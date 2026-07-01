ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ - процесс целенаправленного и методически организованного обучения с применением преимущественно средств информационных и коммуникативных технологий, при котором преподаватель и обучаемые разделены во времени и пространстве.

При­об­ре­тён­ная уча­щим­ся ква­ли­фи­ка­ция под­твер­жда­ет­ся со­от­вет­ст­вую­щим до­ку­ментом об об­ра­зо­ва­нии. По ме­то­дам ор­га­ни­за­ции учеб­но­го про­цес­са дистанционное обучение близ­ко к за­оч­ной фор­ме обу­че­ния, а по на­сы­щен­но­сти и ин­тен­сив­но­сти учеб­но­го про­цес­са - к его оч­ной фор­ме. При дистанционном обучении пре­ду­смот­ре­ны все ви­ды учеб­ной дея­тель­но­сти: кон­суль­та­ции, се­ми­на­ры, лек­ции, ла­бо­ра­тор­ные ра­бо­ты, кур­со­вые и ди­п­лом­ные про­ек­ты (ра­бо­ты) и так далее. Ис­поль­зу­ют­ся спе­ци­аль­но раз­ра­бо­тан­ное учеб­но-ме­то­дическое обес­пе­че­ние и ин­фор­мационные тех­но­ло­гии, вклю­чаю­щие: пе­чат­ные ма­те­риа­лы (учеб­ни­ки, по­со­бия, ди­дак­тич. ма­те­риа­лы, спра­воч­ни­ки), тек­сто­вые и гра­фические по­со­бия, рас­сы­лае­мые по ком­пь­ю­тер­ным те­ле­ком­му­ни­ка­ци­ям, ви­део­кас­се­ты, лек­ции, пе­ре­да­вае­мые по национальному, ме­ст­но­му или ка­бель­но­му те­ле­ви­де­нию, элек­трон­ные учеб­ни­ки и спра­воч­ни­ки на ла­зер­ных дис­ках; Ин­тер­нет (он­лай­но­вое обу­че­ние).

Дистанционное обучение об­ла­да­ет ря­дом пре­иму­ществ по срав­не­нию с тра­диционными фор­ма­ми по­лу­че­ния зна­ний. Это - воз­мож­ность ис­поль­зо­вать пе­ре­до­вые об­ра­зо­ват. тех­но­ло­гии, ком­плекс­ное про­грамм­но-­ме­то­дическое обес­пе­че­ние, ин­ди­ви­ду­аль­ный ха­рак­тер обу­че­ния, при­вле­че­ние к об­ра­зо­вательному про­цес­су круп­ных учё­ных, не имею­щих воз­мож­но­сти вес­ти ау­ди­тор­ные за­ня­тия, гиб­кая сис­те­ма кон­суль­ти­ро­ва­ния, ши­ро­кая дос­туп­ность для всех сло­ёв на­се­ле­ния, бо­лее низ­кая стои­мость обу­че­ния по срав­не­нию с ана­ло­гическими про­грам­ма­ми оч­но­го обу­че­ния.

Не­дос­тат­ки дистанционного обучения свя­за­ны: с от­сут­ст­ви­ем пря­мо­го (оч­но­го) об­ще­ния пре­по­да­ва­те­ля с обу­чаю­щим­ся; с ос­на­щён­но­стью ра­бо­че­го ме­ста ИКТ; с про­бле­мой иден­ти­фи­ка­ции поль­зо­ва­те­ля при про­вер­ке зна­ний; с от­сут­ст­ви­ем по­сто­ян­но­го кон­тро­ля над обу­чаю­щи­ми­ся и так далее. Дистанционное обучение - со­став­ная часть не­пре­рыв­но­го об­ра­зо­ва­ния.

В конце XIX века ана­ло­гом дистанционного обучения ста­ло «кор­рес­пон­дент­ское обу­че­ние»: обу­чаю­щий­ся мог по поч­те по­сы­лать свои письменные ра­бо­ты, по­лу­чать ком­мен­та­рий пре­по­да­ва­те­ля и но­вые за­да­ния, а так­же за­оч­ное обу­че­ние. Для многих лю­дей это бы­ло един­ст­вен­ной воз­мож­но­стью по­лу­чить об­ра­зо­ва­ние. Об­ра­зо­вательные уч­ре­ж­де­ния кор­рес­пон­дент­ско­го ти­па обу­че­ния су­ще­ст­ву­ют до сих пор. В Рос­сии это ЕШКО, АССА, Шко­ла И. Да­вы­до­вой и другие.

