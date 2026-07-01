ДИСКРИМИНАЦИЯ
ДИСКРИМИНАЦИЯ (латинское discriminatio - различение) - ограничение прав человека по определённому признаку.
В качестве признака может выступать любое значимое отличие личности (группы), например раса, этническая принадлежность, пол, религиозные убеждения, политические взгляды, род занятий, сексуальная ориентация, возраст, инвалидность.
Ограничение прав может быть закреплено в законодательстве, в господствующей в данном государстве религиозной доктрине или может основываться исключительно на сложившихся моральных нормах и бытовых практиках. Традиционно под дискриминацией понимается ограничение прав по признакам, которые «не являются приемлемыми и подходящими в условиях, в которых они имеют место», но сама «приемлемость» не имеет точного определения. Обычно считается неприемлемым ограничение прав по признакам, которые объективно не влияют на способность человека реализовать эти права. Крайние формы дискриминации по мотивам расовой или этнической принадлежности - расизм, сегрегация, создание гетто, резерваций, проведение политики этнических чисток, геноцид.
Под дискриминацией в сфере международных отношений (политических, экономических, культурных и прочих) понимается установление для представителей, организаций или граждан одного государства другим государством мер, противоречащих международно-правовым нормам и документам ООН. Устав ООН не допускает расовой, политической, религиозной и других видов дискриминации (статьи 55, 62 и 73). С принятием Всеобщей декларации прав человека (1948) и в дополнение к ней отдельных конвенций и деклараций (в том числе Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 1979 год, Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 1966 год, Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, 1960 год, Конвенция МОТ о дискриминации в области труда и занятий, 1958 год) были запрещены все формы и виды дискриминации.
В национальном законодательстве, как правило, запрещение дискриминации в общем виде декларируется конституциями и все проблемы дискриминации регулируются отдельными отраслями права (например, уголовным, административным, трудовым). Наиболее детально в законодательстве многих стран урегулированы вопросы, связанные с дискриминацией в области труда. Так, в РФ одним из основных принципов регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признаётся запрещение дискриминации в сфере труда, под которой понимается ограничение в трудовых правах и свободах или получение какого-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политич. убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Не является дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите (например, ограничение прав для детей, инвалидов, лиц с психическими нарушениями часто вполне обоснованно и не может считаться дискриминацией, равно как не является дискриминацией повсеместная практика недопущения к управлению транспортом лиц с недостаточно острым зрением и слухом). Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.
К концу XX - началу XXI веков в демократических странах не существует формальных запретов для людей какой-либо расовой и этнической принадлежности на проживание на пригодной для этого территории, представители любых меньшинств и женского пола имеют право обучаться согласно своим интересам в любых вузах по единым, несегрегированным программам. Однако официальное запрещение дискриминации не означает её отсутствия в практической жизни: она существует в непрямой форме как сложная система социальных отношений, воспроизводящая межгрупповое неравенство в пользовании общественными благами. Ущемление прав осуществляется через тенденциозное использование дополнительных различений по ряду показателей (культурные особенности, доходы семьи, образование, семейное положение и другое), что позволяет соответствующим образом квалифицировать и распределять людей по группам большего или меньшего благоприятствования. Например, на рынке труда при отборе претендентов на высокооплачиваемые рабочие места работодатель учитывает не только пол, возраст, образование, но и опыт, семейное положение, общие доходы семьи, качество образования, место проживания. По совокупности всех этих характеристик молодёжь и женщины оказываются в дискриминируемом положении - им по большей части достаются места низкооплачиваемые, без перспективы роста.
Вопрос о том, что является, а что не является дискриминацией, достаточно сложен и не имеет однозначного решения. Это связано с природой самой дискриминации, поскольку расовые, культурные и социальные различия людей (смотреть Дифференциация социальная) неустранимы, с трудностями выявления и определения дискриминации в конкретных случаях, с неоднозначностью восприятия дискриминационной ситуации участвующими сторонами и общим уровнем толерантности в обществе. Проявления дискриминации, особенно в повседневной жизни людей, напрямую зависят от устойчивых мнений и предпочтений, которые изменяются гораздо медленнее, чем принимаются новые законы и институциональные нормы.