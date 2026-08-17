ДИТЯТИН, ИВАН ИВАНОВИЧ

Дитятин, Иван Иванович (1847, Санкт-Петербург — 29.10[10.11].1892, Дерпт, ныне Тарту, Эстония) — русский историк права и государствовед.

Из мещан. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1870). Ученик А.Д. Градовского . В основу его исследования «Устройство и управление городов в России» (1875) легла гипотеза, согласно которой при московской централизации не могла развиться сколько-нибудь влиятельная группа самоуправляющихся местных обществ. Изложение значения и судьбы петровских преобразований вполне подтвердило и оправдало эту гипотезу Д. также и для первых десятилетий XVIII в. Только преобразования императрицы Екатерины II положили в России начало общественно-городскому управлению. За этот труд Д. был удостоен степени магистра государственного права, затем назначен профессором в Демидовском юридическом лицее в Ярославле. Во втором томе своего исследования (1878) Д. проследил, в значительной мере на основе архивного материала, судьбу общественного городского управления до реформы 1870. Доктор права Петербургского университета (1877). Ординарный профессор по кафедре истории права Харьковского университета (1878—1887). Опубликовал источники, относящиеся к Земскому собору 1651, на котором обсуждалось присоединение Малороссии к Московскому царству. Профессор государственного права в Дерптском университете (1889—1890).

Соч.: Устройство и управление городов в России. Города в XVIII столетии. Т. 1. СПб., 1875, Т. 2. Ярославль, 1878; Екатерининская комиссия 1767 года «О сочинении проекта нового Уложения». Ростов-на-Дону, 1905.

Лит.: Гольцев В. Памяти И. И. Дитятина // Русская мысль. 1892. № 11; Горнфельд А. Дитятин И. И. // Русское богатство. 1896. № 2; Дьяконов М. И. И. Дитятин (Некролог) // Журнал министерства народного просвещения. 1893. № 1 (библиография).