ДЛУГОШ ЯН

ДЛУГОШ (Długosz) ЯН - польский историк-хронист, дипломат, священнослужитель.

В 1428-1431 годы учил­ся в Кра­ков­ском университете. С 1436 года кра­ков­ский ка­но­ник, в 1439-1455 годы сек­ре­тарь кар­ди­на­ла З. Олес­ниц­ко­го, с 1467 года вос­пи­та­тель де­тей ко­ро­ля Ка­зими­ра IV Ягел­лон­чи­ка. Вы­пол­нял ди­пло­ма­тические по­ру­че­ния ко­ро­ля при им­пе­ра­тор­ском и пап­ском дво­рах, в пе­ри­од Три­на­дца­ти­лет­ней вой­ны 1454-1466 годов уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с Тев­тон­ским ор­де­ном и под­пи­са­нии То­рунь­ско­го ми­ра 1466 года. Не­за­дол­го до смер­ти в 1480 году был из­бран ар­хи­епископом Львов­ским. В 1455-1480 годы соз­да­вал свой главный труд «Ис­то­рия Поль­ши» («Historiae Polonicae», 12 книг на латинском языке, ох­ва­ты­ва­ет пе­ри­од c 965 по 1480 год; пол­но­стью опуб­ли­ко­ван в 1711-1712 годы, тома 1-2). Ос­но­вой для его на­пи­са­ния ста­ли польские хро­ни­ки, ли­товские, русские, венгерские, чешские ле­то­пи­си, ма­те­риа­лы государственных и цер­ков­ных ар­хи­вов и другое. Со­чи­не­ния Длугоша счи­та­ют­ся вер­ши­ной польской средневековой ис­то­рио­гра­фии . Они про­ник­ну­ты идея­ми гос­под­ства цер­ков­ной вла­сти над свет­ской и борь­бы за един­ст­во польских зе­мель.

Сочинения :

Opera omnia. Cracoviae, 1863-1887. Vol. 1-15;

Грюн­вальд­ская бит­ва. М.; Л., 1962;

Roczniki czyli Kroniki sławnеgo Kró­lest­wa Polskiego. Warsz., 1962–2005. [Ks. 1-12].