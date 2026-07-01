ДИСКРИМИНАЦИЯ

ДИСКРИМИНАЦИЯ (латинское discriminatio - раз­ли­че­ние) - ограничение прав человека по определённому признаку.

В ка­че­ст­ве при­зна­ка мо­жет вы­сту­пать лю­бое зна­чи­мое от­ли­чие лич­но­сти (груп­пы), например ра­са, эт­ническая при­над­леж­ность, пол, ре­лигиозные убе­ж­де­ния, по­ли­тические взгля­ды, род за­ня­тий, сек­су­аль­ная ори­ен­та­ция, воз­раст, ин­ва­лид­ность.

Ог­ра­ни­че­ние прав мо­жет быть за­кре­п­ле­но в за­ко­но­да­тель­ст­ве , в гос­под­ст­вую­щей в дан­ном го­су­дар­ст­ве ре­лигиозной док­три­не или мо­жет ос­но­вы­вать­ся ис­клю­чи­тель­но на сло­жив­ших­ся мо­раль­ных нор­мах и бы­то­вых прак­ти­ках. Тра­ди­ци­он­но под дискриминацией по­ни­ма­ет­ся ог­ра­ни­че­ние прав по при­зна­кам, ко­то­рые «не яв­ля­ют­ся при­ем­ле­мы­ми и под­хо­дя­щи­ми в ус­ло­ви­ях, в ко­то­рых они име­ют ме­сто», но са­ма «при­ем­ле­мость» не име­ет точ­но­го оп­ре­де­ле­ния. Обыч­но счи­та­ет­ся не­при­ем­ле­мым ог­ра­ни­че­ние прав по при­зна­кам, ко­то­рые объ­ек­тив­но не влия­ют на спо­соб­ность че­ло­ве­ка реа­ли­зо­вать эти пра­ва. Край­ние фор­мы дискриминации по мо­ти­вам ра­со­вой или эт­ни­че­ской при­над­леж­но­сти - ра­сизм, сег­ре­га­ция, соз­да­ние гет­то, ре­зер­ва­ций, про­ве­де­ние по­ли­ти­ки эт­нических чис­ток, ге­но­цид.

Под дискриминацией в сфе­ре ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний (по­ли­тических, эко­но­мических, куль­тур­ных и прочих) по­ни­ма­ет­ся ус­та­нов­ле­ние для пред­ста­ви­те­лей, ор­га­ни­за­ций или гра­ж­дан од­но­го го­су­дар­ст­ва дру­гим го­су­дар­ст­вом мер, про­ти­во­ре­ча­щих ме­ж­ду­на­род­но-­пра­во­вым нор­мам и до­ку­мен­там ООН . Ус­тав ООН не до­пус­ка­ет ра­со­вой, по­ли­тической, ре­лигиозной и других ви­дов дискриминации (ста­тьи 55, 62 и 73). С при­ня­ти­ем Все­об­щей дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка (1948) и в до­пол­не­ние к ней отдельных кон­вен­ций и дек­ла­ра­ций (в том числе Кон­вен­ция о ли­к­ви­да­ции всех форм дис­кри­ми­на­ции в от­но­ше­нии жен­щин, 1979 год, Кон­вен­ция о ли­к­ви­да­ции всех форм ра­со­вой дис­кри­ми­на­ции, 1966 год, Кон­вен­ция ЮНЕСКО о борь­бе с дис­кри­ми­на­ци­ей в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния, 1960 год, Кон­вен­ция МОТ о дис­кри­ми­на­ции в об­лас­ти тру­да и за­ня­тий, 1958 год) бы­ли за­пре­ще­ны все фор­мы и ви­ды дис­кри­ми­на­ции.

В национальном за­ко­но­да­тель­ст­ве, как пра­ви­ло, за­пре­ще­ние дискриминации в об­щем ви­де дек­ла­ри­ру­ет­ся кон­сти­ту­ция­ми и все про­бле­мы дискриминации ре­гу­ли­ру­ют­ся отдельными от­рас­ля­ми пра­ва (например, уго­лов­ным, административным, тру­до­вым). Наи­бо­лее де­таль­но в за­ко­но­да­тель­ст­ве многих стран уре­гу­ли­ро­ва­ны во­про­сы, свя­зан­ные с дискриминацией в об­лас­ти тру­да. Так, в РФ од­ним из основных прин­ци­пов ре­гу­ли­ро­ва­ния тру­до­вых от­но­ше­ний и иных не­по­сред­ст­вен­но свя­зан­ных с ни­ми от­но­ше­ний при­зна­ёт­ся за­пре­ще­ние дискриминации в сфе­ре тру­да, под ко­то­рой по­ни­ма­ет­ся ог­ра­ни­че­ние в тру­до­вых пра­вах и сво­бо­дах или по­лу­че­ние какого-либо пре­иму­ществ в за­ви­си­мо­сти от по­ла, ра­сы, цве­та ко­жи, на­цио­наль­но­сти, язы­ка, про­ис­хо­ж­де­ния, иму­ще­ст­вен­но­го, се­мей­но­го, со­ци­аль­но­го и долж­но­ст­но­го по­ло­же­ния, воз­рас­та, мес­та жи­тель­ст­ва, от­но­ше­ния к ре­ли­гии, по­ли­тич. убе­ж­де­ний, при­над­леж­но­сти или не­при­над­леж­но­сти к об­щественным объ­еди­не­ни­ям, а так­же от других об­стоя­тельств, не свя­зан­ных с де­ло­вы­ми ка­че­ст­ва­ми ра­бот­ни­ка. Не яв­ля­ет­ся дискриминацией ус­та­нов­ле­ние раз­ли­чий, ис­клю­че­ний, пред­поч­те­ний, а так­же ог­ра­ни­че­ние прав ра­бот­ни­ков, ко­то­рые оп­ре­де­ля­ют­ся свой­ст­вен­ны­ми дан­но­му ви­ду тру­да тре­бо­ва­ния­ми, ус­та­нов­лен­ны­ми фе­де­раль­ным за­ко­ном, ли­бо обу­слов­ле­ны осо­бой за­бо­той го­су­дар­ст­ва о ли­цах, ну­ж­даю­щих­ся в по­вы­шен­ной со­ци­аль­ной и пра­во­вой за­щи­те (например, ог­ра­ни­че­ние прав для де­тей, ин­ва­ли­дов, лиц с пси­хическими на­ру­ше­ния­ми час­то впол­не обос­но­ван­но и не мо­жет счи­тать­ся дискриминацией, рав­но как не яв­ля­ет­ся дискриминацией по­все­ме­ст­ная прак­ти­ка не­до­пу­ще­ния к управ­ле­нию транс­пор­том лиц с не­дос­та­точ­но ост­рым зре­ни­ем и слу­хом). Ли­ца, счи­таю­щие, что они под­верг­лись дискриминации в сфе­ре тру­да, впра­ве об­ра­тить­ся в суд с за­яв­ле­ни­ем о вос­ста­нов­ле­нии на­ру­шен­ных прав, воз­ме­ще­нии ма­те­ри­аль­но­го вре­да и ком­пен­са­ции мо­раль­но­го вре­да.

