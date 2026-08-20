ДИУ, сражение при (Batalha de Diu)

Морское сражение близ острова Диу у западного побережья п-ова Индостан, в котором португальский флот разгромил объединённый флот Египта и Гуджарата.

Португальский флот под командованием вице-короля Индии в 1505–1509 гг. Франсишку де Алмейда (ок. 1450–1510) состоял из 18 кораблей (5 больших кораблей, 4 малых корабля, 6 каравелл, 2 галеры, 1 бригантина) с 1500 португальских солдат и 400 индийцев.

Египетско-гуджаратский флот под командованием эмира Хусейна аль-Курди насчитывал 12 судов (4 корабля, 2 каравеллы, 4 галеота и 2 галеры, 800 солдат).

В проливе между островом и континентом португальцы применили манёвр, артиллерию и абордажный бой. Потери португальцев составили 32 человека убитыми, более 300 ранеными; были захвачены три султанских знамени, перенесённые в Монастырь Христа в Томаре.

Победа при Диу создала условия, позволившие завоевать Гоа (1510), Малакку (1511), Ормуз (1515), заставить правителя Каликута просить мира (1513).

Сражение при Диу, одно из самых известных в португальской военной истории, представляет собой пример полного уничтожения флота противника, а также пример возврата к приёмам абордажного боя в период нарастания значения корабельной артиллерии.

Был нанесён решающий удар по монополии арабских купцов на торговлю в бассейне Индийского океана. Португальцы стали обладателями всего торгового пути от Лиссабона до Малаккского пролива.

Португальская монополия сохранялась до начала 17 в., после чего Португалия была вынуждена уступить её английской Ост-Индской компании.

Исторические источники:

Góis Damião de. Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel. Coimbra, 1926;

Barros João de. Décadas. Lisboa, 1973;

Anónimo. Crónica do Descobrimento e Primeiras Conquistas da Índia pelos Portugueses. Lisboa, 1986.

Автор статьи: А.П. Черных