ДИЯРБАКЫР

ДИЯРБАКЫР (Diyarbakır) - город на юго-востоке Турции , административный центр иля Диярбакыр.

Население 687 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен в верх­нем те­че­нии реки Тигр, на высоте около 650 м. Узел ав­то­до­рог. Железно-дорожная стан­ция. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Диярбакыр впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ас­сирийских ис­точ­ни­ках около 1300 года до нашей эры под названием Амед (Амид) как сто­ли­ца вклю­чён­но­го в со­став ас­сирийской дер­жа­вы ара­мей­ско­го го­судар­ст­ва, воз­глав­ляе­мо­го Бет-За­ма­ни. С VI века до нашей эры вхо­дил в со­став Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­ва . С конца IV века до нашей эры под названием Ами­да ото­шёл к Се­лев­ки­дам, с начала I века до нашей эры - к Ве­ли­кой Ар­ме­нии, в 37 году нашей эры - к Пар­фян­ско­му цар­ст­ву , в 230 году - к Римской им­пе­рии. В начале IV века при императоре Кон­стан­ти­не Ве­ли­ком Ами­да бы­ла пре­вра­ще­на в мощ­ную кре­пость на восточных ру­бе­жах им­пе­рии (об­не­се­на сте­ной из чёр­но­го ба­заль­та дли­ной ооло. 5,5 км, с 4 во­ро­та­ми и 78 сто­ро­же­вы­ми баш­ня­ми), в ко­то­рой раз­ме­ща­лось до 7 ле­гио­нов. В 359 году под­вер­глась дли­тель­ной оса­де и бы­ла взя­та штур­мом вой­ска­ми ша­ха Ша­пу­ра II из ди­на­стии Са­са­ни­дов. В по­сле­дую­щий пе­ри­од от­воё­ва­на Римской им­пе­ри­ей. В 381 году в Ами­де уч­ре­ж­де­но епи­скоп­ст­во Ас­си­рий­ской церк­ви, а за­тем епи­скоп­ст­во Си­рий­ской ор­то­док­саль­ной церк­ви. В V веке Ами­да бы­ла за­хва­че­на Ира­ном. Около 640 года при­сое­ди­не­на к Ха­ли­фа­ту, ста­ла име­но­вать­ся Дайр-Бе­кир (в пе­ре­во­де с ара­мей­ско­го - «Пер­вая цер­ковь»). В пе­ри­од арабского гос­под­ства важ­ным эт­ническим ком­по­нен­том в го­ро­де и при­ле­гаю­щей об­лас­ти, на­ря­ду с ас­си­рий­ца­ми и ар­мя­на­ми, ста­ли кур­ды . С 990 года главная ре­зи­ден­ция Мер­ва­ни­дов - курд­ской сун­нит­ской ди­на­стии; с 1096 года под вла­стью тю­рок-сель­джу­ков. По­сле 1515 года в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии. В XVII веке в Диярбакыр бы­ли уч­ре­ж­де­ны так­же ар­хи­епи­скоп­ст­ва Армянской ка­то­лической и Хал­дей­ской ка­то­лической церк­вей. В 1915 году большая часть хри­сти­ан­ско­го на­се­ле­ния го­ро­да по­гиб­ла в ре­зуль­та­те ор­га­ни­зо­ван­ной турецкими вла­стя­ми рез­ни. Современное название с 1937 года. Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Диярбакыра с наала XX века со­став­ля­ют кур­ды, ко­то­рые име­ну­ют его древ­ним названием Амед и счи­та­ют не­официальной сто­ли­цей Турецкого (Северного) Кур­ди­ста­на.

Со­хра­ни­лись римские кре­по­ст­ные ук­ре­п­ле­ния, мост че­рез Тигр (VI век), ме­че­ти Улу-джа­ми (1091; на мес­те церкви Святого Фо­мы), Ка­ле-джа­ми (XII век), Не­би (XIV век), хри­сти­ан­ская (яко­вит­ская) церковь Святой Де­вы Ма­рии (III век), мед­ре­се Зинд­жи­рие (1198; ны­не Ар­хео­ло­гический му­зей), руи­ны армянской церк­ви (начало XIX века). Дом-му­зей Зия Гё­кал­па. Университет Диджле (ос­но­ван в 1966 году как фи­ли­ал университета Ан­ка­ры; с 1973 года са­мо­сто­ятельный вуз).

Диярбакыр - центр сельско-хозяйственного рай­она (зер­но­вые, скот, шерсть, ви­но, та­бак, фрук­ты), из­вес­тен ар­бу­за­ми, вес ко­то­рых дос­ти­га­ет 75 кг. Пред­при­ятия пи­ще­вой (про­изводство ви­на, му­ки и другого), тек­стиль­ной (в том числе шёл­ко­вой) промышленности; ав­то­сбор­ка. Ре­мёс­ла (юве­лир­ные ук­ра­ше­ния, ке­ра­ми­ка, из­де­лия из се­реб­ра, ме­ди, ко­жи, фет­ра, ков­ро­тка­че­ст­во и другое). К се­ве­ро-за­па­ду от го­ро­да - до­бы­ча хро­мо­вой и мед­ной ру­ды.

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