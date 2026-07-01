ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ - процесс целенаправленного и методически организованного обучения с применением преимущественно средств информационных и коммуникативных технологий, при котором преподаватель и обучаемые разделены во времени и пространстве.
Приобретённая учащимся квалификация подтверждается соответствующим документом об образовании. По методам организации учебного процесса дистанционное обучение близко к заочной форме обучения, а по насыщенности и интенсивности учебного процесса - к его очной форме. При дистанционном обучении предусмотрены все виды учебной деятельности: консультации, семинары, лекции, лабораторные работы, курсовые и дипломные проекты (работы) и так далее. Используются специально разработанное учебно-методическое обеспечение и информационные технологии, включающие: печатные материалы (учебники, пособия, дидактич. материалы, справочники), текстовые и графические пособия, рассылаемые по компьютерным телекоммуникациям, видеокассеты, лекции, передаваемые по национальному, местному или кабельному телевидению, электронные учебники и справочники на лазерных дисках; Интернет (онлайновое обучение).
Дистанционное обучение обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными формами получения знаний. Это - возможность использовать передовые образоват. технологии, комплексное программно-методическое обеспечение, индивидуальный характер обучения, привлечение к образовательному процессу крупных учёных, не имеющих возможности вести аудиторные занятия, гибкая система консультирования, широкая доступность для всех слоёв населения, более низкая стоимость обучения по сравнению с аналогическими программами очного обучения.
Недостатки дистанционного обучения связаны: с отсутствием прямого (очного) общения преподавателя с обучающимся; с оснащённостью рабочего места ИКТ; с проблемой идентификации пользователя при проверке знаний; с отсутствием постоянного контроля над обучающимися и так далее. Дистанционное обучение - составная часть непрерывного образования.
В конце XIX века аналогом дистанционного обучения стало «корреспондентское обучение»: обучающийся мог по почте посылать свои письменные работы, получать комментарий преподавателя и новые задания, а также заочное обучение. Для многих людей это было единственной возможностью получить образование. Образовательные учреждения корреспондентского типа обучения существуют до сих пор. В России это ЕШКО, АССА, Школа И. Давыдовой и другие.
Развитие дистанционного обучения за рубежом. В 1950-1960-е годы с разработкой системы передачи информации на большие расстояния («глобальные компьютерные сети») получила развитие идея программированного обучения, обучения с помощью учебных пакетов, открытое образование. В 1939 году в Великобритании создана система открытого дистанционного обучения; учреждён Открытый университет (около 200 тысяч студентов ежегодно). В том же году основан Национальный центр дистанционного обучения во Франции (свыше 35 тысяч студентов из 120 стран мира). Другие крупнейшие зарубежные центры дистанционного обучения (мегауниверситеты): Университет Южной Африки (1946), Анатолийский университет в Турции (1958), Университет Атабаска в Канаде (1970), Национальный университет дистанционного образования в Испании (1972 год; включает 58 учебных центров внутри страны и 9 за рубежом), Открытый университет в Хагене (Германия, 1974), Открытый университет Сукхотхай Тхамматхират (1978, Таиланд), Национальный открытый университет имени И. Ганди (1985; Индия). В Японии с начала 1980-х годов функционирует «Университет в эфире». В США в 1989 году создана система публичного телевещания, которая объединяет более 1 миллиона студентов из разных стран. Опыт работы Пенсильванского университета по дистанционному обучению использован ЮНЕСКО при организации виртуального университета. Университеты дистанционного обучения работают также в Австралии, Индонезии, Китае, Нидерландах, Канаде, Японии и других странах. В странах Ближнего Востока и Центральной Америки, где уровень образования населения наиболее низкий и техническая оснащённость образовательного процесса недостаточна, развитие дистанционного обучения заметно отстаёт.
Мировая тенденция перехода к нетрадиционным формам обучения прослеживается в росте числа вузов, ведущих подготовку по новым информационным технологиям: до 1970-х годов их число не превышало 100, к 1980 году выросло до 200, к 1995 году - до 700, в начале XXI века - свыше 1 тысячи. По данным Евразийской ассоциации дистанционного образования, примерно 1 /3 вузов, осуществляющих дистанционное обучение, находится в Северной Америке, 1/3 - в Европе, 14% - в Африке, 12% - в России, несколько меньше - в Азии и других регионах.
Развитие дистанционного образования в России. Система дистанционного обучения в России создаётся с начала 1990-х годов. В 1991 году первые 20 студентов приступили к изучению курса Открытого университета Великобритании «эффективный менеджер». В 1992 году был создан Международный центр дистанционного обучения ЛИНК (ныне Международный институт менеджмента ЛИНК; около 5,5 тысяч студентов).
В 1995 году принята концепция о создании и развитии единой системы дистанционного обучения в России. Большое значение для развития дистанционного обучения имел всероссийский эксперимент по дистанционному обучению (1997-2002), в котором приняли участие свыше 10 вузов. Центры дистанционного обучения функционируют в Современной гуманитарной академии, Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, Московском государственном университете электроники и математики, МГУ, Российском государственном гуманитарном университете и других крупных вузах Российской Федерации