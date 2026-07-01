ДИС ПИТЕР УОРРЕН

Образование и начало карьеры Питер Уоррен Дис родился в 1788 г. на озере Мичиган. Детские годы первооткрывателя прошли в Монреале. Трудовая деятельность П.У. Диса началась в тринадцать лет, когда он устроился торговым агентом пушной компании, вошедшей в состав Северо-Западной компании. Выполняя указания последней, П.У. Дис отправился в форт Чипевайан на озере Атабаска. Там он трудился в качестве старшего торгового агента в компании Гудзонова залива, занимался сбором данных о природе и населении Севера для первой экспедиции Дж. Франклина. Готовясь ко второй экспедиции Дж. Франклина, Дис занялся строительством базы на Большом Невольничьем озере и Форт-Франклина на юго-западе Большого Медвежьего озера. В 1827 – 1830 гг. служил в форте "Гуд-Хоуп" ("Добрая Надежда") на реке Маккензи. С 1831 по 1835 г. возглавлял торговый округ Новая Каледония (Британская Колумбия). Во главе экспедиций В июне 1836 г. Дис возглавил экспедицию по изучению северного побережья Америки. Вместе с ним следовал его брат Т. Симпсон. Отправившись летом 1837 г. из форта Чипевайан, отряд спустился по рекам Большая Невольничья и Маккензи. Затем экспедиция вышла к морю. Морским и сухопутным путем команда во главе с Дисом прошла вдоль приморской полосы Русской Америки на запад. В этой экспедиции были открыты горы Франклин, низовья реки Колвилл, бухты Гаррисон, Смит и Дис (такое название предложил Т. Симпсон). Протяженность этой территории составляла примерно 500 км – от северного берега Аляски до мыса Барроу. В середине августа 1837 г. экспедиция возвратилась к устью реки Маккензи. В районе Большого Медвежьего озера была устроена зимовка. Летом 1838 г. отряд вышел к заливу Коронейшен, позднее – к заливу Батерст, и вновь оказались в проливе Дис. По суше Дис и его спутники прошли около 150 км вдоль полуострова Кент. Тогда была обнаружена земля, названная ими Виктория (это оказался остров). Затем экспедиция вернулась назад. Новая зимовка состоялась также в районе Большого Медвежьего озера. В июле 1839 г. П.У. Дис и Т. Симпсон с командой прошел по проливу Дис между полуостровом Кент и островом Виктория, затем – по заливу Куин-Мод. В середине августа отряд оказался в устье реки Бак. Возвращаясь, Дис изучил 100-километровый участок южного берега острова Кинг-Уильям и 250-километровый участок острова Виктория. Было открыто северное побережье Америки от мыса Барроу до полуострова Бутия, которое начали изучать Дж. Франклин, Ф.У. Бичи и Д. Бак. Дальнейшая судьба Зимой 1839/40 г. Т. Симпсон в форте на р. Маккензи завершил «Рассказ об открытиях на северо-западе Америки, совершенных Компанией Гудзонова залива в 1836 – 1838». В июне 1840 г. он был убит на р. Миссисипи. Дис в 1840 г. уехал в Англию. В 1843 г. он появился в Канаде, но оставил службу и поселился на собственной ферме близ Монреаля, где провел остаток жизни. Умер в 1863 г.