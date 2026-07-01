ДИЗАЙН
ДИЗАЙН (английское design - план, рисунок, чертёж, замысел) - область художественного творчества, проектирование и создание промышленных вещей, предметной среды жизни и деятельности человека.
Возникновение термина совпадает с выходом английского журнала «Journal of Design and Manufactures» (1849 год, основан Г. Колем, одним из организаторов Всемирной выставки 1851 года в Лондоне). В основе дизайна лежат принципы функциональности и целесообразности; его цель - придать вещи такие качества, как удобство, эстетическая привлекательность, соразмерность человеку, единство со средой. Разработка дизайна включает ряд этапов: функциональный анализ, конструирование, компоновка, создание пространственной или графической композиционной структуры и другие.
Дизайн подразделяется на промышленный дизайн (транспортные средства, производственное и бытовое оборудование), дизайн среды (интерьеры, мебель, архитектура малых форм), дизайн моды (одежда, ткань, аксессуары), графический дизайн (системы визуальной коммуникации, печатная продукция и упаковка, электронный дизайн). Дизайн пользуется данными многих научных дисциплин (эргономики, инженерной психологии, семиотики, социологии, культурологии и других). Его художественно-композиционные и выразительные средства во многом основаны на изучении истории искусства и архитектуры, опыта современных художественных направлений (поп-арт, оп-арт, кинетическое искусство, концептуальное искусство), а также достижений науки и техники. На стыке с декоративно-прикладным искусством возникла область «арт-дизайна» - создание уникальных объектов с использованием инновационных технологий, в которых художественные, стилевые, композиционные факторы преобладают над функционально-конструктивными.
Исторический очерк.
Элементы дизайна (так называемый протодизайн) можно обнаружить в формах простейших орудий труда в доисторические эпохи, в изделиях античных и средневековых мастеров. В эпоху Возрождения всё большее значение приобретает «проектный подход», создание проекта отделяется от процесса изготовления вещи. Делая наброски схем различных устройств (геликоптеров, махолётов, подводных лодок, велосипедов, строит. механизмов и военных машин), Леонардо да Винчи пользовался таким распространённым методом проектирования, как компоновка. Конструируя паровую машину, Дж. Уатт для наглядности обращался к специфической разновидности проектной графики. Ту же цель - облагородить технические устройства, придать им более гармоничный облик преследовал в своих проектах станков российский изобретатель-художник А.К. Нартов.
Зарождение дизайна как самостоятельного вида проектной деятельности связано с промышленной революцией. При строительстве Хрустального дворца для Всемирной выставки в Лондоне (1851) было использовано много принципиально важных дизайнерских идей: модульность и стандартизация конструктивных элементов, принципы вариативности и комбинаторики. Ранним образцом дизайнерского решения стала также гнутая деревянная мебель фабрики «Tonet» (Вена, 1850-е годы), где была разработана технология серийного производства, а элементы мебельных наборов подчинены общим формообразовательным принципам. На рубеже XIX-XX веков появление новых технических изделий (электрические светильники, автомобили, аэропланы, телефонные и телеграфные аппараты и тому подобное) обусловило потребность в рациональной организации предметной среды в широких масштабах. Вещи теряют свойства уникальности, превращаются в промышленно тиражируемые изделия, рассчитанные на массового потребителя. Одним из основоположников современного дизайна был П. Беренс, приглашённый в 1906 году немецкой Всеобщей электрической компанией (AEG) для того, чтобы придать единый характер разнообразной продукции этого гигантского концерна; он стал и одним из основателей «Немецкого Веркбунда».
