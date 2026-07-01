ДИЗАЙН

ДИЗАЙН (английское design - план, ри­су­нок, чер­тёж, за­мы­сел) - область художественного творчества, проектирование и создание промышленных вещей, предметной среды жизни и деятельности человека.

Воз­ник­но­ве­ние тер­ми­на сов­па­да­ет с вы­хо­дом английского журнала «Jour­nal of Design and Manufactures» (1849 год, ос­но­ван Г. Ко­лем, од­ним из ор­га­ни­за­то­ров Все­мир­ной вы­став­ки 1851 года в Лон­до­не). В ос­но­ве дизайна ле­жат прин­ци­пы функ­цио­наль­но­сти и це­ле­со­об­раз­но­сти; его цель - при­дать ве­щи та­кие ка­че­ст­ва, как удоб­ст­во, эс­те­тическая при­вле­ка­тель­ность, со­раз­мер­ность че­ло­ве­ку, един­ст­во со сре­дой. Раз­ра­бот­ка дизайна вклю­ча­ет ряд эта­пов: функ­цио­наль­ный ана­лиз, кон­ст­руи­ро­ва­ние, ком­по­нов­ка, соз­да­ние про­стран­ст­вен­ной или гра­фической ком­по­зи­ци­он­ной струк­ту­ры и другие.

Дизайн под­раз­де­ля­ет­ся на про­мыш­лен­ный дизайн (транс­порт­ные сред­ст­ва, про­из­водственное и бы­то­вое обо­ру­до­ва­ние), дизайн сре­ды (ин­терь­е­ры, ме­бель , ар­хи­тек­ту­ра ма­лых форм), дизайн мо­ды (оде­ж­да, ткань, ак­сес­суа­ры), гра­фический дизайн (сис­те­мы ви­зу­аль­ной ком­му­ни­ка­ции, пе­чат­ная про­дук­ция и упа­ков­ка, элек­трон­ный дизайн). Дизайн поль­зу­ет­ся дан­ны­ми многих на­учных дис­ци­п­лин (эр­го­но­ми­ки, ин­же­нер­ной пси­хо­ло­гии, се­мио­ти­ки, со­цио­ло­гии, куль­ту­ро­ло­гии и других). Его ху­до­же­ст­вен­но-ком­по­зиционные и вы­ра­зительные сред­ст­ва во мно­гом ос­но­ва­ны на изу­че­нии ис­то­рии искусства и ар­хи­тек­ту­ры, опы­та современных ху­дожественных на­прав­ле­ний (поп-арт, оп-арт, ки­не­ти­че­ское ис­кус­ст­во, кон­цеп­ту­аль­ное ис­кус­ст­во), а так­же дос­ти­же­ний нау­ки и тех­ни­ки. На сты­ке с де­ко­ра­тив­но-при­клад­ным ис­кус­ст­вом воз­ник­ла об­ласть «арт-ди­зай­на» - соз­да­ние уни­каль­ных объ­ек­тов с ис­поль­зо­ва­ни­ем ин­но­ва­ци­он­ных тех­но­ло­гий, в ко­то­рых ху­дожественные, сти­ле­вые, ком­по­зиционные фак­то­ры пре­об­ла­да­ют над функ­цио­наль­но-кон­ст­рук­тив­ны­ми.

