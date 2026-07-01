ИВАН ИВАНОВИЧ

ИВА́Н ИВА́НОВИЧ - русский царевич.

Из ди­на­стии московских Рю­ри­ко­ви­чей, 2-й сын ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го от 1-го бра­ка с А.Р. За­харь­и­ной-Юрь­е­вой.

Иван Иванович как на­след­ник пре­сто­ла уча­ст­во­вал вме­сте с от­цом в приё­мах иностранных по­слов, во­енных по­хо­дах (в т. ч. в штур­ме Вей­сен­штей­на в 1573 году, по­хо­де 1577 года и др. в хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов), ме­ро­прия­ти­ях оп­рич­ных сил (фак­ти­че­ски на­хо­дил­ся в оп­рич­ни­не со сво­им дво­ром), рас­пра­вах (в ча­ст­но­сти, в каз­нях в Мо­ск­ве 25 июля 1570 года). Не­ред­ко в от­сут­ствие от­ца управ­лял Мо­ск­вой.

По сви­де­тель­ст­ву ино­стран­цев , пер­вый раз­рыв от­но­ше­ний Ивана Ивановича с от­цом про­изо­шёл по­сле раз­гро­ма Нов­го­ро­да в 1570 году, ко­гда ца­ре­вич по­пал под по­доз­ре­ние в кра­мо­ле. То­гда Иван IV со­би­рал­ся пе­ре­дать пре­стол в об­ход сы­на датскому прин­цу Маг­ну­су, бы­ли под­верг­ну­ты ре­прес­си­ям под­дер­жи­вав­шие ца­ре­ви­ча пред­ста­ви­те­ли кла­на За­харь­и­ных-Кош­ки­ных.

По сви­де­тель­ст­ву дья­ка И. Ти­мо­фее­ва, Ива­ном IV бы­ли на­силь­но по­стри­же­ны в мо­на­хи­ни пер­вые две же­ны Ивана Ивановича - Ев­до­кия Бо­гда­нов­на Са­бу­ро­ва (в ино­че­ст­ве Алек­сан­д­ра) [? - 28 ноября (8 декабря) 1614 год, по другим дан­ным, 1620 год], на ко­то­рой Иван Иванович был же­нат с 4 ноября 1571 года, и дочь ря­зан­ско­го сы­на бо­яр­ско­го Фео­до­сия Ми­хай­лов­на Пет­ро­во-Со­ло­во­во [в ино­че­ст­ве Па­ра­ске­ва (с 1579 гда; ? -1621 год)], на ко­то­рой Иван Иванович же­нил­ся в 1574 году. Со­глас­но Московскому ле­то­пис­цу, не­же­ла­ние ца­ря пе­ре­дать пре­стол Ивану Ивановичу, ко­то­рый по­доз­ре­вал­ся им в за­го­во­ре, при­ве­ло осе­нью 1575 года к от­ре­че­нию Ива­на IV в поль­зу Си­ме­о­на Бек­бу­ла­то­ви­ча.

В на­ро­де счи­та­лось, что ца­ре­вич от­ли­чал­ся та­ким же кру­тым нра­вом и жес­то­ко­стью, как и его отец, но дос­то­вер­ных све­де­ний о ха­рак­те­ре Ивана Ивановича не со­хра­ни­лось. Не­со­мнен­но, что он был че­ло­ве­ком вы­со­кой книж­ной куль­ту­ры, хо­ро­шо знал Свя­щен­ную ис­то­рию и русскую агио­гра­фическую литературу. В 1579 году Иван Иванович на­пи­сал ка­нон и Жи­тие св. Ан­то­ния Сий­ско­го.

В 1581 году ца­ре­вич всту­пил в 3-й брак с Еле­ной Ива­нов­ной Ше­ре­ме­те­вой [? - 25 декабря 1586 год(4 января 1587 год)], до­че­рью боя­ри­на И.В. (Мень­шо­го) Ше­ре­ме­те­ва. Осе­нью то­го же го­да у Ивана Ивановича про­изо­шёл ост­рый кон­фликт с от­цом. В ис­точ­ни­ках су­ще­ст­ву­ет несколько объ­яс­не­ний его при­чин. В Псков­ском ле­то­пис­це от­ме­че­но, что кон­фликт воз­ник из-за же­ла­ния Ивана Ивановича быть во гла­ве русских войск в во­енных дей­ст­ви­ях с поль­ско-ли­товской ар­ми­ей под Пско­вом. Анг­ли­ча­нин Дж. Гор­сей ут­вер­ждал, что Иван IV раз­гне­вал­ся на сы­на за то, что он по­зво­лил «чи­нов­ни­ку дать раз­ре­ше­ние ка­ко­му-то дво­ря­ни­ну на 5 и 6 ям­ских ло­ша­дей, по­слав его по сво­им де­лам без цар­ско­го ве­до­ма».

Наи­бо­лее прав­до­по­доб­ную вер­сию из­ло­жил А. Пос­се­ви­но. Со­глас­но ей, 9 ноября1581года в Алек­сан­д­ро­вой сло­бо­де, за­став бе­ре­мен­ную же­ну сы­на оде­той лишь в од­ну со­роч­ку, Иван IV раз­гне­вал­ся и на­чал её из­би­вать. Иван Иванович всту­пил­ся за же­ну, и царь уда­рил сы­на по­со­хом с ост­рым же­лез­ным на­ко­неч­ни­ком. На сле­дую­щую ночь у великого кн. Еле­ны Ива­нов­ны слу­чил­ся вы­ки­дыш. От по­бо­ев и силь­но­го ду­шев­но­го по­тря­се­ния Иван Иванович за­бо­лел го­ряч­кой, от ко­то­рой умер че­рез 11 дней. По­сле смер­ти сы­на Иван IV от го­ря ед­ва не ли­шил­ся рас­суд­ка. В 1582-1583 годы он сде­лал круп­ные (в ря­де слу­ча­ев ог­ром­ные) за­упо­кой­ные вкла­ды по Ивана Ивановича день­га­ми (так, в Трои­це-Сер­ги­ев мон. в два приёма он дал 10 тыс. руб., уч­ре­див «в осо­бо» еже­днев­ное по­ми­на­ние сы­на) и ве­ща­ми. Вкла­ды бы­ли сде­ла­ны не толь­ко в боль­шин­ст­во русских мо­на­сты­рей, но и в мо­на­сты­ри на Афо­не, Си­нае, в Иеру­са­ли­ме.