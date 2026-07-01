ДИРИЖИРОВАНИЕ

ДИРИЖИРОВАНИЕ (от французского diriger - на­прав­лять, управ­лять, ру­ко­во­дить) - вид музыкально-исполнительского искусства, управление коллективом музыкантов в процессе подготовки, во время публичного исполнения и/или звукозаписи музыкального произведения.

Осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ди­ри­жё­ром, ко­то­рый стре­мит­ся пе­ре­дать кол­лек­ти­ву за­мы­сел ком­по­зи­то­ра , свои ху­дожественные на­ме­ре­ния, обес­пе­чи­ва­ет ан­самб­ле­вую строй­ность и тех­ническое со­вер­шен­ст­во ис­пол­не­ния. В ос­но­ве ис­пол­ни­тель­ско­го пла­на ди­ри­жё­ра ле­жит тща­тель­ное изу­че­ние и вос­про­из­ве­де­ние тек­ста пар­ти­ту­ры . Тех­ни­ка дирижирования ос­но­ва­на на сис­те­ме дви­же­ния рук. Важ­ней­ший мо­мент в дирижировании - ауф­такт (пред­ва­ри­тель­ный взмах), сво­его ро­да «взя­тие ды­ха­ния», вы­зы­ваю­щее как от­вет­ную ре­ак­цию зву­ча­ние ор­ке­ст­ра, хо­ра. Зна­чительное ме­сто в тех­ни­ке дирижирования от­во­дит­ся так­ти­ро­ва­нию, то есть обо­зна­че­нию при по­мо­щи взма­хов ру­ки (пре­имущественно пра­вой) мет­ро­рит­мической cтруктуры му­зы­ки. Ле­вой ру­кой обыч­но да­ют­ся ука­за­ния в об­лас­ти ди­на­ми­ки, вы­ра­зи­тель­но­сти, фра­зи­ров­ки. В прак­ти­ке дирижирования, од­на­ко, про­яв­ля­ет­ся сво­бод­ное взаи­мо­про­ник­но­ве­ние функ­ций обе­их рук; боль­шую роль иг­ра­ют взгляд и ми­ми­ка ди­ри­жё­ра. Со­вре­мен­ное дирижирование тре­бу­ет от ди­ри­жё­ра ши­ро­кой об­ра­зо­ван­но­сти, ос­но­ва­тель­ной музыкально-тео­ре­тической под­го­тов­ки, тон­ко­го слу­ха, хо­ро­шей музыкальной па­мя­ти, ак­тив­ной це­ле­на­прав­лен­ной во­ли.

Ис­то­ки искусства дирижирования про­сле­жи­ва­ют­ся с древ­ней­ших вре­мён. На ран­них эта­пах раз­ви­тия на­род­но-хо­ро­вой прак­ти­ки функ­ции ди­ри­жё­ра вы­пол­ня­лись од­ним из пев­цов - за­пе­ва­лой. В древ­но­сти (Еги­пет, Гре­ция) и в сред­ние ве­ка уп­рав­ле­ние хо­ром час­то про­из­во­ди­лось по­сред­ст­вом сис­те­мы ус­лов­ных сим­во­лических дви­же­ний рук и паль­цев (смотреть Хей­ро­но­мия). В XV веке с ус­лож­не­ни­ем мно­го­го­ло­сия, раз­ви­ти­ем ор­ган­ной иг­ры и воз­ник­шей в свя­зи с этим не­об­хо­ди­мо­стью в бо­лее чёт­кой рит­мической ор­га­ни­за­ции ан­самб­ля сло­жил­ся спо­соб дирижирования с по­мо­щью «бат­ту­ты» (пал­ки, от итальянского battuta, буквально - удар), за­клю­чав­ший­ся в «от­би­ва­нии так­та», не­ред­ко до­воль­но гром­ком («шум­ное ди­ри­жи­ро­ва­ние»). С ут­вер­жде­ни­ем сис­те­мы ге­не­рал-ба­са (XVII-XVIII века, смотреть так­же Бас­со кон­ти­нуо) в ка­че­ст­ве ди­ри­жё­ра стал вы­сту­пать му­зы­кант, ис­пол­няю­щий пар­тию циф­ро­ван­но­го ба­са на кла­ве­си­не или ор­га­не (обыч­но ав­тор му­зы­ки). Он на­прав­лял ис­пол­не­ние главным образом сво­ей иг­рой. В XVIII веке зна­чи­тель­но вы­рос­ла роль пер­во­го скри­па­ча (кон­церт­мей­сте­ра), ко­то­рый по­могал ди­ри­жё­ру управ­лять ан­самб­лем, то иг­рая на скрип­ке, то пре­ры­вая иг­ру и ис­поль­зуя смы­чок в ка­че­ст­ве бат­ту­ты. (В опер­ном те­ат­ре эта прак­ти­ка при­ве­ла к так называемому двой­но­му дирижированию: ка­пель­мей­стер за кла­ве­си­ном ру­ко­во­дил ис­пол­ни­те­ля­ми, на­хо­див­ши­ми­ся на сце­не, кон­церт­мей­стер - ар­ти­ста­ми ор­ке­ст­ра.) Со 2-й половины XVIII века скри­пач-кон­церт­мей­стер по­сте­пен­но ста­но­вит­ся еди­но­лич­ным ру­ко­во­ди­те­лем ан­самб­ля. Функ­ции ди­ри­жё­ра и со­лис­та со­вме­ща­ют­ся и позд­нее (в XIX веке - в баль­ных и са­до­вых ор­ке­ст­рах, в XX - начале XXI века - в ка­мер­ных ан­самб­лях, ино­гда при ис­пол­не­нии клас­сических кон­цер­тов с ор­ке­ст­ром, в ау­тен­тич­ном ис­пол­ни­тель­ст­ве).