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Эле­мен­ты дизайна (так называемый про­то­ди­зайн) мож­но об­на­ру­жить в фор­мах про­стей­ших ору­дий тру­да в дои­сто­рические эпо­хи, в из­де­ли­ях ан­тич­ных и средневековых мас­те­ров. В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния всё боль­шее зна­че­ние при­об­ре­та­ет «про­ект­ный под­ход», соз­да­ние про­ек­та от­де­ля­ет­ся от про­цес­са из­го­тов­ле­ния ве­щи. Де­лая на­бро­ски схем различных уст­ройств (ге­ли­коп­те­ров, ма­хо­лё­тов, под­вод­ных ло­док, ве­ло­си­пе­дов, стро­ит. ме­ха­низ­мов и во­енных ма­шин), Ле­о­нар­до да Вин­чи поль­зо­вал­ся та­ким рас­про­стра­нён­ным ме­то­дом про­ек­ти­ро­ва­ния, как ком­по­нов­ка. Кон­ст­руи­руя па­ро­вую ма­ши­ну, Дж. Уатт для на­гляд­но­сти об­ра­щал­ся к спе­ци­фической раз­но­вид­но­сти про­ект­ной гра­фи­ки. Ту же цель - об­ла­го­ро­дить тех­нические уст­рой­ст­ва, при­дать им бо­лее гар­мо­нич­ный об­лик пре­сле­до­вал в сво­их про­ек­тах стан­ков российский изо­бре­та­тель-ху­дож­ник А.К. Нар­тов.

За­ро­ж­де­ние дизайна как са­мо­сто­ятельного ви­да про­ект­ной дея­тель­но­сти свя­за­но с промышленной ре­во­лю­ци­ей . При строи­тель­ст­ве Хру­сталь­но­го двор­ца для Все­мир­ной вы­став­ки в Лон­до­не (1851) бы­ло ис­поль­зо­ва­но мно­го прин­ци­пи­аль­но важ­ных ди­зай­нер­ских идей: мо­дуль­ность и стан­дар­ти­за­ция кон­ст­рук­тив­ных эле­мен­тов, прин­ци­пы ва­риа­тив­но­сти и комби­на­то­ри­ки. Ран­ним об­раз­цом ди­зай­нер­ско­го ре­ше­ния ста­ла так­же гну­тая де­ревянная ме­бель фаб­ри­ки «Tonet» (Ве­на, 1850-е годы), где бы­ла раз­ра­бо­та­на тех­но­ло­гия се­рий­но­го про­изводства, а эле­мен­ты ме­бель­ных на­бо­ров под­чи­не­ны об­щим фор­мо­об­ра­зо­вательным прин­ци­пам. На ру­бе­же XIX-XX веков по­яв­ле­ние но­вых тех­нических из­де­лий (элек­трические све­тиль­ни­ки, ав­то­мо­би­ли, аэ­ро­пла­ны, те­ле­фон­ные и те­ле­граф­ные ап­па­ра­ты и тому подобное) обу­сло­ви­ло по­треб­ность в ра­цио­наль­ной ор­га­ни­за­ции пред­мет­ной сре­ды в ши­ро­ких мас­шта­бах. Ве­щи те­ря­ют свой­ст­ва уни­каль­но­сти, пре­вра­ща­ют­ся в про­мыш­лен­но ти­ра­жи­руе­мые из­де­лия, рас­счи­тан­ные на мас­со­во­го по­тре­би­те­ля. Од­ним из ос­но­во­по­лож­ни­ков современного дизайна был П. Бе­ренс, при­гла­шён­ный в 1906 году немецкой Все­об­щей элек­трической ком­па­ни­ей (AEG) для то­го, что­бы при­дать еди­ный ха­рак­тер раз­но­об­раз­ной про­дук­ции это­го ги­гант­ско­го кон­цер­на; он стал и од­ним из ос­но­ва­те­лей «Не­мец­ко­го Верк­бун­да».

