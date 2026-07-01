ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - вид юридической ответственности, предполагающей наложение дисциплинарного взыскания.
Основанием дисциплинарной ответственности служит дисциплинарный проступок - противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом своих обязанностей (трудовых или служебных); может быть совершён в форме действия или бездействия, умышленно или по неосторожности. К дисциплинарной ответственности могут привлекаться лица (работники, служащие), совершившие иное правонарушение, специально предусмотренное законодательством для государственных служащих (например, административное правонарушение для военнослужащих). Соответственно, дисциплинарная ответственность может быть двух видов - общая, предусмотренная трудовым законодательством, и специальная, которая возлагается на работников в соответствии с законами, уставами и положениями о дисциплине.
В Российской Федерации общая дисциплинарная ответственность наступает за нарушение правил внутреннего трудового распорядка. Трудовой кодекс РФ определяет виды дисциплинарных взысканий, налагаемых на работников, перечень которых является исчерпывающим: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям. Дисциплинарное взыскание налагается работодателем с учётом тяжести совершённого проступка, предшествующей работы и поведения работника. Процедура наложения взысканий предусматривает информирование работника о совершённом им дисциплинарном проступке, проведении разбирательства с участием работника и представителя профсоюза, предоставление возможности обжалования наложенного взыскания, в том числе в судебном порядке.
Специальная дисциплинарная ответственность установлена для отдельных категорий работников или служащих уставами или положениями о дисциплине. Специальная дисциплинарная ответственность: распространяется на строго определённый круг лиц, указанных в соответствующем нормативном акте; включает, как правило, спец. виды дисциплинарных взысканий, в том числе и более строгие взыскания, отличающиеся от тех, которые возлагаются на работников при общей дисциплинарной ответственности; определяет круг лиц, обладающих дисциплинарной властью; устанавливает специальный порядок обжалования взысканий.
Специальная дисциплинарная ответственность предусмотрена для работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств или опасным производством. Для работников железно-дорожного транспорта действует Положение о дисциплине работников железно-дорожного транспорта РФ (1992); морского транспорта - Устав о дисциплине работников морского транспорта (2000) и другие. Для работников, занятых на особо опасном производстве, действуют, например, Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии (1998), Дисциплинарный устав военизированных горноспасательных подразделений в транспортном строительстве (1994) и другие.
Специальная дисциплинарная ответственность для государственных гражданских служащих регулируется Федеральным законом «О государственной гражданской службе РФ» (2004); на основе специальных положений дисциплинарную ответственность несут судьи - Закон РФ «О статусе судей в РФ» (1992), следователи и прокуроры - Закон РФ «О прокуратуре РФ» (1992).
Специальная дисциплинарная ответственность военнослужащих определена Федеральным законом «О статусе военнослужащих» (1998) и Дисциплинарным уставом Вооружённых Сил РФ (1993). Дисциплинарная ответственность военнослужащих предусматривает обязанность военнослужащего претерпеть предусмотренные законом меры дисциплинарного взыскания за нарушение воинской дисциплины или общественного порядка (воинские дисциплинарные проступки). Под воинской дисциплиной понимается обязательное для всех военнослужащих подчинение порядку и определённым правилам, закреплённым как в нормативных правовых актах (законах, воинских уставах), так и в приказах командиров (начальников). За неисполнение явно незаконных приказов военнослужащие не несут дисциплинарную ответственность. Воинская дисциплина имеет особенности: она распространяется на внеслужебное время; предъявляет более высокие требования к исполнителям, чем другие виды государственной дисциплины; за нарушение требований воинской дисциплины установлена более строгая юридическая ответственность по сравнению с другими видами государственной дисциплины (в том числе применение дисциплинарного ареста).
В зарубежных странах вопросы дисциплинарной ответственности решаются аналогично: общая и специальная дисциплинарная ответственность устанавливаются трудовым либо специальным законодательством и наступает за нарушения по службе. Виды дисциплинарных взысканий разнятся. Так, в Японии предусмотрены: увольнение, приостановка пребывания в должности, сокращение заработной платы. Во Франции дисциплинарными взысканиями являются: предупреждение и выговор; понижение в ступени, временное отстранение от должности сроком до 15 дней; лишение звания; увольнение и другре. При этом взыскания могут быть основными и дополнительными (например, исключение из списка повышения в должности). В Римской курии среди дисциплинарных взысканий преобладают наказания, связанные с ограничениями в работе, как основном смысле служебной деятельности служащего. За нарушение без уважительной причины рабочего графика следует денежное взыскание в размере, не превышающем половины заработка за один день. Особо оговариваются иные должностные нарушения (например, нарушения правил и порядков в частной жизни, которые наносят ущерб репутации ведомства, и тому подобное).