В XIX веке с раз­ви­ти­ем сим­фо­нической му­зы­ки, рас­ши­ре­ни­ем и ус­лож­не­ни­ем со­ста­ва ор­ке­ст­ра по­тре­бо­ва­лось ос­во­бо­дить ди­ри­жё­ра от уча­стия в об­щем ан­самб­ле, со­сре­до­то­чить его вни­ма­ние толь­ко на дирижировании. На сме­ну смыч­ку по­сте­пен­но при­хо­дит ди­ри­жёр­ская па­лоч­ка. Сре­ди пер­вых ди­ри­жё­ров, поль­зо­вав­ших­ся ею, - К.М. фон Ве­бер, Г. Спон­ти­ни, Ф.А. Ха­бе­нек, Л. Шпор. Од­ним из ос­но­во­по­лож­ни­ков со­вре­мен­но­го дирижирования (на­ря­ду с Л. ван Бет­хо­ве­ном, Г. Бер­лио­зом, Ф. Лис­том и Ф. Мен­дель­со­ном) был Р. Ваг­нер. Со вре­мён Ваг­не­ра ди­ри­жёр, ра­нее сто­яв­ший ли­цом к пуб­ли­ке, по­вер­нул­ся ли­цом к ор­ке­ст­ру, что обес­пе­чи­ло бо­лее пол­ный кон­такт с му­зыканта­ми. По­сте­пен­но скла­ды­ва­ет­ся современный тип ди­ри­жё­ра-ис­пол­ни­те­ля, не яв­ляю­ще­го­ся од­но­вре­мен­но и ком­по­зи­то­ром; пер­вым та­ким ди­ри­жё­ром был Х. фон Бю­лов. Сре­ди круп­ней­ших за­ру­беж­ных ди­ри­жё­ров конца XIX - начала XX веков: Х. Рих­тер, Г. Ма­лер, А. фон Цем­лин­ский, Ф. Шальк (Ав­ст­рия), А. фон Ни­киш (Венг­рия), Ф. Мотль, Ф. фон Вейн­гарт­нер, К. Мук, Р. Штра­ус (Гер­ма­ния), Ш. Ла­му­рё, Э. Ко­лонн (Фран­ция). В 1-й половине - середине XX века вы­дви­ну­лись К. Бём, Г. фон Ка­ра­ян, Э. Клай­бер, Ф. Штид­ри (Ав­ст­рия), Я. Фе­рен­чик (Венг­рия), Дж. Бар­би­рол­ли, Т. Би­чем, А. Бо­улт, А. Ко­утс, Г. Шол­ти (Ве­ли­ко­бри­та­ния), Г. Абен­д­рот, Б. Валь­тер, К. Зан­дер­линг, О. Клем­пе­рер, Р. Кем­пе, К. Клай­бер, Х. Кнап­пер­тс­буш, Ф. Кон­вич­ный, В. Фурт­венг­лер (Гер­ма­ния), Д. Ми­тро­пу­лос (Гре­ция), К.М. Джу­ли­ни, В. Де Са­ба­та, Н. Санд­зо­ньо, А. Тос­ка­ни­ни (Ита­лия), В. Мен­гель­берг (Ни­дер­лан­ды), Г. Фи­тель­берг (Поль­ша), Дж. Джорд­же­ску (Ру­мы­ния), Л. Берн­стайн, Э. Лайнс­дорф, Ю. Ор­ман­ди, Л. Сто­ков­ский, Дж. Селл, Р. Шоу (США), Р. Де­зор­мь­ер, А. Клюи­тенс, И. Мар­ке­вич , П. Мон­тё, Ш. Мюнш (Фран­ция), В. Та­лих (Че­хия), Э. Ан­сер­ме (Швей­ца­рия); во 2-й половине XX века - Ч. Мак­ке­рас (Ав­ст­ра­лия), Н. Ар­нон­кур (Ав­ст­рия), Ф. Хер­ре­ве­ге (Бель­гия), Дж.Э. Гар­ди­нер, К. Дей­вис, Р. Нор­ринг­тон (Ве­ли­ко­бри­та­ния), К. фон До­на­ньи, В. За­вал­лиш, К. Ма­зур, К. Рих­тер (Гер­ма­ния), Р.Б. Бар­шай, Д. Ба­рен­бойм (Из­ра­иль), К. Аб­ба­до, Р. Му­ти (Ита­лия), Ю. До­мар­кас, С. Сон­дец­кис (Лит­ва), Б. Хай­тинк (Ни­дер­лан­ды), С. Че­ли­би­да­ке (Ру­мы­ния), Дж. Ле­вайн, Л. Маа­зель, З. Ме­та, С. Од­за­ва, Т. Шип­перс (США), П. Бу­лез (Фран­ция), Н. Яр­ви (Эс­то­ния).