С начала XX века дизайн рас­смат­ри­ва­ет­ся как не­об­хо­ди­мый этап в соз­да­нии ве­щи, один из важ­ней­ших кри­те­ри­ев в оцен­ке её по­тре­би­тель­ских свойств. Аван­гар­дизм по­вли­ял на фор­ми­ро­ва­ние но­вых сти­ли­стических на­прав­ле­ний в дизайне (твор­че­ст­во Ле Кор­бю­зье, Т. ван Дус­бур­га и других). Воз­ник­ли пер­вые учеб­ные за­ве­де­ния дизайна - Бау­ха­уз, ос­но­ван­ный В. Гро­пиу­сом (сре­ди чле­нов - Л. Мо­хой-Надь, Дж. Аль­берс, М. Брёй­ер), и Вху­те­мас - Вху­те­ин в Мо­ск­ве (ди­зай­нер­ские клас­сы Л.М. Ли­сиц­ко­го, А.М. Ла­вин­ско­го, А.М. Род­чен­ко, В.Е. Тат­ли­на). Фор­ми­ру­ют­ся на­прав­ле­ния функ­цио­на­лиз­ма и ин­тер­на­цио­наль­но­го сти­ля, в сти­ли­сти­ке ве­щей пре­об­ла­да­ют от­кры­тые цве­та и гео­мет­рические фор­мы. Идеи чис­то­ты и стро­го­сти форм функ­цио­на­лиз­ма бы­ли ус­пеш­но раз­ви­ты во 2-й половине XX века в скандинавском дизайне (А. Аал­то, Т. Вир­кка­ла, Т. Сар­па­не­ва), где про­из­во­ди­те­ли и про­ек­ти­ров­щи­ки при­дер­жи­ва­лись прин­ци­па «луч­шее для боль­шин­ст­ва» (роз­нич­ная тор­гов­ля це­ло­ст­ны­ми ин­терь­е­ра­ми и пред­ме­та­ми об­ста­нов­ки в еди­ном сти­ли­стическом клю­че по сис­те­ме «IKEA» и другим). В США пио­не­ры дизайна (Р. Ло­уи и другие) свои­ми про­ек­та­ми спо­соб­ст­во­ва­ли ак­ти­ви­за­ции промышленности и вы­ве­де­нию стра­ны из эко­но­мического кри­зи­са 1930-х годов. В эту эпо­ху раз­ви­ва­лось на­прав­ле­ние так называемого аэро­ди­на­мического дизайна (стиль об­те­кае­мых форм; Н. Бел Гед­дес и другие), «стай­лин­га» и ком­мерческого дизайна (Х. Эрл, со­труд­ни­чав­ший с «Дже­не­рал мо­торс», Г. Дрей­фус - раз­ра­бот­чик дизайна те­ле­фо­нов фир­мы «Bell», ло­ко­мо­ти­вов, ав­тор кни­ги по эр­го­но­ми­ке для ди­зай­не­ров). В 1960-1970-е годы стиль та­ких ком­па­ний, как «Olivetti» (счёт­ные и пи­шу­щие ма­шин­ки, пер­вые ком­пь­ю­те­ры) и «Brown» (бы­то­вые ра­дио- и элек­тро­при­бо­ры), оп­ре­де­лял сти­ли­сти­ку ми­ро­во­го дизайна се­рий­ных из­де­лий (прин­ци­пы блоч­но­сти, мо­дуль­но­сти, функ­цио­наль­но­сти). Ульм­ская шко­ла дизайна (ФРГ, 1951-1968) воз­ро­ж­да­ла тра­ди­ции Бау­хау­за, пы­та­лась вве­сти про­бле­мы дизайна в мо­раль­но-эти­че­ский и со­ци­аль­но-эко­но­мические кон­тек­сты. В 1960-е годы ди­зай­нер­ские бю­ро пе­ре­хо­дят к ком­плекс­ным про­г­рам­мам, вклю­чаю­щим изу­че­ние рын­ка, срав­нительный ана­лиз то­ва­ров, ис­сле­до­ва­ние функ­цио­наль­ных и эр­го­но­мических па­ра­мет­ров про­ек­ти­руе­мых пред­ме­тов. В ре­зуль­та­те НТП рез­ко рас­ши­ря­ет­ся но­менк­ла­ту­ра пред­мет­но­го ок­ру­же­ния, про­ис­хо­дят прин­ци­пи­аль­ные из­ме­не­ния в уст­рой­ст­ве и функ­цио­ни­ро­ва­нии из­де­лий. От тра­диционного про­ек­ти­ро­ва­ния по про­то­ти­пам (из­де­ли­ям-ана­ло­гам) ди­зай­не­ры пе­ре­хо­дят к ин­но­ва­ци­он­ным стра­те­ги­ям, ре­ше­нию гу­ма­ни­тар­ных, со­ци­аль­ных, эко­но­ми­че­ских и других про­блем с по­мо­щью дизайна (бю­ро ком­плекс­но­го про­ек­ти­ро­ва­ния «To­tal De­sign» в Ам­стер­да­ме, 1963 год; «De­sign Pro­grammes» Р. Та­ло­на в Па­ри­же, 1973 год). Фор­ми­ру­ет­ся но­вое сти­ле­вое на­прав­ле­ние - хай-тек (Ч. Имс, Дж. Нель­сон в США, Н. Фос­тер в Ве­ли­ко­бри­та­нии).

