ДИСПОЗИТИВНОСТЬ
ДИСПОЗИТИВНОСТЬ (от латинского dispono - располагать, устраивать) - в праве основополагающий принцип, в соответствии с которым лицо свободно распоряжается принадлежащими ему правами.
Наибольшее развитие диспозитивность получила в гражданском процессе и означает, что при рассмотрении гражданского дела ли́ца, участвующие в деле, обладают широким объёмом прав, связанных с распоряжением предметом судебного разбирательства (материальными правами), а также возбуждением, изменением и прекращением производства по делу (процессуальными правами). От волеизъявления сторон зависит возбуждение и дальнейшее развитие гражданского процесса. Содержание принципа диспозитивности образует совокупность правомочий, которыми обладают стороны и другие лица, участвующие в деле, в части возникновения, развития и окончания гражданского процесса. Наиболее полно диспозитивные правомочия лиц, участвующих в деле, реализуются в суде первой инстанции при разрешении дела по существу. В порядке гражданского судопроизводства любое лицо вправе обратиться за судебной защитой своих нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. При этом достаточно предполагать, что такие права, свободы или законные интересы имеются у заявителя и нарушаются, оспариваются или ущемляются другими лицами. В развитие этого положения закон предусматривает исчерпывающий перечень процессуальных оснований, по которым заявителю может быть отказано в принятии заявления. Отказ же от обращения в суд, выраженный заявителем в любой форме, является недействительным (ничтожным).
В соответствии с принципом диспозитивности в ходе судебного разбирательства суд строго ограничен рамками заявленного требования. Суд не вправе по собственной инициативе изменять или рассматривать незаявленные требования. Исключительно истцу принадлежит право изменить основание или предмет исковых требований либо отказаться от иска, а ответчику - признать иск. Стороны могут окончить дело мировым соглашением. Принцип Д. предоставляет ответчику свободу в использовании процессуальных средств защиты в отношении заявленного искового требования. Ответчик может ограничиться простым отрицанием предъявленного к нему требования, представить мотивированные возражения по существу имеющихся притязаний со стороны истца, предъявить встречное исковое требование.
Определённые ограничения принципа диспозитивности существуют в производстве по делам, возникающим из публично-правовых отношений. Так, по таким делам суд в полном объёме проверяет законность оспариваемых нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, не будучи связанным основаниями и доводами, на которые ссылается заявитель.
Термин «Диспозитивность» широко применяется в гражданском праве в значении свободы выбора субъектами гражданского права способов реализации своей правоспособности - по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами решать вступать или не вступать им в те или иные гражданско-правовые отношения, осуществлять или не осуществлять принадлежащие им субъективные права, передавать эти права другим лицам за вознаграждение или безвозмездно, обращаться за защитой своих прав в суд или терпеть их нарушение, требовать или не требовать исполнения обязанностей от своих контрагентов и так далее. Границы диспозитивности в гражданском праве определяются, главным образом, запретом осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребления правом в иных формах. Кроме того, диспозитивность ограничивается нормативным режимом различных объектов гражданского оборота (недвижимое имущество, товарный знак и тому подобное).
Наиболее узко диспозитивность применяется в уголовном процессе (только в рамках гражданского иска в уголовном процессе и при возбуждении дел частного и частно-публичного обвинения), где действует противоположный принцип - публичность судопроизводства.