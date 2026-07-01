ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АРЕСТ
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АРЕСТ - взыскание, применяемое к военнослужащим за совершение грубого дисциплинарного проступка.
Перечень грубых дисциплинарных проступков содержится в военном законодательстве.
В России впервые дисциплинарный арест был установлен в 1706 году Артикулом кратким. Сроки дисциплинарного ареста не определялись, к штаб-офицерам арест не применялся. В 1707 году Петром I для содержания офицеров под дисциплинарным арестом были введены гарнизонные гауптвахты. Воинским уставом 1716 года допускался дисциплинарный арест офицеров лишь во время похода (арестованный ехал с полком, верхом на лошади, без шпаги). В 1869 году Дисциплинарным уставом был установлен дисциплинарный арест для нижних чинов: простой - не свыше 1 мес, строгий - не свыше 20 сут, усиленный - не свыше 8 сут; для офицеров и сверхсрочных унтер-офицеров, занимающих должности фельдфебелей и взводных унтер-офицеров, - до 1 месяца. Не подлежали аресту генералы, гражданские чиновники военных ведомств первых 4 классов Табели о рангах, лица, занимающие должности не ниже 5-го класса, полковые командиры и другие начальники в чине полковника, пользующиеся властью командира полка (на них дисциплинарный арест мог быть наложен только по указу царя).
В СССР дисциплинарный арест предусматривался Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил СССР и другими уставами о дисциплине лиц, приравненных к военнослужащим. Он налагался на срок до 15 сут, при этом аресту с содержанием на гауптвахте могли подвергаться и офицеры. В 1994-2002 годы порядок применения к военнослужащим дисциплинарного ареста регулировался Дисциплинарным уставом Вооружённых Сил РФ. Правом подвергнуть военнослужащего дисциплинарному аресту обладал командир; военнослужащий срочной службы мог быть арестован на срок до 10 сут, военнослужащий контрактной службы - до 7 сут, а срок ареста прапорщиков и мичманов не мог превышать 5 суток.
По действующему законодательству дисциплинарный арест назначается исключительно в судебном порядке, поскольку наказание связано с лишением свободы. Заключается в содержании военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, в условиях изоляции на гарнизонной либо войсковой (корабельной) гауптвахте. Дисциплинарный арест назначается постановлением судьи гарнизонного военного суда на основании материалов о грубом дисциплинарном проступке, поступивших от командира воинской части. Лицо, в отношении которого ведётся производство, вправе принимать участие в судебном заседании и пользоваться юридической помощью защитника с момента принятия судьёй гарнизонного военного суда решения о назначении судебного рассмотрения. Дисциплинарный арест не применяется к офицерам; военнослужащим, не приведённым к Военной присяге; военнослужащим, не достигшим возраста 18 лет, и женщинам-военнослужащим. Срок дисциплинарного ареста - до 30 сут за один или неск. грубых дисциплинарных проступков. Если дисциплинарный арест назначается за грубый дисциплинарный проступок, совершённый в период отбывания ареста, общий непрерывный срок нахождения военнослужащего под дисциплинарным арестом не должен превышать 45 сут. В срок дисциплинарного ареста засчитывается период задержания (если такая мера обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке была применена к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы). Время отбывания дисциплинарного ареста в срок военной службы не засчитывается.
Аналогичный вид дисциплинарного взыскания существует и в армиях других государств. Так, в Вооружённых силах США дисциплинарный арест применяется для пресечения нарушений дисциплины среди рядового и сержантского состава. Дисциплинарным кодексом армии США офицерам предоставлено право наложения на рядовых и сержантов обычного дисциплинарного ареста - до 7 сут, а на кораблях - ещё и строгого дисциплинарного ареста до 3 суток.