Дизайн 1980-1990-х годов, ис­пы­тав влия­ние по­стмо­дер­низ­ма , тя­го­те­ет к ин­ди­ви­дуа­ли­за­ции ве­щей (при со­хра­не­нии основных прин­ци­пов функ­цио­наль­но­сти). Итальянского мас­те­ра за­да­ли вы­со­кий об­раз­но-эмо­цио­наль­ный и изо­бре­та­тель­ский стан­дарт в промышленном дизайне (М. Бел­ли­ни, Дж. Джуд­жа­ро), про­изводстве ме­бе­ли, све­тиль­ни­ков (П. и Дж. Кас­тиль­о­ни, Дж. Ко­лом­бо). Стиль групп «Мем­фис» (Э. Сот­тсасс) и «Ал­хи­мия» (А. Мен­ди­ни) стал влия­тель­ным в ми­ро­вом дизайне конца XX века. Ве­ду­щи­ми об­лас­тя­ми, где яр­че все­го про­яв­ля­ют­ся но­вые прин­ци­пы, ста­но­вят­ся дизайн ин­терь­е­ра и ме­бе­ли, Д. оде­ж­ды (Дж. Ар­ма­ни, Дж. Вер­са­че и другие). Осо­бо вы­де­ля­ет­ся гра­фический дизайн, тес­но свя­зан­ный с циф­ро­вы­ми тех­но­ло­гия­ми (смотреть так­же в статье Гра­фи­ка).

Ди­зайн в Рос­сии.

Ис­то­ки дизайна в Рос­сии про­сле­жи­ва­ют­ся в ос­тро­ум­но скон­ст­ру­и­рованных пред­ме­тах кре­сть­ян­ско­го бы­та (са­ни, русская печь, одеж­да, ут­варь), в проектных решениях пет­ров­ских времён (в том числе в стро­и­тель­ст­ве, су­до­ст­рое­нии). Ин­же­не­рам-кон­ст­рук­то­рам XVIII-XIX веков при­хо­ди­лось ре­шать и за­да­чи дизайна: сти­ле­вые («Теат­рум ма­ху­на­рум» А.К. Нар­то­ва; тео­ре­тические тру­ды Н.Н. Стра­хо­ва и П.К. Эн­гель­мейе­ра, 2-я половина XIX века), ор­га­ни­за­ции ин­фра­ст­рук­ту­ры при строи­тель­ст­ве же­лез­ных до­рог, эф­фек­тив­но­сти кон­ст­рук­ций (про­ек­ты В.Г. Шу­хо­ва) и удоб­ст­ва поль­зо­ва­ния при соз­да­нии но­вых ви­дов тех­ни­ки (ав­то­мо­би­лей, ве­ло­си­пе­дов, са­мо­лё­тов и так далее). Так же как и в других стра­нах, сти­лю мо­дерн пред­ше­ст­во­вал этап национально-ро­ман­тических тен­ден­ций, в том числе русский ва­ри­ант дви­же­ния «Ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла» (ма­стер­ские в Аб­рам­це­ве и Та­лаш­ки­не).

