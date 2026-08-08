ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ - в музыке , продолжительность звука или паузы.

Длительности мо­гут быть как от­но­си­тель­ны­ми (вы­ра­жа­ют рит­мические со­от­но­ше­ния; смотреть Ритм му­зы­каль­ный), так и аб­со­лют­ны­ми (из­ме­ря­ют­ся в еди­ни­цах вре­ме­ни - с, мс). Музыкальные тео­ре­ти­ки 2-й половины XIII века вве­ли гра­фические обо­зна­че­ния не­мно­гих от­но­сительных длительностей (лон­га, бре­вис, се­ми­бре­вис; смотреть Мен­зу­раль­ная но­та­ция ). Со вре­ме­нем рит­ми­че­ское де­ле­ние ста­но­ви­лось всё бо­лее дроб­ным. От­но­си­тель­ные длительности так­то­вой но­та­ции (с XVII века): бре­вис (рав­ная 2 це­лым), це­лая, по­ло­вин­ная, чет­верт­ная (чет­верть), вось­мая, ше­ст­на­дца­тая, трид­цать­вто­рая, ше­сть­де­сят­чет­вёр­тая, сто­два­дцать­вось­мая. Со­от­вет­ст­вую­щие аб­со­лют­ные длительности за­ви­сят от тем­па. Не имею­щее тео­ре­тич. пре­де­ла дроб­ле­ние нот, уд­ли­няю­щие точ­ки и ли­ги, трио­ли, квин­то­ли и так далее со­зда­ют бес­ко­неч­ное мно­же­ст­во длительностей, со­от­но­ше­ния ко­то­рых во мно­гих слу­ча­ях не мо­гут точ­но вос­при­ни­мать­ся и вос­про­из­во­дить­ся. Для об­лег­че­ния чте­ния нот ис­поль­зу­ет­ся так называемая груп­пи­ров­ка - объ­еди­не­ние вось­мых и бо­лее мел­ких длительностей в груп­пы вяз­ка­ми. В за­пи­си во­каль­ной пар­тии вяз­ки обыч­но со­еди­ня­ют но­ты, при­хо­дя­щие­ся на один слог. При 2 и бо­лее вяз­ках воз­мож­но чле­не­ние груп­пы на под­груп­пы.

В так­те, где вре­менны́е со­от­но­ше­ния под­чи­ня­ют­ся ак­цент­ным (по тя­же­сти), обо­зна­че­ния длительностей пре­вра­ти­лись, по су­ще­ст­ву, в ука­за­ния уров­ня на мет­рической сет­ке, в ко­то­рой зву­ки со­от­но­сят­ся по их ве­со­мо­сти, а длительность - од­но из средств ак­цен­туа­ции. Это от­кры­ва­ет ши­ро­кий про­стор аго­ги­ке в музыкальном ис­пол­не­нии. В му­зы­ке XX-XXI веков и в её но­та­ции всё ча­ще ис­поль­зу­ют­ся аб­со­лют­ные длительности зву­ков.

Иллюстрации:

Нотные обозначения длительностей звуков и пауз.

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