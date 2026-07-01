ДИТТЕРСДОРФ КАРЛ
ДИТТЕРСДОРФ, Диттерс, Диттерс фон Диттерсдорф (Ditters von Dittersdorf) КАРЛ - австрийский композитор и скрипач.
В детстве играл в церкви Шоттенкирхе, с 1751 года - в капелле князя Йозефа Фридриха фон Саксен-Хильдбургхаузена (Вена). Уже в конце 1750-х годов приобрёл известность как автор симфоний и концертов. В 1769-1795 годы (с перерывами) служил капельмейстером графа Шаффгоча в его замке Иоганнисберг. В 1773 году император Мария Терезия удостоила его дворянства. Был близок венской классической школе. Работал во всех современных ему жанрах, наибольшего успеха добился в области оперы (всего свыше 30) и оркестровой музыки. С 1767 года его итальянской оперы-буффа ставились в Бреслау (ныне Вроцлав), а также при дворе князя Эстерхази. В 1786 году в Вене с огромным успехом прошла премьера зингшпиля «Доктор и аптекарь», сделавшая Диттерсдорфа соперником В.А. Моцарта. Среди других сочинений в этом жанре: «Любовь в сумасшедшем доме» (1787), «Свадьба Фигаро» (1789), «Красная шапочка» (1790), «Привидение с барабаном» (1794), «Шах Шираза» (1795), «Опера-буффа» (1798). Диттерсдорф обогатил музыкальный язык австрийского зингшпиля интонациями итальянской комической оперы, культивировал большие финальные ансамбли. Автор симфоний (28 изданы при его жизни, в том числе 12 программных по «Метаморфозам» Овидия, написаны в 1781-1782 годы; 6 из них утрачены), около 40 концертов для различных инструментов с оркестром, в том числе 18 для скрипки (сочинены главным образом для собственных выступлений в венском «Бургтеатер»), 5 для гобоя, 2 для контрабаса.
Сочинения:
Lebensbeschreibung, seinem Sohne in die Feder diktiert. Lpz., 1801. Münch., 1999.