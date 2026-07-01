ДИЯРБАКЫР
ДИЯРБАКЫР (Diyarbakır) - город на юго-востоке Турции, административный центр иля Диярбакыр.
Население 687 тысяч человек (2007). Расположен в верхнем течении реки Тигр, на высоте около 650 м. Узел автодорог. Железно-дорожная станция. Международный аэропорт.
Диярбакыр впервые упоминается в ассирийских источниках около 1300 года до нашей эры под названием Амед (Амид) как столица включённого в состав ассирийской державы арамейского государства, возглавляемого Бет-Замани. С VI века до нашей эры входил в состав Ахеменидов государства. С конца IV века до нашей эры под названием Амида отошёл к Селевкидам, с начала I века до нашей эры - к Великой Армении, в 37 году нашей эры - к Парфянскому царству, в 230 году - к Римской империи. В начале IV века при императоре Константине Великом Амида была превращена в мощную крепость на восточных рубежах империи (обнесена стеной из чёрного базальта длиной ооло. 5,5 км, с 4 воротами и 78 сторожевыми башнями), в которой размещалось до 7 легионов. В 359 году подверглась длительной осаде и была взята штурмом войсками шаха Шапура II из династии Сасанидов. В последующий период отвоёвана Римской империей. В 381 году в Амиде учреждено епископство Ассирийской церкви, а затем епископство Сирийской ортодоксальной церкви. В V веке Амида была захвачена Ираном. Около 640 года присоединена к Халифату, стала именоваться Дайр-Бекир (в переводе с арамейского - «Первая церковь»). В период арабского господства важным этническим компонентом в городе и прилегающей области, наряду с ассирийцами и армянами, стали курды. С 990 года главная резиденция Мерванидов - курдской суннитской династии; с 1096 года под властью тюрок-сельджуков. После 1515 года в составе Османской империи. В XVII веке в Диярбакыр были учреждены также архиепископства Армянской католической и Халдейской католической церквей. В 1915 году большая часть христианского населения города погибла в результате организованной турецкими властями резни. Современное название с 1937 года. Большинство населения Диярбакыра с наала XX века составляют курды, которые именуют его древним названием Амед и считают неофициальной столицей Турецкого (Северного) Курдистана.
Сохранились римские крепостные укрепления, мост через Тигр (VI век), мечети Улу-джами (1091; на месте церкви Святого Фомы), Кале-джами (XII век), Неби (XIV век), христианская (яковитская) церковь Святой Девы Марии (III век), медресе Зинджирие (1198; ныне Археологический музей), руины армянской церкви (начало XIX века). Дом-музей Зия Гёкалпа. Университет Диджле (основан в 1966 году как филиал университета Анкары; с 1973 года самостоятельный вуз).
Диярбакыр - центр сельско-хозяйственного района (зерновые, скот, шерсть, вино, табак, фрукты), известен арбузами, вес которых достигает 75 кг. Предприятия пищевой (производство вина, муки и другого), текстильной (в том числе шёлковой) промышленности; автосборка. Ремёсла (ювелирные украшения, керамика, изделия из серебра, меди, кожи, фетра, ковроткачество и другое). К северо-западу от города - добыча хромовой и медной руды.