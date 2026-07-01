ДИВНОГОРЬЕ, МУЗЕЙ

На территории природного, архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» расположены памятники регионального и федерального значения: памятники археологии IX-X веков.

Маяцкий археологический комплекс; памятники археологии эпохи бронзы II тысячелетия до н.э. (курганные группы и поселения); верхнепалеолитические стоянки; памятники истории и архитектуры - пещерные меловые церкви середины XVII века в Больших и Малых Дивах; пещерная церковь «Дивногорская-3» середины XIX века; памятники природы - меловые столбы-Дивы, уникальные ландшафтные образования, реликтовая растительность, насекомые-эндемики.

В охраняемых границах земель природоохранного и историко-культурного назначения музея-заповедника находится действующий мужской Свято-Успенский Дивногорский монастырь. Музей-заповедник «Дивногорье» - это музей под открытым небом. Гуманитарные, историко-культурные и природные ресурсы музея-заповедника дают возможность на небольшой территории комплексного показа всех памятников в сочетании с природным и историческим ландшафтом.

Вся территория музея-заповедника может рассматриваться как единый экспозиционный комплекс. Поэтому для сотрудников музея важной задачей является создание цельного образа в процессе восприятия посетителем информации о Дивногорье. Экспонирование самой территории и разнохарактерных памятников археологии, архитектуры и природы реконструирует определенную совокупность явлений культуры Воронежского края.

Основные направления деятельности: собирание, хранение и учет музейных предметов и музейных коллекций музея-заповедника; экскурсионно-туристическая деятельность; научно-исследовательская работа, в том числе археологические, этнографические , как комплексные, так и специализированные природоведческие экспедиции, культурно-проектная деятельность, информационно-рекламная деятельность, экспозиционно-выставочная деятельность, издательская деятельность.

Иллюстрации:

Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье».