ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АРЕСТ

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АРЕСТ - взыскание, применяемое к военнослужащим за совершение грубого дисциплинарного проступка.

Пе­ре­чень гру­бых дис­цип­ли­нар­ных про­ступ­ков со­дер­жит­ся в во­енном за­ко­но­да­тель­ст­ве .

В Рос­сии впер­вые дисциплинарный арест был ус­та­нов­лен в 1706 году Ар­ти­ку­лом крат­ким. Сро­ки дисциплинарного ареста не оп­ре­де­ля­лись, к штаб-офи­це­рам арест не при­ме­нял­ся. В 1707 году Пет­ром I для со­дер­жа­ния офи­це­ров под дисциплинарным арестом бы­ли вве­де­ны гар­ни­зон­ные га­упт­вах­ты. Во­ин­ским ус­та­вом 1716 года до­пус­кал­ся дисциплинарный арест офи­це­ров лишь во вре­мя по­хо­да (аре­сто­ван­ный ехал с пол­ком, вер­хом на ло­ша­ди, без шпа­ги). В 1869 году Дис­ци­п­ли­нар­ным ус­та­вом был ус­та­нов­лен дисциплинарный арест для ниж­них чи­нов: про­стой - не свыше 1 мес, стро­гий - не свы­ше 20 сут, уси­лен­ный - не свы­ше 8 сут; для офи­це­ров и сверх­сроч­ных ун­тер-офи­це­ров, за­ни­маю­щих долж­но­сти фельд­фе­бе­лей и взвод­ных ун­тер-офи­це­ров, - до 1 ме­ся­ца. Не под­ле­жа­ли аре­сту ге­не­ра­лы, гражданские чи­нов­ни­ки во­енных ве­домств пер­вых 4 клас­сов Та­бе­ли о ран­гах, ли­ца, за­ни­маю­щие долж­но­сти не ни­же 5-го клас­са, пол­ко­вые ко­ман­ди­ры и другие на­чаль­ни­ки в чи­не пол­ков­ни­ка, поль­зую­щие­ся вла­стью ко­ман­ди­ра пол­ка (на них дисциплинарный арест мог быть на­ло­жен толь­ко по ука­зу ца­ря).

В СССР дисциплинарный арест пре­ду­смат­ри­вал­ся Дис­ци­п­ли­нар­ным ус­та­вом Воо­руженных Сил СССР и другими ус­та­ва­ми о дис­ци­п­ли­не лиц, при­рав­нен­ных к во­ен­но­слу­жа­щим. Он на­ла­гал­ся на срок до 15 сут, при этом аре­сту с со­дер­жа­ни­ем на га­упт­вах­те мог­ли под­вер­гать­ся и офи­це­ры. В 1994-2002 годы по­ря­док при­ме­не­ния к во­ен­но­слу­жа­щим дисциплинарного ареста ре­гу­ли­ро­вал­ся Дис­ци­п­ли­нар­ным ус­та­вом Воо­ружённых Сил РФ. Пра­вом под­верг­нуть во­ен­но­слу­жа­ще­го дисциплинарному аресту об­ла­дал ко­ман­дир; во­ен­но­слу­жа­щий сроч­ной служ­бы мог быть аре­сто­ван на срок до 10 сут, во­ен­но­слу­жа­щий кон­тракт­ной служ­бы - до 7 сут, а срок аре­ста пра­пор­щи­ков и мич­ма­нов не мог пре­вы­шать 5 су­ток.

По дей­ст­вую­ще­му за­ко­но­да­тель­ст­ву дисциплинарный арест на­зна­ча­ет­ся ис­клю­чи­тель­но в су­деб­ном по­ряд­ке, по­сколь­ку на­ка­за­ние свя­за­но с ли­ше­ни­ем сво­бо­ды. За­клю­ча­ет­ся в со­дер­жа­нии во­ен­но­слу­жа­ще­го или гра­ж­да­ни­на, при­зван­но­го на во­енные сбо­ры, в ус­ло­ви­ях изо­ля­ции на гар­ни­зон­ной ли­бо вой­ско­вой (ко­ра­бель­ной) га­упт­вах­те. Дисциплинарный арест на­зна­ча­ет­ся по­ста­нов­ле­ни­ем су­дьи гар­ни­зон­но­го во­енного су­да на ос­но­ва­нии ма­те­риа­лов о гру­бом дис­ци­п­ли­нар­ном про­ступ­ке, по­сту­пив­ших от ко­ман­ди­ра во­ин­ской час­ти. Ли­цо, в от­но­ше­нии ко­то­ро­го ве­дёт­ся про­из­вод­ст­во, впра­ве при­ни­мать уча­стие в су­деб­ном за­се­да­нии и поль­зо­вать­ся юри­дической по­мо­щью за­щит­ни­ка с мо­мен­та при­ня­тия судь­ёй гар­ни­зон­но­го во­енного су­да ре­ше­ния о на­зна­че­нии су­деб­но­го рас­смот­ре­ния. Дисциплинарный арест не при­ме­ня­ет­ся к офи­це­рам; во­ен­но­слу­жа­щим, не при­ве­дён­ным к Во­енной при­ся­ге; во­ен­но­слу­жа­щим, не дос­тиг­шим воз­рас­та 18 лет, и жен­щи­нам-во­ен­но­слу­жа­щим. Срок дисциплинарного ареста - до 30 сут за один или неск. гру­бых дис­ци­п­ли­нар­ных про­ступ­ков. Ес­ли дисциплинарный арест на­зна­ча­ет­ся за гру­бый дис­ци­п­ли­нар­ный про­сту­пок, со­вер­шён­ный в пе­ри­од от­бы­ва­ния аре­ста, об­щий не­пре­рыв­ный срок на­хо­ж­де­ния во­ен­но­слу­жа­ще­го под дисциплинарным арестом не дол­жен пре­вы­шать 45 сут. В срок дисциплинарного ареста за­счи­ты­ва­ет­ся пе­ри­од за­дер­жа­ния (ес­ли та­кая ме­ра обес­пе­че­ния про­из­вод­ст­ва по ма­те­риа­лам о дис­ци­п­ли­нар­ном про­ступ­ке бы­ла при­ме­не­на к во­ен­но­слу­жа­ще­му или гра­ж­да­ни­ну, при­зван­но­му на во­енные сбо­ры). Вре­мя от­бы­ва­ния дисциплинарного ареста в срок во­енной служ­бы не за­счи­ты­ва­ет­ся.

Ана­ло­гич­ный вид дис­ци­п­ли­нар­но­го взы­ска­ния су­ще­ст­ву­ет и в ар­ми­ях других го­су­дарств. Так, в Воо­ружённых си­лах США дисциплинарный арест при­ме­ня­ет­ся для пре­се­че­ния на­руше­ний дис­ци­п­ли­ны сре­ди ря­до­во­го и сер­жант­ско­го со­ста­ва. Дис­ци­п­ли­нар­ным ко­дек­сом ар­мии США офи­це­рам пре­дос­тав­ле­но пра­во на­ло­же­ния на ря­до­вых и сер­жан­тов обыч­но­го дисциплинарного ареста - до 7 сут, а на ко­раб­лях - ещё и стро­го­го дисциплинарного ареста до 3 су­ток.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)