К концу XX - началу XXI веков в де­мо­кра­тических стра­нах не су­ще­ст­ву­ет фор­маль­ных за­пре­тов для лю­дей какой-либо ра­со­вой и эт­нической при­над­леж­но­сти на про­жи­ва­ние на при­год­ной для это­го тер­ри­то­рии, пред­ста­ви­те­ли лю­бых мень­шинств и жен­ско­го по­ла име­ют пра­во обу­чать­ся со­глас­но сво­им ин­те­ре­сам в лю­бых ву­зах по еди­ным, не­сег­ре­ги­ро­ван­ным про­грам­мам. Од­на­ко официальное за­пре­ще­ние дискриминации не оз­на­ча­ет её от­сут­ст­вия в прак­тической жиз­ни: она су­ще­ст­ву­ет в не­пря­мой фор­ме как слож­ная сис­те­ма со­ци­аль­ных от­но­ше­ний, вос­про­из­во­дя­щая меж­груп­по­вое не­ра­вен­ст­во в поль­зо­ва­нии об­ще­ст­вен­ны­ми бла­га­ми. Ущем­ле­ние прав осу­ще­ст­в­ля­ет­ся че­рез тен­ден­ци­оз­ное ис­поль­зо­ва­ние до­пол­нительных раз­ли­че­ний по ря­ду по­ка­за­те­лей (куль­тур­ные осо­бен­но­сти, до­хо­ды се­мьи, об­ра­зо­ва­ние, се­мей­ное по­ло­же­ние и другое), что по­зво­ля­ет со­от­вет­ст­вую­щим об­ра­зом ква­ли­фи­ци­ро­вать и рас­пре­де­лять лю­дей по груп­пам боль­ше­го или мень­ше­го бла­го­при­ят­ст­во­ва­ния. Например, на рын­ке тру­да при от­бо­ре пре­тен­ден­тов на вы­со­ко­оп­ла­чи­вае­мые ра­бо­чие мес­та ра­бо­то­да­тель учи­ты­ва­ет не толь­ко пол, воз­раст, об­ра­зо­ва­ние, но и опыт, се­мей­ное по­ло­же­ние, об­щие до­хо­ды се­мьи, ка­че­ст­во об­ра­зо­ва­ния, ме­сто про­жи­ва­ния. По со­во­куп­но­сти всех этих ха­рак­те­ри­стик мо­ло­дёжь и жен­щи­ны ока­зы­ва­ют­ся в дис­кри­ми­ни­руе­мом по­ло­же­нии - им по боль­шей час­ти дос­та­ют­ся мес­та низ­ко­оп­ла­чи­вае­мые, без пер­спек­ти­вы рос­та.

Во­прос о том, что яв­ля­ет­ся, а что не яв­ля­ет­ся дискриминацией, дос­та­точ­но сло­жен и не име­ет од­но­знач­но­го ре­ше­ния. Это свя­за­но с при­ро­дой са­мой дискриминации, по­сколь­ку ра­со­вые, куль­тур­ные и со­ци­аль­ные раз­ли­чия лю­дей (смотреть Диф­фе­рен­циа­ция со­ци­аль­ная) не­уст­ра­ни­мы, с труд­но­стя­ми вы­яв­ле­ния и оп­ре­де­ле­ния дискриминации в кон­крет­ных слу­ча­ях, с не­од­но­знач­но­стью вос­при­ятия дис­кри­ми­на­ци­он­ной си­туа­ции уча­ст­вую­щи­ми сто­ро­на­ми и об­щим уров­нем то­ле­рант­но­сти в об­ще­ст­ве. Про­яв­ле­ния дискриминации, осо­бен­но в по­все­днев­ной жиз­ни лю­дей, на­пря­мую за­ви­сят от ус­той­чи­вых мне­ний и пред­поч­те­ний, ко­то­рые из­ме­ня­ют­ся го­раз­до мед­лен­нее, чем при­ни­ма­ют­ся но­вые за­ко­ны и ин­сти­ту­цио­наль­ные нор­мы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)