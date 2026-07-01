ДЛИННЫХ КУРГАНОВ КУЛЬТУРА

ДЛИННЫХ КУРГАНОВ КУЛЬТУРА - археологические культуры 2-й половины 1-го тысячелетия нашей эры на территории северо-запада, в смоленском Поднепровье и тверском Поволжье России, на севере Белоруссии, юго-востоке Эстонии.

Об­щее название - по на­ли­чию кур­га­нов уд­ли­нён­ной и ва­ло­об­раз­ной фор­мы. На­учные рас­коп­ки с конца XIX века, обоб­ще­ния А.А. Спи­цы­на (1903), Н.Н. Чер­ня­ги­на (1941), В.В. Се­до­ва (1960, 1974) и других. Пер­во­на­чаль­но рас­смат­ри­ва­лись как еди­ная куль­ту­ра, ос­тав­лен­ная кри­ви­ча­ми. Современные ис­сле­до­ва­те­ли раз­ли­ча­ют куль­ту­ры «псков­ских» и «смо­лен­ских» («смо­лен­ско-полоц­ких») длин­ных кур­га­нов.

Псков­ских Длинных курганов культура (V-IX века; Псков­ская, Нов­го­род­ская, Твер­ская об­ла­сти, часть Ле­нин­град­ской, Во­ло­год­ской, Ви­теб­ской об­лас­тей и Эс­то­ния). Сфор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве древ­но­стей кру­га За­озе­рья под влия­ни­ем вое­ни­зированных групп из Юго-­Восточной При­бал­ти­ки или Центральной Ев­ро­пы, что обу­сло­ви­ло её бы­строе рас­про­стра­не­ние. Раз­но­род­ность куль­тур­ных ком­по­нен­тов, фик­си­руе­мая на се­ли­щах, объ­яс­ня­ет­ся при­сут­ст­ви­ем ос­тат­ков ме­ст­но­го балт­ско­го или фин­но-угор­ско­го на­се­ле­ния. Селища; на Псков­щи­не из­вест­ны го­ро­ди­ща-убе­жи­ща. Мо­гиль­ни­ки - вда­ли от по­се­ле­ний и во­до­ёмов. Кур­га­ны ва­ло­об­раз­ные (до 100 м дли­ной), круг­лые, пря­мо­уголь­ные, ком­би­ни­ро­ван­ные (длин­ная и круг­лая на­сы­пи); не­ко­то­рые со­ору­же­ны по­этап­но. В кур­га­нах - до 20 по­гре­бе­ний, есть пус­тые; из­вест­ны грун­то­вые по­гре­бе­ния. Тру­по­сож­же­ния только на стороне, ос­тан­ки по­ме­ща­ли в ям­ку (в том числе в гли­ня­ной ур­не) или рас­сы­па­ли по по­верх­но­сти на­сы­пи. Ке­ра­ми­ка леп­ная, сла­бо­про­фи­ли­ро­ван­ная, не­ор­на­мен­ти­ро­ван­ная. Брон­зо­вые пряж­ки, бляш­ки-скор­луп­ки и другие на­клад­ки на рем­ни, брас­ле­ты с утол­щён­ны­ми кон­ца­ми и пла­стин­ча­тые (рисунок, а). Этот на­бор сла­бо про­сле­жи­ва­ет­ся в древнерусской куль­ту­ре, хо­тя на­се­ле­ние во­шло в со­став Древ­ней Ру­си.

Смо­лен­ских Длинных курганов культура (середина VIII - начала X веков; Смо­лен­ская и Ви­теб­ская об­лас­ти, часть Твер­ской области). Про­ис­хо­ж­де­ние ма­ло изу­че­но. Сре­ди воз­мож­ных ис­точ­ни­ков - славянской груп­пы бо­лее южных ре­гио­нов Бе­ло­рус­сии, носители псковских Длинных курганов культуры Се­ли­ща и от­дель­ные го­ро­ди­ща. Мо­гиль­ни­ки - по бе­ре­гам рек, ря­дом с по­се­ле­ния­ми. Кур­га­ны круг­лые и уд­ли­нён­ные (до 20 м), содержат до 4 по­гре­бе­ний. Тру­по­сож­же­ния, ча­ще на сто­ро­не, с за­хо­ро­не­ни­ем ос­тан­ков в ям­ках, на пло­щад­ках в насыпи, от­ме­че­ны со­жжён­ные кос­ти ко­ня, других жи­вот­ных, птиц. При со­вер­ше­нии но­вых по­гре­бе­ний кур­ган до­сы­пал­ся в дли­ну. Ха­рак­тер­ны леп­ные горш­ки с вы­со­ко рас­по­ло­жен­ным пле­чом, ино­гда ук­ра­шен­ные псев­до­гре­бен­ча­тым («ве­рё­воч­ным») штам­пом. Такая ке­ра­ми­ка из­вест­на так­же в ниж­них сло­ях По­лоц­ка, Ви­теб­ска и других, что ука­зы­ва­ет на уча­стие смо­лен­ских Длинных курганов культуры в фор­ми­ро­ва­нии древнерусской куль­ту­ры. Ха­рак­тер­ны ви­соч­ные коль­ца с сер­по­вид­ны­ми кон­ца­ми, есть им­порт из сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ры, Центральной Ев­ро­пы, Скан­ди­на­вии. Го­лов­ные вен­чи­ки (брон­зо­вые обой­ми­цы и ря­ды спи­ра­лек), бля­хи, це­поч­ки, под­вес­ки, брас­ле­ты и другое (рисунок, б) из­вест­ны и в не­ко­то­рых куль­ту­рах При­бал­ти­ки, что объ­яс­ня­ют балт­ским суб­стра­том в смо­лен­ских Длинных курганов культуре или, на­обо­рот, её воз­дей­ст­ви­ем на ряд куль­тур.

Иллюстрация:

Ке­ра­ми­ка и металлические предметы из псков­ских (а) и смо­лен­ских (б) длин­ных кур­га­нов.

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