до­рос­ля» Д.И. Фон­ви­зи­на и сыг­рал роль Ста­ро­ду­ма). Сре­ди других ро­лей: Кли­тандр («Лю­бовь Док­тор» Моль­е­ра), Апол­лон («Но­вые лав­ры» Су­ма­ро­ко­ва, музыка Г.Ф. Рау­па­ха и Й. Стар­це­ра), Азия­тец («При­бе­жи­ще доб­ро­де­те­ли», опе­ра-ба­лет Су­ма­ро­ко­ва, Ф.А.К. Гиль­фер­дин­га, музыка Рау­па­ха), Ар­ти­мон («Опе­кун об­ма­нут, бит и до­во­лен» Ф. Дан­ку­ра), граф Но­во­сё­лов («На­ка­зан­ная вер­то­праш­ка» Б.Е. Ель­ча­ни­но­ва), Все­знай («Лже­учё­ный» Ж. Дю­во­ра). В августе 1783 года на­зна­чен ин­спек­то­ром российской труп­пы. В мар­те 1784 года Дмитревский по­ру­чи­ли «обу­чать на­хо­дя­щих­ся при те­ат­раль­ной шко­ле уче­ни­ков и уче­ниц дек­ла­ма­ции и дей­ст­во­ва­нию». В январе 1787 года уво­лен на пен­си­он, но про­дол­жал вы­сту­пать и пре­по­да­вать. С октября 1791 года главный ре­жис­сёр, над­зи­раю­щий «над все­ми рос­сий­ски­ми зре­ли­ща­ми и шко­лою». В эти го­ды сыг­рал роль До­са­жае­ва (по «Шко­ле зло­сло­вия» Р.Б. Ше­ри­да­на), ко­то­рую счи­та­ют луч­шей из его ро­лей. По­след­ний раз вы­шел на сце­ну в августе 1812 года в ро­ли Усер­до­ва в дра­ме «Все­об­щее опол­че­ние» С.И. Вис­ко­ва­то­ва.

Литературная дея­тель­ность Дмитревский на­чал в 1759 году, на­пе­ча­тав эле­гию «Пред­вес­тия для нас пла­чев­ные свер­ши­лись…» и три пе­ре­во­да из английского журнала «The Spectator». Сре­ди тру­дов: ал­ле­го­рический про­лог на вы­здо­ров­ле­ние великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча «Не­по­сти­жи­мость судь­бы» (1772), пе­ре­во­ды пьес К. Голь­до­ни, М. Коль­тел­ли­ни, Де­ту­ша, Б.Ж. Со­ре­на, Л. да Пон­те. Дмитревский был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях со многими ли­те­ра­то­ра­ми (И.А. Кры­лов, Г.Р. Дер­жа­вин и другими), вхо­дил в общество «Бе­се­да лю­би­те­лей рус­ско­го сло­ва». Для Российской ака­де­мии пи­сал от­зы­вы о дра­ма­тических и лин­гвис­тических со­чи­не­ни­ях, на её тор­жественном со­б­ра­нии в деабре 1807 года про­из­нёс «Сло­во по­хваль­ное А.П. Су­ма­ро­ко­ву» (из­да­но в том же го­ду). Многие со­чи­не­ния Дмитревского не со­хра­ни­лись, в том числе «Ис­то­рия рос­сий­ско­го те­ат­ра», над ко­то­рой он ра­бо­тал около 20 лет.

Пе­да­го­гическая дея­тель­ность Дмитревский на­чал в 1770-х годах: пре­по­да­вал сце­ническое искусство пи­том­цам Московского вос­пи­та­тель­но­го до­ма, со­ста­вив­шим труп­пу Воль­но­го российского те­ат­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1780-1783) и во­шед­шим за­тем в со­став при­двор­но­го русского те­ат­ра.

Иллюстрация:

И. А. Дмит­рев­ский. Ли­то­гра­фияП. Ф. Бо­ре­ля. 1860-е гг.

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