Раз­ви­тие дис­тан­ци­он­но­го обу­че­ния за ру­бе­жом. В 1950-1960-е годы с раз­ра­бот­кой сис­те­мы пе­ре­да­чи ин­фор­ма­ции на боль­шие рас­стоя­ния («гло­баль­ные ком­пь­ю­тер­ные се­ти») по­лу­чи­ла раз­ви­тие идея про­грам­ми­ро­ван­но­го обу­че­ния, обу­че­ния с по­мо­щью учеб­ных па­ке­тов, от­кры­тое образование. В 1939 году в Ве­ли­ко­бри­та­нии соз­да­на сис­те­ма от­кры­то­го дистанционного обучения; уч­ре­ж­дён От­кры­тый университет (около 200 тысяч сту­ден­тов еже­год­но). В том же го­ду ос­но­ван Национальный центр дистанционного обучения во Фран­ции (свыше 35 тысяч сту­ден­тов из 120 стран ми­ра). Другие круп­ней­шие за­ру­беж­ные цен­тры дистанционного обучения (ме­гау­ни­вер­си­те­ты): Университет Южной Аф­ри­ки (1946), Ана­то­лий­ский университет в Тур­ции (1958), Университет Ата­ба­ска в Ка­на­де (1970), Национальный университет дис­тан­ци­он­но­го об­ра­зо­ва­ния в Ис­па­нии (1972 год; вклю­ча­ет 58 учеб­ных цен­тров внут­ри стра­ны и 9 за ру­бе­жом), От­кры­тый университет в Ха­ге­не (Гер­ма­ния, 1974), От­кры­тый университет Сук­хот­хай Тхам­мат­хи­рат (1978, Таи­ланд), Национальный от­кры­тый университет имени И. Ган­ди (1985; Ин­дия). В Япо­нии с начала 1980-х годов функ­цио­ни­ру­ет «Уни­вер­си­тет в эфи­ре». В США в 1989 году соз­да­на сис­те­ма пуб­лич­но­го те­ле­ве­ща­ния, ко­то­рая объ­е­ди­ня­ет бо­лее 1 миллиона сту­ден­тов из раз­ных стран. Опыт ра­бо­ты Пен­силь­ван­ско­го университета по дистанционному обучению ис­поль­зо­ван ЮНЕСКО при ор­га­ни­за­ции вир­ту­аль­но­го университета. Университеты дистанционного обучения ра­бо­та­ют так­же в Ав­ст­ра­лии, Ин­до­не­зии, Ки­тае, Ни­дер­лан­дах, Ка­на­де, Япо­нии и других стра­нах. В стра­нах Ближ­не­го Вос­то­ка и Центральной Аме­ри­ки, где уро­вень об­ра­зо­ва­ния на­се­ле­ния наи­бо­лее низ­кий и тех­ническая ос­на­щён­ность об­ра­зо­вательного про­цес­са не­дос­та­точ­на, раз­ви­тие дистанционного обучения за­мет­но от­ста­ёт.

Ми­ро­вая тен­ден­ция пе­ре­хо­да к не­тра­диционным фор­мам обу­че­ния про­сле­жи­ва­ет­ся в рос­те чис­ла ву­зов, ве­ду­щих под­го­тов­ку по но­вым ин­фор­мационным тех­но­ло­ги­ям: до 1970-х годов их чис­ло не пре­вы­ша­ло 100, к 1980 году вы­рос­ло до 200, к 1995 году - до 700, в начале XXI века - свыше 1 тысячи. По дан­ным Ев­ра­зий­ской ас­со­циа­ции дис­тан­ци­он­но­го об­ра­зо­ва­ния, при­мер­но 1 /3 ву­зов, осу­ще­ст­в­ляю­щих дистанционное обучение, на­хо­дит­ся в Северной Аме­ри­ке, 1/3 - в Ев­ро­пе, 14% - в Аф­ри­ке, 12% - в Рос­сии, не­сколь­ко мень­ше - в Азии и других ре­гио­нах.

Раз­ви­тие дис­тан­ци­он­но­го об­ра­зо­ва­ния в Рос­сии. Сис­те­ма дистанционного обучения в Рос­сии соз­да­ёт­ся с начала 1990-х годов. В 1991 году пер­вые 20 сту­ден­тов при­сту­пи­ли к изу­че­нию кур­са От­кры­то­го университета Ве­ли­ко­бри­та­нии «эф­фек­тив­ный ме­нед­жер». В 1992 году был соз­дан Ме­ж­ду­народный центр дистанционного обучения ЛИНК (ны­не Ме­ж­ду­народный институт ме­недж­мен­та ЛИНК; около 5,5 тысяч сту­ден­тов).

В 1995 году при­ня­та кон­цеп­ция о соз­да­нии и раз­ви­тии еди­ной сис­те­мы дистанционного обучения в Рос­сии. Боль­шое зна­че­ние для раз­ви­тия дистанционного обучения имел все­российский экс­пе­ри­мент по дистанционному обучению (1997-2002), в ко­то­ром при­ня­ли уча­стие свыше 10 ву­зов. Цен­тры дистанционного обучения функ­цио­ни­ру­ют в Современной гу­ма­ни­тар­ной ака­де­мии, Московском государственном университете эко­но­ми­ки, ста­ти­сти­ки и ин­фор­ма­ти­ки, Московском государственном университете элек­тро­ни­ки и ма­те­ма­ти­ки, МГУ, Российском государственном гу­ма­ни­тар­ном университете и других круп­ных ву­зах Российской Фе­де­ра­ции

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