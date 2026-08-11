ДИСПОЗИТИВНОСТЬ

ДИСПОЗИТИВНОСТЬ (от латинского dispono - рас­по­ла­гать, уст­раи­вать) - в праве основополагающий принцип, в соответствии с которым лицо свободно распоряжается принадлежащими ему правами.

Наи­боль­шее раз­ви­тие диспозитивность по­лу­чи­ла в гражданском про­цес­се и оз­на­ча­ет, что при рас­смот­ре­нии гра­ж­дан­ско­го де­ла ли́­ца, уча­ст­вую­щие в де­ле, об­ла­да­ют ши­ро­ким объ­ё­мом прав, свя­зан­ных с рас­по­ря­же­ни­ем пред­ме­том су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва (ма­те­ри­аль­ны­ми пра­ва­ми), а так­же воз­бу­ж­де­ни­ем, из­ме­не­ни­ем и пре­кра­ще­ни­ем про­из­вод­ст­ва по де­лу (про­цес­су­аль­ны­ми пра­ва­ми). От во­ле­изъ­яв­ле­ния сто­рон за­ви­сит воз­бу­ж­де­ние и даль­ней­шее раз­ви­тие гражданского про­цес­са. Со­дер­жа­ние прин­ци­па диспозитивности об­ра­зу­ет со­во­куп­ность пра­во­мо­чий, ко­то­ры­ми об­ла­да­ют сто­ро­ны и другие ли­ца, уча­ст­вую­щие в де­ле, в час­ти воз­ник­но­ве­ния, раз­ви­тия и окон­ча­ния гражданского про­цес­са. Наи­бо­лее пол­но дис­по­зи­тив­ные пра­во­мо­чия лиц, уча­ст­вую­щих в де­ле, реа­ли­зу­ют­ся в су­де пер­вой ин­стан­ции при раз­ре­ше­нии де­ла по су­ще­ст­ву. В по­ряд­ке гражданского су­до­про­из­вод­ст­ва лю­бое ли­цо впра­ве об­ра­тить­ся за су­деб­ной за­щи­той сво­их на­ру­шен­ных ли­бо ос­па­ри­вае­мых прав, сво­бод или за­кон­ных ин­те­ре­сов. При этом дос­та­точ­но пред­по­ла­гать, что та­кие пра­ва, сво­бо­ды или за­кон­ные ин­те­ре­сы име­ют­ся у за­яви­те­ля и на­ру­ша­ют­ся, ос­па­ри­ва­ют­ся или ущем­ля­ют­ся другими ли­ца­ми. В раз­ви­тие это­го по­ло­же­ния за­кон пре­ду­смат­ри­ва­ет исчер­пы­ваю­щий пе­ре­чень про­цес­су­аль­ных ос­но­ва­ний, по ко­то­рым зая­ви­те­лю мо­жет быть от­ка­за­но в при­ня­тии за­яв­ления. От­каз же от об­ра­ще­ния в суд, вы­ра­жен­ный зая­ви­те­лем в лю­бой фор­ме, яв­ля­ет­ся не­дей­ст­ви­тель­ным (ни­чтож­ным).

