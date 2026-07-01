ДИВИЗИЯ
ДИВИЗИЯ (от латинского divisio - разделение) - основное тактическое соединение в вооружённых силах большинства государств.
Имеются практически во всех видах ВС, родах войск и специальных войсках. Предназначены для выполнения боевых задач и в зависимости от принадлежности могут вести бой (боевые действия) в составе корпуса, армии, фронта (группы армий), флота и других формирований, а также самостоятельно. Дивизия обычно состоит из нескольких полков или бригад, отдельных батальонов, дивизионов, частей и подразделений обеспечения, обслуживания и тыла. В ВМФ в состав дивизии могут входить бригады или дивизионы кораблей различных классов и предназначения.
Первые дивизии появились в парусных флотах Англии, Нидерландов и Франции в XVII веке. В российском флоте первые дивизии кораблей созданы в начале XIX века. Прообразом дивизионной организации Сухопутных войск (СВ) в России были 3 «генеральства», сформированные Петром I в 1699 году. В 1-й половине XVIII века дивизия появились в СВ Франции, Австрии и Пруссии, а в XIX веке дивизионная организация прочно закрепилась в большинстве армий мира. В зависимости от принадлежности к виду ВС или роду войск имелись и имеются различные типы дивизий: в СВ - стрелковые, мотострелковые, пехотные, мотопехотные, моторизованные, механизированные, кавалерийские, воздушно-десантные, воздушно-штурмовые, аэромобильные, танковые, бронетанковые, артиллерийские; в РВСН - ракетные; в войсках ПВО, ВВС (ВВС и ПВО) - авиационные, ПВО, зенитные артиллерийские, зенитные пулемётные, зенитные прожекторные, аэростатов заграждения, воздушного наблюдения, оповещения и связи; в ВМФ (ВМС) - надводных кораблей, ПЛ, морской авиации, морской пехоты; в Космических войсках - ракетно-космической обороны, контроля космического пространства; в составе Тыла ВС - охраны тыла; во Внутренних войсках - оперативного назначения, конвойные и другие.