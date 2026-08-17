ДИЖОН

ДИЖОН (Dijon) - город в восточной части Франции .

Центр ре­гио­на Бур­гун­дия и департамента Кот-д’Ор. Население 149 тысяч человек (2007 год; с при­го­ро­да­ми свыше 240 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на реке Уш, при впа­де­нии в неё реки Сю­зон, у восточного скло­на гор Ор. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Порт на Бур­гунд­ском ка­на­ле (об­слу­жи­ва­ет про­гу­лоч­ные ко­раб­ли).

Дижон воз­ник на мес­те римского ла­ге­ря, но­сив­ше­го название Ди­вио (Ди­ви­он; Divio). В 273 году в свя­зи с уча­стив­ши­ми­ся на­па­де­ния­ми гер­ман­цев был до­пол­ни­тель­но ук­ре­п­лён. В 500 году под Дижон фран­ки под пред­во­ди­тель­ст­вом Хло­дви­га I на­нес­ли по­ра­же­ние бур­гун­дам. В по­сле­дую­щем - под вла­стью гра­фов Дижон, на­хо­див­ших­ся в лен­ной за­ви­си­мо­сти от епископа Лангр­ско­го. С 1016 года в со­ста­ве вла­де­ний гер­цо­гов Бур­гунд­ских, их главная ре­зи­ден­ция. Ме­сто про­ве­де­ния цер­ков­ных со­бо­ров (Con­ci­lia Divonensia) 1077, 1116, 1199. Унич­то­жен по­жа­ром в 1137 году, по­сле че­го от­стро­ен за­но­во, ок­ру­жён ка­мен­ной сте­ной и в 1187 году по­лу­чил городское пра­во. В 1363 году по­жа­ло­ван французским ко­ро­лём Ио­ан­ном II До­б­рым в ка­че­ст­ве апа­на­жа сво­ему чет­вёр­то­му сы­ну Фи­лип­пу Храб­ро­му, став­ше­му ос­но­ва­те­лем ди­на­стии Бур­гунд­ско­го гер­цог­ст­ва, ко­то­рая всту­пи­ла в со­пер­ни­че­ст­во с ко­ро­ля­ми Фран­ции. По­сле ги­бе­ли в 1477 году гер­цо­га Кар­ла Сме­ло­го Дижон вме­сте с гер­цог­ст­вом был при­сое­ди­нён к Французскому ко­ро­лев­ст­ву, в Дижоне уч­ре­ж­дён бур­гунд­ский пар­ла­мент. С XVII века на­ча­лось бы­строе раз­ви­тие го­ро­да. В начале XIX века сне­се­ны ста­рые городские ук­ре­п­ле­ния. С 1833 году свя­зан че­рез Бур­гунд­ский ка­нал с внутренней вод­ной се­тью Фран­ции, в 1844 году в Дижоне от­кры­лась же­лез­ная до­ро­га. В 1940-1944 годы был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми.

В цен­тре го­ро­да с со­хра­нив­ши­ми­ся уз­ки­ми улоч­ка­ми, фах­вер­ко­вы­ми (XV век) и ка­мен­ны­ми (XV-XVIII века) до­ма­ми - ан­самбль двор­ца гер­цо­гов Бур­гунд­ских (XIV-XIX века; центральная часть двор­ца пе­ре­строе­на по пла­нам Ж. Ар­ду­эн-Ман­са­ра в конце XVII века; зал Шта­тов с па­рад­ной ле­ст­ни­цей - 1700 год, архитектор Ж.А. Габ­ри­ель; восточная сто­ро­на двор­ца - 1852 год; ны­не пре­фек­ту­ра и Му­зей изящ­ных ис­кусств, 1787 год). Наи­бо­лее древ­ние со­хра­нив­шие­ся по­строй­ки Дижона: монастырь Сен-Бе­нинь (со­бор ос­но­ван в VI веке, XI-XII века, пе­ре­стро­ен в сти­ле бур­гунд­ской го­ти­ки в 1281-1325 годы; в мо­на­стыр­ском зда­нии XI-XIII веков c 1930 года - Ар­хео­ло­гический му­зей, скульп­ту­ра пор­та­лов со­бо­ра - середина XII века), ро­ман­ская ба­зи­ли­ка Сен-Фи­ли­бер (XI-XIII века, центральная баш­ня - 1513 года), го­тический со­бор Нотр-Дам (1220-1250 годы, вит­ра­жи, ча­сы - 1386 год), церковь Сен-Жан (1448-1470), руи­ны кар­те­зи­ан­ско­го монастыря Шан­моль (1383-1388 годы, раз­ру­шен в 1792 году, ра­бо­ты скульп­то­ра К. Слю­те­ра и его мас­тер­ской: скульп­тур­ный пор­тал, 1391-1397 годы, так называемый Ко­ло­дец Мои­сея, около 1396-1405 годов), отель Шам­бел­лан в сти­ле пла­ме­нею­щей го­ти­ки (1490). Сре­ди по­стро­ек в сти­ле ре­нес­санс: Дво­рец пра­во­су­дия (бывшее зда­ние Пар­ла­мен­та, XV-XVI века), церковь Сент-Эть­енн (ос­но­ва­на в V веке, современное зда­ние - XV-XVI веков, крип­та - 1077 год, фа­сад - 1718-1723 годов; ны­не Тор­го­вая па­ла­та и Му­зей скульп­то­ра Ф. Рю­да), церковь Сен-Ми­шель (1499-1513 годы, фа­сад - 1537-1541 годов, баш­ни западного фа­са­да за­вер­ше­ны в XVII веке, ре­нес­санс­ная скульп­ту­ра пор­та­лов), дом Май­ард (1561), «Дом ка­риа­тид» (1603). Ба­роч­ная ча­сов­ня кар­ме­ли­ток (1642). В сти­ле клас­си­циз­ма: отель Во­гюэ (1614), пал­ла­ди­ан­ский отель Буйе-де-Лан­те­не (1758-1759 годы; ны­не пре­фек­ту­ра), особ­ня­ки на ули­цах Во­бан, Бер­би­си, Пре­фек­ту­ры, три­ум­фаль­ная ар­ка Гий­ом (XVIII век). В XX веке по­строе­ны: церковь Сак­ре-Кёр (1930-е годы, архитектор Д. Бар­бье), Дво­рец кон­грес­сов и яр­мар­ки (1948-1956 годы, архитектор Р. Ба­рад) и другие.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Ака­де­мия на­ук, ис­кусств и литературы (1740), Институт ис­сле­до­ва­ний по про­бле­мам эко­но­ми­ки в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния (1986). Университет Бур­гун­дии (1722); сре­ди других ву­зов - Выс­шая ком­мерческая шко­ла, Институт по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний, Национальный аг­ро­но­мический институт, Национальная шко­ла по под­го­тов­ке гос­слу­жа­щих, Национальная шко­ла изо­бра­зительных ис­кусств, кон­сер­ва­то­рия (1869). Му­ни­ци­паль­ная библиотека (1701 год; со­дер­жит бо­га­тую кол­лек­цию мо­на­стыр­ских ру­ко­пи­сей, в том числе музыкальной ру­ко­пи­си XV века). Му­зеи: Бур­гун­дии, ес­тественной ис­то­рии, Мань­ен (в до­ме Эть­ен­на Лан­те­на, XVII век; кол­лек­ция западно-ев­ропейской жи­во­пи­си XV-XVII веков), ре­лигиозного искусства (1979 год, в церк­ви мо­на­сты­ря бер­нар­ди­нок, 1699-1709 годы), Пер­рен-де-Пюи­ку­зен (кол­лек­ция бур­гунд­ско­го народного искусства) и другие. Гранд-те­атр (1828). Кон­церт­ный зал «Auditorium» (1998). Бо­та­нический сад. Об­сер­ва­то­рия.

Дижон счи­та­ет­ся од­ной из гас­тро­но­мических сто­лиц Фран­ции: ши­ро­ко из­вест­ны слад­кая «ди­жон­ская» гор­чи­ца (вы­пус­ка­ет­ся с XIV века; су­ще­ст­ву­ет Му­зей гор­чи­цы), бур­гунд­ские ви­на, ви­но­град­ные улит­ки и чер­но­смо­ро­ди­но­вый ли­кёр. С 1930 года еже­год­но в но­яб­ре про­хо­дит гас­тро­но­мическая яр­мар­ка. В сфе­ре ус­луг за­ня­то 78% ра­бо­таю­щих (в том числе тор­гов­ля 35%, биз­нес-ус­лу­ги 17%, здра­во­охра­не­ние 10,4%, рес­то­ран­но-гос­ти­нич­ный биз­нес 3,5%), в промышленности - 15%, строи­тель­ст­ве - 7% (2006). Дижон - ло­ги­стический узел ев­ропейского мас­шта­ба (бо­лее 40 ком­па­ний, пре­дос­тав­ляю­щих ус­лу­ги в об­лас­ти гру­зо­пе­ре­во­зок; пло­щадь склад­ских по­ме­ще­ний свыше 650 тысяч м2).

Пред­при­ятия элек­тро­тех­нической и элек­трон­ной (около 14% за­ня­тых в про­изводстве; за­во­ды ком­па­ний «Schneider Electric» - элек­тро­тех­ническое обо­ру­до­ва­ние, вклю­чая сред­ст­ва ав­то­ма­ти­за­ции; «Sagem» - оп­тическая элек­тро­ни­ка; «Thomson»), фар­ма­цев­ти­че­ской (11,4%; «Groupe Four­ni­er», «Sa­nofi-Synthélabo»), пи­ще­вой (9,9%; «Amo­ra Maille» - при­пра­вы, гор­чи­ца, со­усы; «Nestlé France» - кон­ди­тер­ские из­де­лия) промышленности. Про­изводство упа­ко­воч­ных ма­те­риа­лов (за­во­ды фирм «Tetra Pak», «Lin­pac», «Alcan»), оп­тических линз («Essilor»), ав­то­ком­плек­тую­щих («Va­leo»). В ок­ре­ст­но­стях - ви­но­град­ни­ки. Ту­ризм.

Иллюстрации:

Ди­жон. Пло­щадь Фран­суа Рю­да.

Архив БРЭ.

Ди­жон. «Дом ка­ри­атид». 1603.

Архив БРЭ.

Ди­жон. Па­но­ра­ма ис­то­ри­че­ско­го цент­ра с со­бо­ром Сен-Бе­нинь.

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)