ДИВИЗИЯ

ДИВИЗИЯ (от латинского divisio - раз­де­ле­ние) - основное тактическое соединение в вооружённых силах большинства государств .

Име­ют­ся прак­ти­че­ски во всех ви­дах ВС, ро­дах войск и специальных вой­сках. Пред­на­зна­че­ны для вы­пол­не­ния бое­вых за­дач и в за­ви­си­мо­сти от при­над­леж­но­сти мо­гут вес­ти бой (бое­вые дей­ст­вия) в со­ста­ве кор­пу­са, ар­мии, фрон­та (груп­пы ар­мий), фло­та и других фор­ми­ро­ва­ний, а так­же са­мо­стоя­тель­но. Дивизия обыч­но со­сто­ит из не­сколь­ких пол­ков или бри­гад, отдельных ба­таль­о­нов, ди­ви­зио­нов, час­тей и под­раз­де­ле­ний обес­пе­че­ния, об­слу­жи­ва­ния и ты­ла. В ВМФ в со­став дивизии мо­гут вхо­дить бри­га­ды или ди­ви­зио­ны ко­раб­лей различных клас­сов и пред­на­зна­че­ния.

Пер­вые дивизии поя­ви­лись в па­рус­ных фло­тах Анг­лии, Ни­дер­лан­дов и Фран­ции в XVII веке. В российском фло­те пер­вые дивизии ко­раб­лей соз­да­ны в начале XIX века. Про­об­ра­зом ди­ви­зи­он­ной ор­га­ни­за­ции Су­хо­пут­ных войск (СВ) в Рос­сии бы­ли 3 «ге­не­раль­ст­ва», сфор­ми­ро­ван­ные Пет­ром I в 1699 году. В 1-й половине XVIII века дивизия поя­ви­лись в СВ Фран­ции, Ав­ст­рии и Прус­сии, а в XIX веке ди­ви­зи­он­ная ор­га­ни­за­ция проч­но за­кре­пи­лась в боль­шин­ст­ве ар­мий ми­ра. В за­ви­си­мо­сти от при­над­леж­но­сти к ви­ду ВС или ро­ду войск име­лись и име­ют­ся различные ти­пы дивизий: в СВ - стрелковые, мо­то­стрел­ко­вые, пехотные, мо­то­пе­хот­ные, мо­то­ри­зо­ван­ные, ме­ха­ни­зированные, кавалерийские, воз­душ­но-де­сант­ные, воз­душ­но-штур­мо­вые, аэ­ро­мо­биль­ные, тан­ко­вые, бро­не­тан­ко­вые, артиллерийские; в РВСН - ра­кет­ные; в вой­сках ПВО, ВВС (ВВС и ПВО) - авиа­ци­он­ные, ПВО, зе­нит­ные артиллерийские, зе­нит­ные пу­ле­мёт­ные, зе­нит­ные про­жек­тор­ные, аэ­ро­ста­тов за­гра­ж­де­ния, воздушного на­блю­де­ния, опо­ве­ще­ния и свя­зи; в ВМФ (ВМС) - над­вод­ных ко­раб­лей, ПЛ, морской авиа­ции, морской пе­хо­ты; в Кос­ми­че­ских вой­сках - ра­кет­но-кос­мической обо­ро­ны, кон­тро­ля кос­мического про­стран­ст­ва; в со­ста­ве Ты­ла ВС - ох­ра­ны ты­ла; во Внутренних вой­сках - опе­ра­тив­но­го на­зна­че­ния, кон­вой­ные и другие.

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