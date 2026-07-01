ДИТРИХ ЙОЗЕФ
ДИТРИХ (Dietrich) ЙОЗЕФ (Зепп) - военный деятель нацистской Германии.
По профессии мясник, работал также в гостиничном бизнесе. В 1911 году добровольцем вступил в баварскую армию. Участник 1-й мировой войны, в звании фельдфебеля служил в уланских, пехотных, танковых частях. После войны перешёл на службу в баварскую полицию (октябрь 1919). В составе добровольческого корпуса принимал участие в подавлении Баварской советской республики 1919 года и польского национального движения в Верхней Силезии в 1921 году. В 1923 году вступил в СА. За участие в «пивном путче» 1923 года уволен из полиции, жил случайными заработками. В мае 1928 года вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП) и СС, где быстро продвинулся по служебной лестнице. В 1930 году избран депутатом рейхстага от Нижней Баварии. С декабря 1931 года группенфюрер СС, командир подразделений СС Северной Германии. После установления нацистской диктатуры - «личный сопровождающий фюрера», начальник его охраны (с марта 1933), создатель (сентябрь 1933) и командир (до июля 1943) «Лейбштандарта СС Адольф Гитлер». В июне 1934 года руководил уничтожением лидеров «левого» крыла НСДАП во главе с Э. Рёмом (смотреть «Ночь длинных ножей»), за что получил звание обер-группенфюрера СС. С июля 1943 года командир созданного на базе «лейбштандарта» 1-го танкового корпуса СС, воевал на советско-германском фронте. В августе 1944 года Дитрихом присвоено звание генерал-полковника войск СС. С октября 1944 по май 1945 года команд. 6-й танковой армией СС, принимавшей участие в том числе в Арденнской операции 1944-1945. В мае 1945 года взят в плен американскими войсками. В июле 1946 года осуждён американским военным трибуналом к пожизненному заключению за причастность к расстрелу американских военнопленных в городе Мальмеди в декабре 1944 года (в 1950 году срок заключения сокращён до 25 лет); в октябре 1955 года помилован. В мае 1957 года приговорён к 18 мес тюремного заключения за участие в убийстве лидеров «левого» крыла НСДАП. В феврале 1959 года, отбыв наказание, вышел на свободу. До конца жизни оставался фанатичным приверженцем А. Гитлера и идей национал-социализма.