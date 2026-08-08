ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ - в музыке, продолжительность звука или паузы.
Длительности могут быть как относительными (выражают ритмические соотношения; смотреть Ритм музыкальный), так и абсолютными (измеряются в единицах времени - с, мс). Музыкальные теоретики 2-й половины XIII века ввели графические обозначения немногих относительных длительностей (лонга, бревис, семибревис; смотреть Мензуральная нотация). Со временем ритмическое деление становилось всё более дробным. Относительные длительности тактовой нотации (с XVII века): бревис (равная 2 целым), целая, половинная, четвертная (четверть), восьмая, шестнадцатая, тридцатьвторая, шестьдесятчетвёртая, стодвадцатьвосьмая. Соответствующие абсолютные длительности зависят от темпа. Не имеющее теоретич. предела дробление нот, удлиняющие точки и лиги, триоли, квинтоли и так далее создают бесконечное множество длительностей, соотношения которых во многих случаях не могут точно восприниматься и воспроизводиться. Для облегчения чтения нот используется так называемая группировка - объединение восьмых и более мелких длительностей в группы вязками. В записи вокальной партии вязки обычно соединяют ноты, приходящиеся на один слог. При 2 и более вязках возможно членение группы на подгруппы.
В такте, где временны́е соотношения подчиняются акцентным (по тяжести), обозначения длительностей превратились, по существу, в указания уровня на метрической сетке, в которой звуки соотносятся по их весомости, а длительность - одно из средств акцентуации. Это открывает широкий простор агогике в музыкальном исполнении. В музыке XX-XXI веков и в её нотации всё чаще используются абсолютные длительности звуков.
Иллюстрации:
Нотные обозначения длительностей звуков и пауз.
Архив БРЭ.