В ис­то­рии российского дизайна осо­бен­но важ­ное ме­сто за­ни­ма­ет эпо­ха 1920-х годов, ко­гда в дизайне от­ра­зи­лось стрем­ле­ние осу­ще­ст­вить меч­ту о ра­цио­наль­но ор­га­ни­зо­ван­ной жиз­ни, реа­ли­зо­вать но­вое пред­став­ле­ние о ми­ре как о це­ле­со­об­раз­ной кон­струк­ции эле­мен­тов. От­каз от сти­ли­за­ции, ком­по­зиционная ост­ро­та и ди­на­мизм, сте­риль­ность гео­мет­рических форм - та­ко­вы основные фор­маль­ные при­зна­ки ди­зай­нер­ских про­ек­тов тех лет, соз­дан­ных в рус­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма и функ­цио­на­лиз­ма. Дос­ти­же­ния российского дизайна 1920-х годов бы­ли пред­став­ле­ны на Ме­ж­ду­народной вы­став­ке де­ко­ра­тив­ных ис­кусств и ху­дожественной пром-ышленности в Па­ри­же (1925): гео­мет­рические ри­сун­ки для тка­ней Л.С. По­по­вой и В.Ф. Сте­па­но­вой, ин­терь­ер ра­бо­че­го клу­ба А.М. Род­чен­ко, фар­фо­ро­вая по­су­да с ри­сун­ка­ми С.В. Че­хо­ни­на, К.С. Ма­ле­ви­ча и других. Пер­вые отечественные спе­циа­ли­сты в об­лас­ти дизайна, вы­пу­ск­ни­ки Вху­те­ма­са - Вху­теи­на, но­си­ли зва­ние «ин­же­не­ров-­ху­дож­ни­ков». Не­ко­то­рые за­да­чи дизайна ре­ша­лись в хо­де ис­сле­до­ва­ния ор­га­ни­за­ции про­изводства в Цен­траль­ном институте тру­да под руководством А.К. Гас­те­ва.

В 1930-е годы к оформ­ле­нию пред­мет­ной сре­ды ста­ли предъ­яв­лять идео­ло­гические тре­бо­ва­ния; в ос­но­ву но­вой сти­ли­сти­ки бы­ли по­ло­же­ны эле­мен­ты клас­сической ор­дер­ной ар­хи­тек­ту­ры и ор­на­мен­ти­ки. Но­ва­тор­ские из­де­лия, спро­ек­ти­ро­ван­ные ди­зай­не­ра­ми вы­со­кой ква­ли­фи­ка­ции, с мно­го­численными пе­ре­дел­ка­ми с тру­дом до­хо­ди­ли до мас­со­во­го про­изводства (ис­клю­че­ния: от­дел­ка стан­ций мет­ро, рек­ла­ма, по­ли­гра­фия 1920-х годов, уни­каль­ные объ­ек­ты, в том числе са­мо­лёт «Мак­сим Горь­кий», глис­сер-ка­та­ма­ран ОСГА-25). Тем не ме­нее дизайн в Рос­сии час­то иг­рал роль сти­му­ля­то­ра про­изводства; бла­го­да­ря ху­дож­ни­ку (а не ме­ха­низ­мам рын­ка) по­яв­ля­лись но­вые ве­щи, а ино­гда и пе­ре­страи­ва­лось про­изводство. С конца 1940-х годов про­ис­хо­ди­ла пе­ре­оцен­ка ху­дожественного на­сле­дия аван­гар­да, ста­ли воз­ро­ж­дать­ся тра­ди­ции дизайна 1920-х годов. В пе­ри­од «борь­бы с ук­ра­ша­тель­ст­вом в ар­хи­тек­ту­ре» в быт вхо­дил но­вый, близ­кий к ин­тер­на­цио­наль­но­му стиль оде­ж­ды и бы­то­вых ве­щей. Скла­ды­ва­лась сис­те­ма государственного ди­зайн-бю­ро: пер­вым бы­ло соз­да­но Ар­хи­тек­тур­но-ху­дожественное бю­ро в Мо­ск­ве (1945 год, под руководством Ю.Б. Со­ловь­ё­ва, ко­то­рый в 1962 году воз­гла­вил Все­со­юз­ный НИИ тех­нической эс­те­ти­ки с фи­лиа­ла­ми в со­юз­ных рес­пуб­ли­ках). Около 30 лет дизайн су­ще­ст­во­вал главным образом в рам­ках этой сис­те­мы. Па­рал­лель­но дизайн раз­ви­вал­ся в сис­те­ме Сою­за ху­дож­ни­ков (на ба­зе московского Ком­би­на­та де­ко­ра­тив­но-офор­ми­тель­ско­го искусства). В 1964 году на­чал дей­ст­во­вать се­ми­нар промышленного и офор­ми­тель­ско­го искусства в До­ме твор­че­ст­ва «Се­неж» под руководством Е.А. Ро­зенб­лю­ма (так называемая Се­неж­ская сту­дия), бы­ла вы­дви­ну­та кон­цеп­ция «ху­дожественного про­ек­ти­ро­ва­ния», со­глас­но ко­то­рой цель дизайна - соз­да­ние гар­мо­нич­ной го­род­ской, про­из­водственной и му­зей­но-вы­ста­воч­ной сре­ды.

