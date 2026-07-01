ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - вид юридической ответственности , предполагающей наложение дисциплинарного взыскания.

Ос­но­ва­ни­ем дисциплинарной ответственности слу­жит дис­ци­п­ли­нар­ный про­сту­пок - про­ти­во­прав­ное, ви­нов­ное не­ис­пол­не­ние или не­над­ле­жа­щее ис­пол­не­ние ли­цом сво­их обя­зан­но­стей (тру­до­вых или слу­жеб­ных); мо­жет быть со­вер­шён в фор­ме дей­ст­вия или без­дей­ст­вия, умыш­лен­но или по не­ос­то­рож­но­сти. К дисциплинарной ответственности мо­гут при­вле­кать­ся ли­ца (ра­бот­ни­ки, слу­жа­щие), со­вер­шив­шие иное пра­во­на­ру­ше­ние , спе­ци­аль­но пре­ду­смот­рен­ное за­ко­но­да­тель­ст­вом для государственных слу­жа­щих (например, административное пра­во­на­ру­ше­ние для во­ен­но­слу­жа­щих). Со­от­вет­ст­вен­но, дисциплинарная ответственность мо­жет быть двух ви­дов - об­щая, пре­ду­смот­рен­ная тру­до­вым за­ко­но­да­тель­ст­вом , и спе­ци­аль­ная, ко­то­рая воз­ла­га­ет­ся на ра­бот­ни­ков в со­от­вет­ст­вии с за­ко­на­ми, ус­та­ва­ми и по­ло­же­ния­ми о дис­ци­п­ли­не.

В Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции об­щая дисциплинарная ответственность на­сту­па­ет за на­ру­ше­ние пра­вил внут­рен­не­го тру­до­во­го рас­по­ряд­ка. Тру­до­вой ко­декс РФ оп­ре­де­ля­ет ви­ды дис­ци­п­ли­нар­ных взы­ска­ний, на­ла­гае­мых на ра­бот­ни­ков, пе­ре­чень ко­то­рых яв­ля­ет­ся ис­чер­пы­ваю­щим: за­ме­ча­ние; вы­го­вор; уволь­не­ние по со­от­вет­ст­вую­щим ос­но­ва­ни­ям. Дис­ци­п­ли­нар­ное взы­ска­ние на­ла­га­ет­ся ра­бо­то­да­те­лем с учё­том тя­же­сти со­вер­шён­но­го про­ступ­ка, пред­ше­ст­вую­щей ра­бо­ты и по­ве­де­ния ра­бот­ни­ка. Про­це­ду­ра на­ло­же­ния взы­ска­ний пре­ду­смат­ри­ва­ет ин­фор­ми­ро­ва­ние ра­бот­ни­ка о со­вер­шён­ном им дис­ци­п­ли­нар­ном про­ступ­ке, про­ве­де­нии раз­би­ра­тель­ст­ва с уча­сти­ем ра­бот­ни­ка и пред­ста­ви­те­ля проф­сою­за , пре­дос­тав­ле­ние воз­мож­но­сти об­жа­ло­ва­ния на­ло­жен­но­го взы­ска­ния, в том числе в су­деб­ном по­ряд­ке.

Спе­ци­аль­ная дисциплинарная ответственность ус­та­нов­ле­на для отдельных ка­те­го­рий ра­бот­ни­ков или слу­жа­щих ус­та­ва­ми или по­ло­же­ния­ми о дис­ци­п­ли­не. Спе­ци­аль­ная дисциплинарная ответственность: рас­про­стра­ня­ет­ся на стро­го оп­ре­де­лён­ный круг лиц, ука­зан­ных в со­от­вет­ст­вую­щем нор­ма­тив­ном ак­те; вклю­ча­ет, как пра­ви­ло, спец. ви­ды дис­ци­п­ли­нар­ных взы­ска­ний, в том числе и бо­лее стро­гие взы­ска­ния, от­ли­чаю­щие­ся от тех, ко­то­рые воз­ла­га­ют­ся на ра­бот­ни­ков при об­щей дисциплинарной ответственности; оп­ре­де­ля­ет круг лиц, об­ла­даю­щих дис­ци­п­ли­нар­ной вла­стью; ус­та­нав­ли­ва­ет спе­ци­аль­ный по­ря­док об­жа­ло­ва­ния взы­ска­ний.

Спе­ци­аль­ная дисциплинарная ответственность пре­ду­смот­ре­на для ра­бот­ни­ков, труд ко­то­рых не­по­сред­ст­вен­но свя­зан с дви­же­ни­ем транс­порт­ных средств или опас­ным про­из­вод­ст­вом. Для ра­бот­ни­ков железно-дорожного транс­пор­та дей­ст­ву­ет По­ло­же­ние о дис­ци­п­ли­не ра­бот­ни­ков железно-дорожного транс­пор­та РФ (1992); морского транс­пор­та - Ус­тав о дис­ци­п­ли­не ра­бот­ни­ков морского транс­пор­та (2000) и другие. Для ра­бот­ни­ков, за­ня­тых на осо­бо опас­ном про­из­вод­ст­ве, дей­ст­ву­ют, например, Ус­тав о дис­ци­п­ли­не ра­бот­ни­ков ор­га­ни­за­ций с осо­бо опас­ным про­из­вод­ст­вом в об­лас­ти ис­поль­зо­ва­ния атом­ной энер­гии (1998), Дис­ци­п­ли­нар­ный ус­тав вое­ни­зи­ро­ван­ных гор­но­спа­са­тель­ных под­раз­де­ле­ний в транс­порт­ном строи­тель­ст­ве (1994) и другие.