С начала XX века дизайн рассматривается как необходимый этап в создании вещи, один из важнейших критериев в оценке её потребительских свойств. Авангардизм повлиял на формирование новых стилистических направлений в дизайне (творчество Ле Корбюзье, Т. ван Дусбурга и других). Возникли первые учебные заведения дизайна - Баухауз, основанный В. Гропиусом (среди членов - Л. Мохой-Надь, Дж. Альберс, М. Брёйер), и Вхутемас - Вхутеин в Москве (дизайнерские классы Л.М. Лисицкого, А.М. Лавинского, А.М. Родченко, В.Е. Татлина). Формируются направления функционализма и интернационального стиля, в стилистике вещей преобладают открытые цвета и геометрические формы. Идеи чистоты и строгости форм функционализма были успешно развиты во 2-й половине XX века в скандинавском дизайне (А. Аалто, Т. Вирккала, Т. Сарпанева), где производители и проектировщики придерживались принципа «лучшее для большинства» (розничная торговля целостными интерьерами и предметами обстановки в едином стилистическом ключе по системе «IKEA» и другим). В США пионеры дизайна (Р. Лоуи и другие) своими проектами способствовали активизации промышленности и выведению страны из экономического кризиса 1930-х годов. В эту эпоху развивалось направление так называемого аэродинамического дизайна (стиль обтекаемых форм; Н. Бел Геддес и другие), «стайлинга» и коммерческого дизайна (Х. Эрл, сотрудничавший с «Дженерал моторс», Г. Дрейфус - разработчик дизайна телефонов фирмы «Bell», локомотивов, автор книги по эргономике для дизайнеров). В 1960-1970-е годы стиль таких компаний, как «Olivetti» (счётные и пишущие машинки, первые компьютеры) и «Brown» (бытовые радио- и электроприборы), определял стилистику мирового дизайна серийных изделий (принципы блочности, модульности, функциональности). Ульмская школа дизайна (ФРГ, 1951-1968) возрождала традиции Баухауза, пыталась ввести проблемы дизайна в морально-этический и социально-экономические контексты. В 1960-е годы дизайнерские бюро переходят к комплексным программам, включающим изучение рынка, сравнительный анализ товаров, исследование функциональных и эргономических параметров проектируемых предметов. В результате НТП резко расширяется номенклатура предметного окружения, происходят принципиальные изменения в устройстве и функционировании изделий. От традиционного проектирования по прототипам (изделиям-аналогам) дизайнеры переходят к инновационным стратегиям, решению гуманитарных, социальных, экономических и других проблем с помощью дизайна (бюро комплексного проектирования «Total Design» в Амстердаме, 1963 год; «Design Programmes» Р. Талона в Париже, 1973 год). Формируется новое стилевое направление - хай-тек (Ч. Имс, Дж. Нельсон в США, Н. Фостер в Великобритании).
Дизайн 1980-1990-х годов, испытав влияние постмодернизма, тяготеет к индивидуализации вещей (при сохранении основных принципов функциональности). Итальянского мастера задали высокий образно-эмоциональный и изобретательский стандарт в промышленном дизайне (М. Беллини, Дж. Джуджаро), производстве мебели, светильников (П. и Дж. Кастильони, Дж. Коломбо). Стиль групп «Мемфис» (Э. Соттсасс) и «Алхимия» (А. Мендини) стал влиятельным в мировом дизайне конца XX века. Ведущими областями, где ярче всего проявляются новые принципы, становятся дизайн интерьера и мебели, Д. одежды (Дж. Армани, Дж. Версаче и другие). Особо выделяется графический дизайн, тесно связанный с цифровыми технологиями (смотреть также в статье Графика).
Дизайн в России.
Истоки дизайна в России прослеживаются в остроумно сконструированных предметах крестьянского быта (сани, русская печь, одежда, утварь), в проектных решениях петровских времён (в том числе в строительстве, судостроении). Инженерам-конструкторам XVIII-XIX веков приходилось решать и задачи дизайна: стилевые («Театрум махунарум» А.К. Нартова; теоретические труды Н.Н. Страхова и П.К. Энгельмейера, 2-я половина XIX века), организации инфраструктуры при строительстве железных дорог, эффективности конструкций (проекты В.Г. Шухова) и удобства пользования при создании новых видов техники (автомобилей, велосипедов, самолётов и так далее). Так же как и в других странах, стилю модерн предшествовал этап национально-романтических тенденций, в том числе русский вариант движения «Искусства и ремёсла» (мастерские в Абрамцеве и Талашкине).
В истории российского дизайна особенно важное место занимает эпоха 1920-х годов, когда в дизайне отразилось стремление осуществить мечту о рационально организованной жизни, реализовать новое представление о мире как о целесообразной конструкции элементов. Отказ от стилизации, композиционная острота и динамизм, стерильность геометрических форм - таковы основные формальные признаки дизайнерских проектов тех лет, созданных в русле конструктивизма и функционализма. Достижения российского дизайна 1920-х годов были представлены на Международной выставке декоративных искусств и художественной пром-ышленности в Париже (1925): геометрические рисунки для тканей Л.С. Поповой и В.Ф. Степановой, интерьер рабочего клуба А.М. Родченко, фарфоровая посуда с рисунками С.В. Чехонина, К.С. Малевича и других. Первые отечественные специалисты в области дизайна, выпускники Вхутемаса - Вхутеина, носили звание «инженеров-художников». Некоторые задачи дизайна решались в ходе исследования организации производства в Центральном институте труда под руководством А.К. Гастева.
