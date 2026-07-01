ДИВИТИАК

Дивитиак (лат. Divitiacus, кельт. Diviciacos от основы di-u(e)ic- — «мстить») — галльский аристократ из племени эдуев, старший (скорее всего, единокровный) брат Думнорига .

По словам Цезаря («Записки о Галльской войне», I. 3), Д., занимавший среди эдуев господствующее положение (principatus), был расположен к римлянам (там же, I. 20); Цезарь доверял ему больше, чем другим галлам (I. 41). Предположительно в 61 до н. э. Д. отправился в Рим, где выступил в сенате с просьбой помочь племени эдуев в борьбе с племенем секванов; миссия оказалась безрезультатной (VI. 12). После окончания войны римлян с гельветами (58 до н. э.) Д. обратился к Цезарю с речью, в которой разъяснил политическую ситуацию в Галлии : в ходе конфликта секванов и эдуев секваны одержали победу с помощью германцев , и теперь Галлии угрожает германское завоевание. При этом Д. был единственным, кто отказался выдать секванам заложников и дать клятву покориться секванам и не просить римлян о помощи. Д. призвал Цезаря к борьбе против германского вождя Ариовиста . Д. участвовал в войне Цезаря с белгами в 57 до н. э. и выступил посредником при капитуляции племени белловаков (II. 5; 14). Дальнейшая судьба Д. неизвестна: из того, что Цезарь не упоминает о нем в рассказе о гибели его брата Думнорига в 54 до н. э., делается вывод, что к тому времени Д. уже умер. Цицерон , познакомившийся с Д. в Риме, пишет о нем как об одном из друидов (De divinatione, I. 90).

Лит.: Биркхан Г. Кельты: история и культура / Пер. с нем. Н. Чехонадской. М., 2007; Dobesch G. Einige Beobachtungen zu Politik und Tod des Haeduers Diviciacus und seines Bruders Dumnorix // Tyche. 2004. Vol. 19. S. 19—74.