Спе­ци­аль­ная дисциплинарная ответственность для государственных гражданских слу­жа­щих ре­гу­ли­ру­ет­ся Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О го­су­дар­ст­вен­ной гра­ж­дан­ской служ­бе РФ» (2004); на ос­но­ве спе­ци­аль­ных по­ло­же­ний дис­ци­п­ли­нар­ную от­вет­ст­вен­ность не­сут су­дьи - За­кон РФ «О ста­ту­се су­дей в РФ» (1992), сле­до­ва­те­ли и про­ку­ро­ры - За­кон РФ «О про­ку­ра­ту­ре РФ» (1992).

Спе­ци­аль­ная дисциплинарная ответственность во­ен­но­слу­жа­щих оп­ре­де­ле­на Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О ста­ту­се во­ен­но­слу­жа­щих» (1998) и Дис­ци­п­ли­нар­ным ус­та­вом Воо­ружённых Сил РФ (1993). Дисциплинарная ответственность во­ен­но­слу­жа­щих пре­ду­смат­ри­ва­ет обя­зан­ность во­ен­но­слу­жа­ще­го пре­тер­петь пре­ду­смот­рен­ные за­ко­ном ме­ры дис­ци­п­ли­нар­но­го взы­ска­ния за на­ру­ше­ние во­ин­ской дис­ци­п­ли­ны или об­щественного по­ряд­ка (во­ин­ские дис­ци­п­ли­нар­ные про­ступ­ки). Под во­ин­ской дис­ци­п­ли­ной по­ни­ма­ет­ся обя­за­тель­ное для всех во­ен­но­слу­жа­щих под­чи­не­ние по­ряд­ку и оп­ре­де­лён­ным пра­ви­лам, за­кре­п­лён­ным как в нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тах (за­ко­нах, во­ин­ских ус­та­вах), так и в при­ка­зах ко­ман­ди­ров (на­чаль­ни­ков). За не­ис­пол­не­ние яв­но не­за­кон­ных при­ка­зов во­ен­но­слу­жа­щие не не­сут дисциплинарную ответственность. Во­ин­ская дис­ци­п­ли­на име­ет осо­бен­но­сти: она рас­про­стра­ня­ет­ся на вне­слу­жеб­ное вре­мя; предъ­яв­ля­ет бо­лее вы­со­кие тре­бо­ва­ния к ис­пол­ни­те­лям, чем дру­гие ви­ды государственной дис­ци­п­ли­ны; за на­ру­ше­ние тре­бо­ва­ний во­ин­ской дис­ци­п­ли­ны ус­та­нов­ле­на бо­лее стро­гая юри­дическая от­вет­ст­вен­ность по срав­не­нию с другими ви­да­ми государственной дис­ци­п­ли­ны (в том числе при­ме­не­ние дис­ци­п­ли­нар­но­го аре­ста).

В за­ру­беж­ных стра­нах во­про­сы дисциплинарной ответственности ре­ша­ют­ся ана­ло­гич­но: об­щая и спе­ци­аль­ная дисциплинарная ответственность ус­та­нав­ли­ва­ют­ся тру­до­вым ли­бо спе­ци­аль­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом и на­сту­па­ет за на­ру­ше­ния по служ­бе. Ви­ды дис­ци­п­ли­нар­ных взы­ска­ний раз­нят­ся. Так, в Япо­нии пре­ду­смот­ре­ны: уволь­не­ние, при­ос­та­нов­ка пре­бы­ва­ния в долж­но­сти, со­кра­ще­ние за­ра­бот­ной пла­ты. Во Фран­ции дис­ци­п­ли­нар­ны­ми взы­ска­ния­ми яв­ля­ют­ся: пре­ду­пре­ж­де­ние и вы­го­вор; по­ни­же­ние в сту­пе­ни, временное от­стра­не­ние от долж­но­сти сро­ком до 15 дней; ли­ше­ние зва­ния; уволь­не­ние и другре. При этом взы­ска­ния мо­гут быть ос­нов­ны­ми и до­пол­ни­тель­ны­ми (например, ис­клю­че­ние из спи­ска по­вы­ше­ния в долж­но­сти). В Римской ку­рии сре­ди дис­ци­п­ли­нар­ных взы­ска­ний пре­об­ла­да­ют на­ка­за­ния, свя­зан­ные с ог­ра­ни­че­ния­ми в ра­бо­те, как основном смыс­ле слу­жеб­ной дея­тель­но­сти слу­жа­ще­го. За на­ру­ше­ние без ува­жи­тель­ной при­чи­ны ра­бо­че­го гра­фи­ка сле­ду­ет де­неж­ное взы­ска­ние в раз­ме­ре, не пре­вы­шаю­щем по­ло­ви­ны за­ра­бот­ка за один день. Осо­бо ого­ва­ри­ва­ют­ся иные долж­но­ст­ные на­ру­ше­ния (например, на­ру­ше­ния пра­вил и по­ряд­ков в ча­ст­ной жиз­ни, ко­то­рые на­но­сят ущерб ре­пу­та­ции ве­дом­ст­ва, и тому подобное).

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