В со­от­вет­ст­вии с прин­ци­пом диспозитивности в хо­де су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва суд стро­го ог­ра­ни­чен рам­ка­ми за­яв­лен­но­го тре­бо­ва­ния. Суд не впра­ве по соб­ст­вен­ной ини­циа­ти­ве из­ме­нять или рас­смат­ри­вать не­за­яв­лен­ные тре­бо­ва­ния. Ис­клю­чи­тель­но ист­цу при­над­ле­жит пра­во из­ме­нить ос­но­ва­ние или пред­мет ис­ко­вых тре­бо­ва­ний ли­бо от­ка­зать­ся от ис­ка, а от­вет­чи­ку - при­знать иск. Сто­ро­ны мо­гут окон­чить де­ло ми­ро­вым со­гла­ше­ни­ем. Прин­цип Д. пре­дос­тав­ля­ет от­вет­чи­ку сво­бо­ду в ис­поль­зо­ва­нии про­цес­су­аль­ных средств за­щи­ты в от­но­ше­нии за­яв­лен­но­го ис­ко­во­го тре­бо­ва­ния. От­вет­чик мо­жет ог­ра­ни­чить­ся про­стым от­ри­ца­ни­ем предъ­яв­лен­но­го к не­му тре­бо­ва­ния, пред­ста­вить мо­ти­ви­рованные воз­ра­же­ния по су­ще­ст­ву имею­щих­ся при­тя­за­ний со сто­ро­ны ист­ца, предъ­я­вить встреч­ное ис­ко­вое тре­бо­ва­ние.

Оп­ре­де­лён­ные ог­ра­ни­че­ния прин­ци­па диспозитивности су­ще­ст­ву­ют в про­из­вод­ст­ве по де­лам, воз­ни­каю­щим из пуб­лич­но-пра­во­вых от­но­ше­ний. Так, по та­ким де­лам суд в пол­ном объ­ё­ме про­ве­ря­ет за­кон­ность ос­па­ри­вае­мых нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов, ре­ше­ний, дей­ст­вий (без­дей­ст­вия) ор­га­нов государственной вла­сти и ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, долж­но­ст­ных лиц , государственных и му­ни­ци­паль­ных слу­жа­щих, не бу­ду­чи свя­зан­ным ос­но­ва­ния­ми и до­во­да­ми, на ко­то­рые ссы­ла­ет­ся зая­ви­тель.

Тер­мин «Диспозитивность» ши­ро­ко при­ме­ня­ет­ся в гражданском пра­ве в зна­че­нии сво­бо­ды вы­бо­ра субъ­ек­та­ми гражданского пра­ва спо­со­бов реа­ли­за­ции сво­ей пра­во­спо­соб­но­сти - по сво­ему ус­мот­ре­нию и в со­от­вет­ст­вии со свои­ми ин­те­ре­са­ми ре­шать всту­пать или не всту­пать им в те или иные граж­дан­ско-пра­во­вые от­но­ше­ния, осу­ще­ст­влять или не осу­ще­ст­влять при­над­ле­жа­щие им субъ­ек­тив­ные пра­ва, пе­ре­да­вать эти пра­ва другим ли­цам за воз­наг­раж­де­ние или без­воз­мезд­но, об­ра­щать­ся за за­щи­той сво­их прав в суд или тер­петь их на­ру­ше­ние, тре­бо­вать или не тре­бо­вать ис­пол­не­ния обя­зан­но­стей от сво­их конт­р­а­ген­тов и так далее. Гра­ни­цы диспозитивности в гражданском пра­ве оп­ре­де­ля­ют­ся, главным образом, за­пре­том осу­ще­ст­вле­ния граж­дан­ских прав ис­клю­чи­тель­но с на­ме­ре­ни­ем при­чи­нить вред другому ли­цу, а так­же зло­упот­реб­ле­ния пра­вом в иных фор­мах. Кро­ме то­го, диспозитивность ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся нор­ма­тив­ным ре­жи­мом различных объ­ек­тов граж­дан­ско­го обо­ро­та (не­дви­жи­мое иму­ще­ст­во, то­вар­ный знак и тому подобное).

Наи­бо­лее уз­ко диспозитивность при­ме­ня­ет­ся в уго­лов­ном про­цес­се (толь­ко в рам­ках граж­дан­ско­го ис­ка в уго­лов­ном про­цес­се и при воз­бу­ж­де­нии дел ча­ст­но­го и ча­ст­но-пуб­лич­но­го об­ви­не­ния), где дей­ст­ву­ет про­ти­во­по­лож­ный прин­цип - пуб­лич­ность су­до­про­из­вод­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)