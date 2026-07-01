ДИТТЕРСДОРФ КАРЛ

ДИТТЕРСДОРФ, Дит­терс, Дит­терс фон Дит­терс­дорф (Ditters von Dittersdorf) КАРЛ - австрийский композитор и скрипач.

В дет­ст­ве иг­рал в церкви Шот­тен­кир­хе, с 1751 года - в ка­пел­ле князя Йо­зе­фа Фрид­ри­ха фон Сак­сен-Хильд­бург­хау­зе­на (Ве­на). Уже в конце 1750-х годов при­об­рёл из­вест­ность как ав­тор сим­фо­ний и кон­цер­тов. В 1769-1795 годы (с пе­ре­ры­ва­ми) слу­жил ка­пель­мей­сте­ром графа Шафф­го­ча в его зам­ке Ио­ган­нис­берг. В 1773 году император Ма­рия Те­ре­зия удо­стои­ла его дво­рян­ст­ва. Был бли­зок вен­ской клас­си­че­ской шко­ле. Ра­бо­тал во всех со­вре­мен­ных ему жан­рах, наи­боль­ше­го ус­пе­ха до­бил­ся в об­лас­ти опе­ры (все­го свыше 30) и ор­ке­ст­ро­вой му­зы­ки. С 1767 года его итальянской опе­ры-буф­фа ста­ви­лись в Брес­лау (ны­не Вроц­лав), а так­же при дво­ре князя Эс­тер­ха­зи. В 1786 году в Ве­не с ог­ром­ным ус­пе­хом про­шла пре­мье­ра зин­гш­пи­ля «Док­тор и ап­те­карь», сде­лав­шая Диттерсдорфа со­пер­ни­ком В.А. Мо­цар­та . Сре­ди других со­чи­не­ний в этом жан­ре: «Лю­бовь в су­ма­сшед­шем до­ме» (1787), «Свадь­ба Фи­га­ро» (1789), «Крас­ная ша­поч­ка» (1790), «При­ви­де­ние с ба­ра­ба­ном» (1794), «Шах Ши­ра­за» (1795), «Опе­ра-буф­фа» (1798). Диттерсдорф обо­га­тил музыкальный язык австрийского зин­гш­пи­ля ин­то­на­ция­ми итальянской ко­мической опе­ры, куль­ти­ви­ро­вал боль­шие фи­наль­ные ан­самб­ли. Ав­тор сим­фо­ний (28 из­да­ны при его жиз­ни, в том числе 12 про­грамм­ных по «Ме­та­мор­фо­зам» Ови­дия, на­пи­са­ны в 1781-1782 годы; 6 из них ут­ра­че­ны), около 40 кон­цер­тов для различных ин­ст­ру­мен­тов с ор­ке­ст­ром, в том числе 18 для скрип­ки (со­чи­не­ны главным образом для собственных вы­сту­п­ле­ний в вен­ском «Бур­гтеа­тер»), 5 для го­боя, 2 для кон­тра­ба­са.

Сочинения :

Lebensbeschreibung, seinem Sohne in die Feder diktiert. Lpz., 1801. Münch., 1999.