Пра­во­вой ста­тус ди­зай­не­ров и ха­рак­тер их дея­тель­но­сти оп­ре­де­ля­лись государственными ука­за­ми, рас­по­ря­же­ния­ми и про­грам­ма­ми. Об­ще­со­юз­ные стан­дар­ты цве­тов и ма­те­риа­лов, ка­че­ст­ва из­де­лий и не­об­хо­ди­мый пе­ре­чень по­тре­би­тель­ских свойств слу­жи­ли ос­но­вой профессиональной дея­тель­но­сти. Сре­ди наи­бо­лее за­мет­ных ра­бот отечественного дизайна 1960-1970-х годов: ав­то­мо­биль-так­си (Ю.А. Дол­ма­тов­ский), по­жар­ный ав­то­мо­биль (В.И. Аря­мов, Л.А. Кузь­ми­чёв), ди­зайн-про­грам­ма «Элек­тро­ме­ра» (ав­то­ры про­ек­тов элек­тро­из­ме­рительных при­бо­ров - Д.А. Аз­ри­кан, Р. Гу­сей­нов, Д.Н. Щел­ку­нов).

В этот пе­ри­од ве­лись тео­ре­тического ис­сле­до­ва­ния в сфе­ре Д. Сре­ди их основных на­прав­ле­ний - ис­сле­до­ва­ния про­блем ар­хи­тек­то­ни­ки промышленных форм и тех­нической эс­тети­ки (Г.Б. Ми­нер­вин), ме­то­до­ло­гии твор­че­ст­ва и ме­то­ди­ки ди­зай­нер­ско­го про­ек­ти­ро­ва­ния (О.И. Ге­ни­са­рет­ский, В.Л. Гла­зы­чев, В.Ф. Си­до­рен­ко, Г.П. Щед­ро­виц­кий), ис­то­рии дизайна и про­блем фор­мо­об­ра­зо­ва­ния (С.О. Хан-Ма­го­ме­дов, В.Ф. Ко­лей­чук), со­цио­куль­тур­ных про­блем (В.Р. Аро­нов, Л.Б. Пе­ре­вер­зев), про­блем оцен­ки ка­че­ст­ва промышленных из­де­лий (М.В. Фё­до­ров).

