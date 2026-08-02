ДИВЕРТИСМЕНТ

ДИВЕРТИСМЕНТ (итал. diver­ti­men­to, букв. - раз­вле­че­ние, уве­се­ле­ние) - род прикладной музыки , включающий несколько жанровых разновидностей.

В XVIII веке дивертисмент - мно­го­ча­ст­ное ин­ст­ру­мен­таль­ное про­из­ве­де­ние раз­вле­ка­тель­но­го ха­рак­те­ра (у ком­по­зи­то­ров ман­гейм­ской шко­лы , Й. Гайд­на, М. Гайд­на, В.А. Мо­цар­та, ран­не­го Л. ван Бет­хо­ве­на ).

Раз­но­вид­но­сти дивертисмента мог­ли но­сить на­зва­ния се­ре­на­да, кас­са­ция, нок­тюрн. Ис­пол­ни­тель­ский со­став не рег­ла­мен­ти­ро­ван (от соль­но­го ин­ст­ру­мен­та до ор­ке­ст­ра).

Дивертисмент имел об­щие ис­то­ки с сим­фо­ни­ей, но, как пра­ви­ло, со­хра­нял при­зна­ки сюи­ты XVII-XVIII веков (обыч­но бо­лее 4 час­тей, мно­гие из ко­то­рых име­ют тан­це­валь­ный ха­рак­тер).

В XIX веке вы­шел из упот­реб­ле­ния, ус­ту­пив ме­сто сим­фо­ни­че­ской сюи­те и по­пур­ри.

Воз­ро­ж­де­ние жан­ра и на­име­но­ва­ния «дивертисмент» про­изош­ло в XX веке, главным образом в музыкальном не­оклас­си­циз­ме (И.Ф. Стра­вин­ский), в му­зы­ке Б. Бар­то­ка (Ди­вер­тис­мент для струн­но­го ор­ке­ст­ра).

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