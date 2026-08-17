ДИЖОН
ДИЖОН (Dijon) - город в восточной части Франции.
Центр региона Бургундия и департамента Кот-д’Ор. Население 149 тысяч человек (2007 год; с пригородами свыше 240 тысяч человек). Расположен на реке Уш, при впадении в неё реки Сюзон, у восточного склона гор Ор. Узел автомобильных и железных дорог. Порт на Бургундском канале (обслуживает прогулочные корабли).
Дижон возник на месте римского лагеря, носившего название Дивио (Дивион; Divio). В 273 году в связи с участившимися нападениями германцев был дополнительно укреплён. В 500 году под Дижон франки под предводительством Хлодвига I нанесли поражение бургундам. В последующем - под властью графов Дижон, находившихся в ленной зависимости от епископа Лангрского. С 1016 года в составе владений герцогов Бургундских, их главная резиденция. Место проведения церковных соборов (Concilia Divonensia) 1077, 1116, 1199. Уничтожен пожаром в 1137 году, после чего отстроен заново, окружён каменной стеной и в 1187 году получил городское право. В 1363 году пожалован французским королём Иоанном II Добрым в качестве апанажа своему четвёртому сыну Филиппу Храброму, ставшему основателем династии Бургундского герцогства, которая вступила в соперничество с королями Франции. После гибели в 1477 году герцога Карла Смелого Дижон вместе с герцогством был присоединён к Французскому королевству, в Дижоне учреждён бургундский парламент. С XVII века началось быстрое развитие города. В начале XIX века снесены старые городские укрепления. С 1833 году связан через Бургундский канал с внутренней водной сетью Франции, в 1844 году в Дижоне открылась железная дорога. В 1940-1944 годы был оккупирован германскими войсками.
В центре города с сохранившимися узкими улочками, фахверковыми (XV век) и каменными (XV-XVIII века) домами - ансамбль дворца герцогов Бургундских (XIV-XIX века; центральная часть дворца перестроена по планам Ж. Ардуэн-Мансара в конце XVII века; зал Штатов с парадной лестницей - 1700 год, архитектор Ж.А. Габриель; восточная сторона дворца - 1852 год; ныне префектура и Музей изящных искусств, 1787 год). Наиболее древние сохранившиеся постройки Дижона: монастырь Сен-Бенинь (собор основан в VI веке, XI-XII века, перестроен в стиле бургундской готики в 1281-1325 годы; в монастырском здании XI-XIII веков c 1930 года - Археологический музей, скульптура порталов собора - середина XII века), романская базилика Сен-Филибер (XI-XIII века, центральная башня - 1513 года), готический собор Нотр-Дам (1220-1250 годы, витражи, часы - 1386 год), церковь Сен-Жан (1448-1470), руины картезианского монастыря Шанмоль (1383-1388 годы, разрушен в 1792 году, работы скульптора К. Слютера и его мастерской: скульптурный портал, 1391-1397 годы, так называемый Колодец Моисея, около 1396-1405 годов), отель Шамбеллан в стиле пламенеющей готики (1490). Среди построек в стиле ренессанс: Дворец правосудия (бывшее здание Парламента, XV-XVI века), церковь Сент-Этьенн (основана в V веке, современное здание - XV-XVI веков, крипта - 1077 год, фасад - 1718-1723 годов; ныне Торговая палата и Музей скульптора Ф. Рюда), церковь Сен-Мишель (1499-1513 годы, фасад - 1537-1541 годов, башни западного фасада завершены в XVII веке, ренессансная скульптура порталов), дом Майард (1561), «Дом кариатид» (1603). Барочная часовня кармелиток (1642). В стиле классицизма: отель Вогюэ (1614), палладианский отель Буйе-де-Лантене (1758-1759 годы; ныне префектура), особняки на улицах Вобан, Бербиси, Префектуры, триумфальная арка Гийом (XVIII век). В XX веке построены: церковь Сакре-Кёр (1930-е годы, архитектор Д. Барбье), Дворец конгрессов и ярмарки (1948-1956 годы, архитектор Р. Барад) и другие.
Среди научных учреждений - Академия наук, искусств и литературы (1740), Институт исследований по проблемам экономики в области образования (1986). Университет Бургундии (1722); среди других вузов - Высшая коммерческая школа, Институт политических исследований, Национальный агрономический институт, Национальная школа по подготовке госслужащих, Национальная школа изобразительных искусств, консерватория (1869). Муниципальная библиотека (1701 год; содержит богатую коллекцию монастырских рукописей, в том числе музыкальной рукописи XV века). Музеи: Бургундии, естественной истории, Маньен (в доме Этьенна Лантена, XVII век; коллекция западно-европейской живописи XV-XVII веков), религиозного искусства (1979 год, в церкви монастыря бернардинок, 1699-1709 годы), Перрен-де-Пюикузен (коллекция бургундского народного искусства) и другие. Гранд-театр (1828). Концертный зал «Auditorium» (1998). Ботанический сад. Обсерватория.
Дижон считается одной из гастрономических столиц Франции: широко известны сладкая «дижонская» горчица (выпускается с XIV века; существует Музей горчицы), бургундские вина, виноградные улитки и черносмородиновый ликёр. С 1930 года ежегодно в ноябре проходит гастрономическая ярмарка. В сфере услуг занято 78% работающих (в том числе торговля 35%, бизнес-услуги 17%, здравоохранение 10,4%, ресторанно-гостиничный бизнес 3,5%), в промышленности - 15%, строительстве - 7% (2006). Дижон - логистический узел европейского масштаба (более 40 компаний, предоставляющих услуги в области грузоперевозок; площадь складских помещений свыше 650 тысяч м2).
Предприятия электротехнической и электронной (около 14% занятых в производстве; заводы компаний «Schneider Electric» - электротехническое оборудование, включая средства автоматизации; «Sagem» - оптическая электроника; «Thomson»), фармацевтической (11,4%; «Groupe Fournier», «Sanofi-Synthélabo»), пищевой (9,9%; «Amora Maille» - приправы, горчица, соусы; «Nestlé France» - кондитерские изделия) промышленности. Производство упаковочных материалов (заводы фирм «Tetra Pak», «Linpac», «Alcan»), оптических линз («Essilor»), автокомплектующих («Valeo»). В окрестностях - виноградники. Туризм.
Иллюстрации:
Дижон. Площадь Франсуа Рюда.
Архив БРЭ.
Дижон. «Дом кариатид». 1603.
Архив БРЭ.
Дижон. Панорама исторического центра с собором Сен-Бенинь.
Архив БРЭ.