ДМИТР МИРОШКИНИЧ

ДМИТР МИРОШКИНИЧ - новгородский посадник .

Из се­мьи Ми­рош­ки­ни­чей . В 1207 году, во вре­мя вой­ны с ря­зан­ски­ми князь­я­ми, ос­тав­лен при се­бе вла­ди­мир­ским князем Все­во­ло­дом Юрь­е­ви­чем Боль­шое Гнез­до , от­пус­тив­шим нов­го­род­скую дру­жи­ну. Смер­тель­но ра­нен в ок­тяб­ре то­го же го­да в сра­же­нии под Прон­ском. Об­ви­нён вме­сте с се­мей­ст­вом в не­за­кон­ных де­неж­ных по­бо­рах воз­вра­тив­ши­ми­ся до­мой нов­го­род­ца­ми, со­звав­ши­ми ве­че. Во вре­мя по­сле­до­вав­ше­го за ве­чем вос­ста­ния усадь­бу Дмитра Мирошкинича со­жгли, зе­мель­ные вла­де­ния рас­про­да­ли, а раз­граб­лен­ное иму­ще­ст­во раз­де­ли­ли «по зу­бу» ме­ж­ду вос­став­ши­ми. Воз­мож­но, что при­чи­ной рас­пра­вы с семь­ёй Дмитра Мирошкинича явилась по­пыт­ка Ми­рош­ки­ни­чей на­след­ст­вен­но за­кре­пить за со­бой нов­го­род­ское по­сад­ни­че­ст­во. Ко­гда те­ло Дмитра Мирошкинича бы­ло при­ве­зе­но в Нов­го­род, нов­го­род­цы на­ме­ре­ва­лись каз­нить его по­смерт­но, сбро­сив ос­тан­ки в Вол­хов, че­му вос­пре­пят­ст­во­вал ар­хиепископ Мит­ро­фан, на­сто­яв­ший на по­чёт­ном по­гре­бе­нии Дмитра Мирошкинича в Ге­ор­ги­ев­ском со­бо­ре Юрь­е­ва монастыря ря­дом с мо­ги­лой его от­ца - Ми­рош­ки Не­сди­ни­ча. Изъ­я­тые из усадь­бы Дмитра Мирошкинича «дос­ки» (со­дер­жа­ли спи­ски долж­ни­ков и ис­чис­ле­ние их дол­гов) бы­ли пе­ре­да­ны вос­став­ши­ми князю Свя­то­сла­ву Все­во­ло­до­ви­чу, а де­ти и пле­мян­ни­ки Дмитра Мирошкинича ото­сла­ны к Все­во­ло­ду Юрь­е­ви­чу.

По­гре­бе­ние Дмитра Мирошкинича бы­ло вскры­то и ис­сле­до­ва­но М.К. Кар­ге­ром (об­на­ру­же­ны кус­ки шёл­ко­вой тка­ни, 28 жем­чу­жин, ру­бин, об­лом­ки на­тель­но­го кре­ста из яш­мы и ме­тал­лич. бляш­ки, ко­жа­ная обувь, ос­тат­ки но­жен); усадь­ба изу­че­на В.Л. Яни­ным в хо­де рас­ко­пок в Не­рев­ском кон­це Нов­го­ро­да, ко­гда вы­яс­ни­лось, что тер­ри­то­рия городских вла­де­ний Дмитра Мирошкинича по­сле 1207 года ото­шла в соб­ст­вен­ность административных ор­га­нов Нов­го­ро­да, в том числе ар­хи­епи­скоп­ско­го управ­ле­ния.

Ис­точники :

Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. М., 2000. Т. 3.