В 1930-е годы к оформлению предметной среды стали предъявлять идеологические требования; в основу новой стилистики были положены элементы классической ордерной архитектуры и орнаментики. Новаторские изделия, спроектированные дизайнерами высокой квалификации, с многочисленными переделками с трудом доходили до массового производства (исключения: отделка станций метро, реклама, полиграфия 1920-х годов, уникальные объекты, в том числе самолёт «Максим Горький», глиссер-катамаран ОСГА-25). Тем не менее дизайн в России часто играл роль стимулятора производства; благодаря художнику (а не механизмам рынка) появлялись новые вещи, а иногда и перестраивалось производство. С конца 1940-х годов происходила переоценка художественного наследия авангарда, стали возрождаться традиции дизайна 1920-х годов. В период «борьбы с украшательством в архитектуре» в быт входил новый, близкий к интернациональному стиль одежды и бытовых вещей. Складывалась система государственного дизайн-бюро: первым было создано Архитектурно-художественное бюро в Москве (1945 год, под руководством Ю.Б. Соловьёва, который в 1962 году возглавил Всесоюзный НИИ технической эстетики с филиалами в союзных республиках). Около 30 лет дизайн существовал главным образом в рамках этой системы. Параллельно дизайн развивался в системе Союза художников (на базе московского Комбината декоративно-оформительского искусства). В 1964 году начал действовать семинар промышленного и оформительского искусства в Доме творчества «Сенеж» под руководством Е.А. Розенблюма (так называемая Сенежская студия), была выдвинута концепция «художественного проектирования», согласно которой цель дизайна - создание гармоничной городской, производственной и музейно-выставочной среды.
Правовой статус дизайнеров и характер их деятельности определялись государственными указами, распоряжениями и программами. Общесоюзные стандарты цветов и материалов, качества изделий и необходимый перечень потребительских свойств служили основой профессиональной деятельности. Среди наиболее заметных работ отечественного дизайна 1960-1970-х годов: автомобиль-такси (Ю.А. Долматовский), пожарный автомобиль (В.И. Арямов, Л.А. Кузьмичёв), дизайн-программа «Электромера» (авторы проектов электроизмерительных приборов - Д.А. Азрикан, Р. Гусейнов, Д.Н. Щелкунов).
В этот период велись теоретического исследования в сфере Д. Среди их основных направлений - исследования проблем архитектоники промышленных форм и технической эстетики (Г.Б. Минервин), методологии творчества и методики дизайнерского проектирования (О.И. Генисаретский, В.Л. Глазычев, В.Ф. Сидоренко, Г.П. Щедровицкий), истории дизайна и проблем формообразования (С.О. Хан-Магомедов, В.Ф. Колейчук), социокультурных проблем (В.Р. Аронов, Л.Б. Переверзев), проблем оценки качества промышленных изделий (М.В. Фёдоров).
В 1990-2000-е годы дизайн в России адаптируется к коммерческим условиям существования. Лидирует сфера графического дизайна: полиграфической продукции, электронных масс-медиа (TV- и WEB-Д.), рекламы, упаковки, торговых и фирменных знаков. Проектная стратегия дизайна всё чаще применяется в изобразительном искусстве, при решении социокультурных и инженерно-технических вопросов. Процесс сближения с мировыми художественными направлениями сопровождается активным поиском национальной идентичности (ежегодные выставки «Дизайн», «Дизайн и реклама», «Архитектура и дизайн»). Под эгидой Союза дизайнеров России (1991 год, правопреемник Союза дизайнеров СССР, созданного в 1987 году) с 1993 года проводятся Всероссийские выставки-конкурсы (с присуждением Гран-при по номинациям: «графический», «промышленный», «текстильный», «средовой» дизайн, «экспо-дизайн», «арт-дизайн», также «дизайн одежды», «дизайн в рекламе», «дизайн-теория», «дизайн-образование», «дизайнерская фирма года», «проект года», «изделие года»), а также проектные семинары по дизайну городской среды.
Дизайнерское образование входит в структуру художественно-промышленной, архитектурной и технической школ. Международный совет национальных, общественных и частных организаций дизайна (ICSID; основан в 1957 году, объединяет более 50 стран-членов, представляющих более 150 тысяч дизайнеров) проводит конгрессы (тема конгресса 1975 года в Москве - «Дизайн и общество»). Его подразделения: Международный совет объединений графического дизайна (Icograda; основан в 1963 году) и Объединение промышленного дизайна (IDA; создано в 2003 году для координации и совместных проектов).
Иллюстрации:
Дизайн. Стул фабрики «Tonet». Вена. 1850-е гг.
Архив БРЭ.
Дизайн. Лампа «Артишок» фирмы «Louis Poulsen».
Архив БРЭ.
Дания. Дизайнер П. Хеннигсен. 1957.
Архив БРЭ.
Дизайн. Автомобиль фирмы «Crysler». США. Конструктор К. Брир. 1934.
Архив БРЭ.
Дизайн. Интерьер рабочей читальни. Проект А. М. Родченко. Россия. 1925.
Архив БРЭ.
Дизайн. Самонапряжённая конструктивная система («Квазикостюм»). В. Ф. Колейчук. Россия. 1990.
Архив БРЭ.