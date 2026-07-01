ДИЖУР СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
ДИЖУР СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ - российский органист, клавесинист, педагог.
Окончил Московской консерватории по классу фортепиано Г.Г. Нейгауза (1947) и по классу органа А.Ф. Гедике (1949). В 1957-1963 годы органист и клавесинист Московского камерного оркестра под управлением Р.Б. Баршая. Гастролировал по стране и за рубежом. В свой обширный репертуар включал редко исполняемые произведения; давал монографические концерты («Искусство фуги» И.С. Баха, сочинения Дж. Фрескобальди, И. Брамса, О. Мессиана и другие). Его игра отличалась строгостью и благородством. С 1959 года преподавал в Центральной музыкальной школе в Москве, с 1992 года - в Московской консерватории, одновременно в 1998-1999 годы - в Нижегородской консерватории (профессор с 1996). Среди учеников - Л.Б. Шишханова, М.В. Распутина.