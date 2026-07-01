ДЛИННЫХ КУРГАНОВ КУЛЬТУРА
ДЛИННЫХ КУРГАНОВ КУЛЬТУРА - археологические культуры 2-й половины 1-го тысячелетия нашей эры на территории северо-запада, в смоленском Поднепровье и тверском Поволжье России, на севере Белоруссии, юго-востоке Эстонии.
Общее название - по наличию курганов удлинённой и валообразной формы. Научные раскопки с конца XIX века, обобщения А.А. Спицына (1903), Н.Н. Чернягина (1941), В.В. Седова (1960, 1974) и других. Первоначально рассматривались как единая культура, оставленная кривичами. Современные исследователи различают культуры «псковских» и «смоленских» («смоленско-полоцких») длинных курганов.
Псковских Длинных курганов культура (V-IX века; Псковская, Новгородская, Тверская области, часть Ленинградской, Вологодской, Витебской областей и Эстония). Сформировалась на основе древностей круга Заозерья под влиянием военизированных групп из Юго-Восточной Прибалтики или Центральной Европы, что обусловило её быстрое распространение. Разнородность культурных компонентов, фиксируемая на селищах, объясняется присутствием остатков местного балтского или финно-угорского населения. Селища; на Псковщине известны городища-убежища. Могильники - вдали от поселений и водоёмов. Курганы валообразные (до 100 м длиной), круглые, прямоугольные, комбинированные (длинная и круглая насыпи); некоторые сооружены поэтапно. В курганах - до 20 погребений, есть пустые; известны грунтовые погребения. Трупосожжения только на стороне, останки помещали в ямку (в том числе в глиняной урне) или рассыпали по поверхности насыпи. Керамика лепная, слабопрофилированная, неорнаментированная. Бронзовые пряжки, бляшки-скорлупки и другие накладки на ремни, браслеты с утолщёнными концами и пластинчатые (рисунок, а). Этот набор слабо прослеживается в древнерусской культуре, хотя население вошло в состав Древней Руси.
Смоленских Длинных курганов культура (середина VIII - начала X веков; Смоленская и Витебская области, часть Тверской области). Происхождение мало изучено. Среди возможных источников - славянской группы более южных регионов Белоруссии, носители псковских Длинных курганов культуры Селища и отдельные городища. Могильники - по берегам рек, рядом с поселениями. Курганы круглые и удлинённые (до 20 м), содержат до 4 погребений. Трупосожжения, чаще на стороне, с захоронением останков в ямках, на площадках в насыпи, отмечены сожжённые кости коня, других животных, птиц. При совершении новых погребений курган досыпался в длину. Характерны лепные горшки с высоко расположенным плечом, иногда украшенные псевдогребенчатым («верёвочным») штампом. Такая керамика известна также в нижних слоях Полоцка, Витебска и других, что указывает на участие смоленских Длинных курганов культуры в формировании древнерусской культуры. Характерны височные кольца с серповидными концами, есть импорт из салтово-маяцкой культуры, Центральной Европы, Скандинавии. Головные венчики (бронзовые обоймицы и ряды спиралек), бляхи, цепочки, подвески, браслеты и другое (рисунок, б) известны и в некоторых культурах Прибалтики, что объясняют балтским субстратом в смоленских Длинных курганов культуре или, наоборот, её воздействием на ряд культур.
Иллюстрация:
Керамика и металлические предметы из псковских (а) и смоленских (б) длинных курганов.
Архив БРЭ.