В Рос­сии до XVIII века дирижирование бы­ло свя­за­но главным образом с хо­ро­вым ис­пол­не­ни­ем. Иностранными опер­ны­ми труп­па­ми ру­ко­во­ди­ли ком­по­зи­то­ры Ф. Арайя, Б. Га­луп­пи, А. Па­рис, Г. Ф. Рау­пах, Дж. Сар­ти и другие. Пер­вы­ми русскими ор­ке­ст­ро­вы­ми ди­ри­жё­ра­ми бы­ли кре­по­ст­ные му­зы­кан­ты (С.А. Дег­тя­рёв). Од­ним из пер­вых ди­ри­жё­ров современного ти­па был К.А. Ка­вос. Круп­ней­шие русские ди­ри­жё­ры 2-й половины XIX века - М.А. Ба­ла­ки­рев, А.Г. Ру­бин­штейн и Н.Г. Ру­бин­штейн. Пло­до­твор­ной бы­ла дея­тель­ность К.Ф. Альб­рех­та, И.И. Ио­ган­ни­са, позд­нее - И.К. Аль­та­ни и осо­бен­но Э.Ф. На­прав­ни­ка. Вы­даю­щие­ся ди­ри­жё­ры начала XX века - Э.А. Ку­пер, С.А. Ку­се­виц­кий , Н.А. Маль­ко, Д.И. По­хи­то­нов, С.В. Рах­ма­ни­нов, В.И. Са­фо­нов. По­сле 1917 года раз­верну­лась дея­тель­ность А.В. Гау­ка, Н.С. Го­ло­ва­но­ва, В.А. Дра­ниш­ни­ко­ва, А.М. Па­зов­ско­го, С.А. Са­мо­су­да, В.И. Су­ка; в кон­сер­ва­то­ри­ях бы­ли соз­да­ны клас­сы опер­но-сим­фо­ни­че­ско­го дирижирования. Сре­ди из­вест­ных российских ди­ри­жё­ров XX века - Н.П. Ано­сов, Э.П. Гри­ку­ров, В.Б. Ду­да­ро­ва, И.А. Зак, К.К. Ива­нов, К.П. Кон­д­ра­шин, А.Ш. Ме­лик-Па­ша­ев, Е.А. Мра­вин­ский , В.В. Не­боль­син, Н.Г. Рах­лин, Е.Ф. Свет­ла­нов, К.А. Си­ме­о­нов, Ю.Ф. Фай­ер, Б.Э. Хай­кин, К.И. Эли­ас­берг, А. Ян­сонс; конец XX - начала XXI веков - Ю.А. Баш­мет, В.А. Гер­ги­ев , Д.Г. Ки­та­ен­ко, Е.В. Ко­ло­бов, А.Н. Ла­за­рев, М.В. Плет­нёв, В.К. По­лян­ский, В.А. Понь­кин, Г.Н. Ро­ж­де­ст­вен­ский, Ю.И. Си­мо­нов, В.Т. Спи­ва­ков, Ю.Х. Те­мир­ка­нов, В.И. Фе­до­се­ев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)