ДИССИДЕНТСКИЙ ВОПРОС В ПОЛЬШЕ

Диссидентский вопрос в Польше — проблема ущемления прав христианского некатолического населения Речи Посполитой .

Проблема, особенно обострившаяся в 1760-е и послужившая формальной причиной для вмешательства России и Пруссии во внутренние дела страны. Диссидентами (от лат. dissidens — «несогласный») в Польше считали всех последователей христианских исповеданий, не признающих примат Римско-католической церкви. Православное население Речи Посполитой, не принявшее условий Брестской унии 1596 , называли дизунитами (пол. Dyzunici). Диссиденты были лишены права избираться в Сейм, занимать государственные должности и открывать храмы; их имущество и личная безопасность также находились под постоянной угрозой. Д. В. П. вызывал напряжение в отношениях между Речью Посполитой и Священной Римской империей , так как император являлся гарантом прав религиозных меньшинств. Российский посол в Варшаве Н.В. Репнин , инициировав образование Слуцкой конфедерации в 1767, сумел на сейме 1786 добиться уравнения диссидентов в правах с католиками. Однако недовольная этим католическая шляхта создала Барскую конфедерацию и вступила в боевые действия с русскими войсками, расквартированными в Польше. В России православное население Речи Посполитой считалось частью общерусского народа; вопрос его защиты имел для Екатерины II принципиальное значение, поскольку обеспечивал ей поддержку в обществе. Обострение Д. В. П. сыграло важную роль в упадке Речи Посполитой и ее последующей ликвидации.

Лит.: Носов Б. В. Установление российского господства в Речи Посполитой. 1765—1768 гг. М., 2004; Соловьев С. М. История падения Польши. М., 1863; Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II: 1772. 1793. 1795. М., 2002.