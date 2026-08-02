ДИВЕРТИСМЕНТ
ДИВЕРТИСМЕНТ (итал. divertimento, букв. - развлечение, увеселение) - род прикладной музыки, включающий несколько жанровых разновидностей.
В XVIII веке дивертисмент - многочастное инструментальное произведение развлекательного характера (у композиторов мангеймской школы, Й. Гайдна, М. Гайдна, В.А. Моцарта, раннего Л. ван Бетховена).
Разновидности дивертисмента могли носить названия серенада, кассация, ноктюрн. Исполнительский состав не регламентирован (от сольного инструмента до оркестра).
Дивертисмент имел общие истоки с симфонией, но, как правило, сохранял признаки сюиты XVII-XVIII веков (обычно более 4 частей, многие из которых имеют танцевальный характер).
В XIX веке вышел из употребления, уступив место симфонической сюите и попурри.
Возрождение жанра и наименования «дивертисмент» произошло в XX веке, главным образом в музыкальном неоклассицизме (И.Ф. Стравинский), в музыке Б. Бартока (Дивертисмент для струнного оркестра).