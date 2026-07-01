ДЛУГОШ ЯН
ДЛУГОШ (Długosz) ЯН - польский историк-хронист, дипломат, священнослужитель.
В 1428-1431 годы учился в Краковском университете. С 1436 года краковский каноник, в 1439-1455 годы секретарь кардинала З. Олесницкого, с 1467 года воспитатель детей короля Казимира IV Ягеллончика. Выполнял дипломатические поручения короля при императорском и папском дворах, в период Тринадцатилетней войны 1454-1466 годов участвовал в переговорах с Тевтонским орденом и подписании Торуньского мира 1466 года. Незадолго до смерти в 1480 году был избран архиепископом Львовским. В 1455-1480 годы создавал свой главный труд «История Польши» («Historiae Polonicae», 12 книг на латинском языке, охватывает период c 965 по 1480 год; полностью опубликован в 1711-1712 годы, тома 1-2). Основой для его написания стали польские хроники, литовские, русские, венгерские, чешские летописи, материалы государственных и церковных архивов и другое. Сочинения Длугоша считаются вершиной польской средневековой историографии. Они проникнуты идеями господства церковной власти над светской и борьбы за единство польских земель.
Сочинения:
Opera omnia. Cracoviae, 1863-1887. Vol. 1-15;
Грюнвальдская битва. М.; Л., 1962;
Roczniki czyli Kroniki sławnеgo Królestwa Polskiego. Warsz., 1962–2005. [Ks. 1-12].