В 1990-2000-е годы дизайн в Рос­сии адап­ти­ру­ет­ся к ком­мерческим ус­ло­ви­ям су­ще­ст­во­ва­ния. Ли­ди­ру­ет сфе­ра гра­фического дизайна: по­ли­гра­фической про­дук­ции, элек­трон­ных масс-ме­диа (TV- и WEB-Д.), рек­ла­мы, упа­ков­ки, тор­го­вых и фир­мен­ных зна­ков. Про­ект­ная стра­те­гия дизайна всё ча­ще при­ме­ня­ет­ся в изо­бра­зительном искусстве, при ре­ше­нии со­цио­куль­тур­ных и инженерно-тех­нических во­про­сов. Про­цесс сбли­же­ния с ми­ро­вы­ми ху­дожественными на­прав­ле­ния­ми со­про­во­ж­да­ет­ся ак­тив­ным по­ис­ком национальной иден­тич­но­сти (еже­год­ные вы­став­ки «Ди­зайн», «Ди­зайн и рек­ла­ма», «Ар­хи­тек­ту­ра и ди­зайн»). Под эги­дой Сою­за ди­зай­не­ров Рос­сии (1991 год, пра­во­пре­ем­ник Сою­за ди­зай­не­ров СССР, соз­дан­но­го в 1987 году) с 1993 года про­во­дят­ся Все­российские вы­став­ки-кон­кур­сы (с при­су­ж­де­ни­ем Гран-при по но­ми­на­ци­ям: «гра­фи­че­ский», «про­мыш­лен­ный», «тек­стиль­ный», «сре­до­вой» дизайн, «экс­по-дизайн», «арт-дизайн», так­же «дизайн оде­ж­ды», «дизайн в рек­ла­ме», «дизайн-тео­рия», «дизайн-об­ра­зо­ва­ние», «ди­зай­нер­ская фир­ма го­да», «про­ект го­да», «из­де­лие го­да»), а так­же про­ект­ные се­ми­на­ры по дизайну городской сре­ды.

Ди­зай­нер­ское об­ра­зо­ва­ние вхо­дит в струк­ту­ру ху­дожественно-промышленной, ар­хитектурной и тех­нической школ. Ме­ж­ду­народный со­вет национальных, об­щественных и ча­ст­ных ор­га­ни­за­ций ди­зай­на (ICSID; ос­но­ван в 1957 году, объ­е­ди­ня­ет бо­лее 50 стран-чле­нов, пред­став­ляю­щих бо­лее 150 тысяч ди­зай­не­ров) про­во­дит кон­грес­сы (те­ма кон­грес­са 1975 года в Мо­ск­ве - «Ди­зайн и об­ще­ст­во»). Его под­раз­де­ле­ния: Ме­ж­ду­народный со­вет объ­е­ди­не­ний гра­фического дизайна (Icograda; ос­но­ван в 1963 году) и Объ­е­ди­не­ние промышленного дизайна (IDA; соз­да­но в 2003 году для ко­ор­ди­на­ции и со­вме­ст­ных про­ек­тов).

Иллюстрации:

Ди­зайн. Стул фаб­ри­ки «Tonet». Вена. 1850-е гг.

Архив БРЭ.

Ди­зайн. Лам­па «Ар­ти­шок» фир­мы «Louis Poulsen».

Архив БРЭ.

Дания. Ди­зай­нер П. Хен­ниг­сен. 1957.

Архив БРЭ.

Ди­зайн. Ав­то­мо­биль фир­мы «Crysler». США. Кон­ст­рук­тор К. Брир. 1934.

Архив БРЭ.

Ди­зайн. Ин­терь­ер ра­бо­чей чи­таль­ни. Про­ект А. М. Род­чен­ко. Россия. 1925.

Архив БРЭ.

Ди­зайн. Са­мо­нап­ря­жён­ная кон­ст­рук­тив­ная си­сте­ма («Ква­зи­ко­стюм»). В. Ф. Ко­лей­чук. Россия. 1990.

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)