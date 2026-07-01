ДИЖУР СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

ДИЖУР СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ - российский органист , клавесинист, педагог.

Окон­чил Московской консерватории по клас­су фортепиано Г.Г. Ней­гау­за (1947) и по клас­су ор­га­на А.Ф. Ге­ди­ке (1949). В 1957-1963 годы ор­га­нист и кла­ве­си­нист Московского ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра под управлением Р.Б. Бар­шая. Га­ст­ро­ли­ро­вал по стра­не и за ру­бе­жом. В свой об­шир­ный ре­пер­ту­ар вклю­чал ред­ко ис­пол­няе­мые про­из­ве­де­ния; да­вал мо­но­гра­фические кон­цер­ты («Ис­кус­ст­во фу­ги» И.С. Ба­ха, со­чи­не­ния Дж. Фре­ско­баль­ди, И. Брам­са, О. Мес­сиа­на и другие). Его иг­ра от­ли­ча­лась стро­го­стью и бла­го­род­ст­вом. С 1959 года пре­по­да­вал в Центральной музыкальной шко­ле в Мо­ск­ве, с 1992 года - в Мо­с­ков­ской консерватории, од­но­вре­мен­но в 1998-1999 годы - в Ни­же­го­род­ской консерватории (профессор с 1996). Сре­ди уче­ни­ков - Л.Б. Шиш­ха­но­ва, М.В. Рас­пу­ти­на.