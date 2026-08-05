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ДИЯТ
ДИЯТ (арабское), алым (тюркское) - в обычном праве выкуп натурой или деньгами за убийство, ранение или увечье, прекращающий кровную месть.
Из арабского адата дият вошёл в шариат, по которому его собирает уже не род, а семья ответчика. Размер и порядок уплаты дията в мусульманском и обычном праве различны, но градация его сходна. Кровь мужчин дороже крови женщин, взрослых - детей, свободных - рабов. Дият за увечье и умышленное убийство больше, чем за неумышленное. Дият и поныне бытует в разных мусульманских странах.
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