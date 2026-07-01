ДИТРИХ ЙОЗЕФ

ДИТРИХ (Dietrich) ЙОЗЕФ (Зепп) - военный деятель нацистской Германии.

По про­фес­сии мяс­ник, ра­бо­тал так­же в гос­ти­нич­ном биз­не­се. В 1911 году доб­ро­воль­цем всту­пил в ба­вар­скую ар­мию. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны , в зва­нии фельд­фе­бе­ля слу­жил в улан­ских, пе­хот­ных, тан­ко­вых час­тях. По­сле вой­ны пе­ре­шёл на служ­бу в ба­вар­скую по­ли­цию (октябрь 1919). В со­ста­ве доб­ро­вольческого кор­пу­са при­ни­мал уча­стие в по­дав­ле­нии Ба­вар­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года и польского национального дви­же­ния в Верх­ней Си­ле­зии в 1921 году. В 1923 году всту­пил в СА. За уча­стие в «пив­ном пут­че» 1923 года уво­лен из по­ли­ции, жил слу­чай­ны­ми за­ра­бот­ка­ми. В мае 1928 года всту­пил в На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­скую не­мец­кую ра­бо­чую пар­тию (НСДАП) и СС, где бы­ст­ро про­дви­нул­ся по слу­жеб­ной ле­ст­ни­це. В 1930 году из­бран де­пу­та­том рейхс­та­га от Ниж­ней Ба­ва­рии. С декабря 1931 года груп­пен­фю­рер СС, ко­ман­дир под­раз­де­ле­ний СС Северной Гер­ма­нии. По­сле ус­та­нов­ле­ния на­ци­ст­ской дик­та­ту­ры - «лич­ный со­про­во­ж­даю­щий фю­ре­ра», на­чаль­ник его ох­ра­ны (с мар­та 1933), соз­да­тель (сентябрь 1933) и ко­ман­дир (до ию­ля 1943) «Лейб­штан­дар­та СС Адольф Гит­лер». В ию­не 1934 года ру­ко­во­дил унич­то­же­ни­ем ли­де­ров «ле­во­го» кры­ла НСДАП во гла­ве с Э. Рё­мом (смотреть «Ночь длин­ных но­жей» ), за что по­лу­чил зва­ние обер-груп­пен­фю­ре­ра СС. С ию­ля 1943 года ко­ман­дир соз­дан­но­го на ба­зе «лейб­штан­дар­та» 1-го тан­ко­во­го кор­пу­са СС, вое­вал на советско-­германском фрон­те. В августе 1944 года Дитрихом при­свое­но зва­ние генерал-полковника войск СС. С октября 1944 по май 1945 года ко­манд. 6-й тан­ко­вой ар­ми­ей СС, при­ни­мав­шей уча­стие в том числе в Ар­денн­ской опе­ра­ции 1944-1945. В мае 1945 года взят в плен американскими вой­ска­ми. В июле 1946 года осу­ж­дён американским во­енным три­бу­на­лом к по­жиз­нен­но­му за­клю­че­нию за при­ча­ст­ность к рас­стре­лу американских во­ен­но­плен­ных в городе Маль­ме­ди в декабре 1944 года (в 1950 году срок за­клю­че­ния со­кра­щён до 25 лет); в октябре 1955 года по­ми­ло­ван. В мае 1957 года при­го­во­рён к 18 мес тю­рем­но­го за­клю­че­ния за уча­стие в убий­ст­ве ли­де­ров «ле­во­го» кры­ла НСДАП. В феврале 1959 года, от­быв на­ка­за­ние, вы­шел на сво­бо­ду. До кон­ца жиз­ни ос­та­вал­ся фа­на­тич­ным при­вер­жен­цем А. Гит­ле­ра и идей на­цио­нал-со­циа­лиз­ма.