ДИРИЖИРОВАНИЕ
ДИРИЖИРОВАНИЕ (от французского diriger - направлять, управлять, руководить) - вид музыкально-исполнительского искусства, управление коллективом музыкантов в процессе подготовки, во время публичного исполнения и/или звукозаписи музыкального произведения.
Осуществляется дирижёром, который стремится передать коллективу замысел композитора, свои художественные намерения, обеспечивает ансамблевую стройность и техническое совершенство исполнения. В основе исполнительского плана дирижёра лежит тщательное изучение и воспроизведение текста партитуры. Техника дирижирования основана на системе движения рук. Важнейший момент в дирижировании - ауфтакт (предварительный взмах), своего рода «взятие дыхания», вызывающее как ответную реакцию звучание оркестра, хора. Значительное место в технике дирижирования отводится тактированию, то есть обозначению при помощи взмахов руки (преимущественно правой) метроритмической cтруктуры музыки. Левой рукой обычно даются указания в области динамики, выразительности, фразировки. В практике дирижирования, однако, проявляется свободное взаимопроникновение функций обеих рук; большую роль играют взгляд и мимика дирижёра. Современное дирижирование требует от дирижёра широкой образованности, основательной музыкально-теоретической подготовки, тонкого слуха, хорошей музыкальной памяти, активной целенаправленной воли.
Истоки искусства дирижирования прослеживаются с древнейших времён. На ранних этапах развития народно-хоровой практики функции дирижёра выполнялись одним из певцов - запевалой. В древности (Египет, Греция) и в средние века управление хором часто производилось посредством системы условных символических движений рук и пальцев (смотреть Хейрономия). В XV веке с усложнением многоголосия, развитием органной игры и возникшей в связи с этим необходимостью в более чёткой ритмической организации ансамбля сложился способ дирижирования с помощью «баттуты» (палки, от итальянского battuta, буквально - удар), заключавшийся в «отбивании такта», нередко довольно громком («шумное дирижирование»). С утверждением системы генерал-баса (XVII-XVIII века, смотреть также Бассо континуо) в качестве дирижёра стал выступать музыкант, исполняющий партию цифрованного баса на клавесине или органе (обычно автор музыки). Он направлял исполнение главным образом своей игрой. В XVIII веке значительно выросла роль первого скрипача (концертмейстера), который помогал дирижёру управлять ансамблем, то играя на скрипке, то прерывая игру и используя смычок в качестве баттуты. (В оперном театре эта практика привела к так называемому двойному дирижированию: капельмейстер за клавесином руководил исполнителями, находившимися на сцене, концертмейстер - артистами оркестра.) Со 2-й половины XVIII века скрипач-концертмейстер постепенно становится единоличным руководителем ансамбля. Функции дирижёра и солиста совмещаются и позднее (в XIX веке - в бальных и садовых оркестрах, в XX - начале XXI века - в камерных ансамблях, иногда при исполнении классических концертов с оркестром, в аутентичном исполнительстве).
В XIX веке с развитием симфонической музыки, расширением и усложнением состава оркестра потребовалось освободить дирижёра от участия в общем ансамбле, сосредоточить его внимание только на дирижировании. На смену смычку постепенно приходит дирижёрская палочка. Среди первых дирижёров, пользовавшихся ею, - К.М. фон Вебер, Г. Спонтини, Ф.А. Хабенек, Л. Шпор. Одним из основоположников современного дирижирования (наряду с Л. ван Бетховеном, Г. Берлиозом, Ф. Листом и Ф. Мендельсоном) был Р. Вагнер. Со времён Вагнера дирижёр, ранее стоявший лицом к публике, повернулся лицом к оркестру, что обеспечило более полный контакт с музыкантами. Постепенно складывается современный тип дирижёра-исполнителя, не являющегося одновременно и композитором; первым таким дирижёром был Х. фон Бюлов. Среди крупнейших зарубежных дирижёров конца XIX - начала XX веков: Х. Рихтер, Г. Малер, А. фон Цемлинский, Ф. Шальк (Австрия), А. фон Никиш (Венгрия), Ф. Мотль, Ф. фон Вейнгартнер, К. Мук, Р. Штраус (Германия), Ш. Ламурё, Э. Колонн (Франция). В 1-й половине - середине XX века выдвинулись К. Бём, Г. фон Караян, Э. Клайбер, Ф. Штидри (Австрия), Я. Ференчик (Венгрия), Дж. Барбиролли, Т. Бичем, А. Боулт, А. Коутс, Г. Шолти (Великобритания), Г. Абендрот, Б. Вальтер, К. Зандерлинг, О. Клемперер, Р. Кемпе, К. Клайбер, Х. Кнаппертсбуш, Ф. Конвичный, В. Фуртвенглер (Германия), Д. Митропулос (Греция), К.М. Джулини, В. Де Сабата, Н. Сандзоньо, А. Тосканини (Италия), В. Менгельберг (Нидерланды), Г. Фительберг (Польша), Дж. Джорджеску (Румыния), Л. Бернстайн, Э. Лайнсдорф, Ю. Орманди, Л. Стоковский, Дж. Селл, Р. Шоу (США), Р. Дезормьер, А. Клюитенс, И. Маркевич, П. Монтё, Ш. Мюнш (Франция), В. Талих (Чехия), Э. Ансерме (Швейцария); во 2-й половине XX века - Ч. Маккерас (Австралия), Н. Арнонкур (Австрия), Ф. Херревеге (Бельгия), Дж.Э. Гардинер, К. Дейвис, Р. Норрингтон (Великобритания), К. фон Донаньи, В. Заваллиш, К. Мазур, К. Рихтер (Германия), Р.Б. Баршай, Д. Баренбойм (Израиль), К. Аббадо, Р. Мути (Италия), Ю. Домаркас, С. Сондецкис (Литва), Б. Хайтинк (Нидерланды), С. Челибидаке (Румыния), Дж. Левайн, Л. Маазель, З. Мета, С. Одзава, Т. Шипперс (США), П. Булез (Франция), Н. Ярви (Эстония).
В России до XVIII века дирижирование было связано главным образом с хоровым исполнением. Иностранными оперными труппами руководили композиторы Ф. Арайя, Б. Галуппи, А. Парис, Г. Ф. Раупах, Дж. Сарти и другие. Первыми русскими оркестровыми дирижёрами были крепостные музыканты (С.А. Дегтярёв). Одним из первых дирижёров современного типа был К.А. Кавос. Крупнейшие русские дирижёры 2-й половины XIX века - М.А. Балакирев, А.Г. Рубинштейн и Н.Г. Рубинштейн. Плодотворной была деятельность К.Ф. Альбрехта, И.И. Иоганниса, позднее - И.К. Альтани и особенно Э.Ф. Направника. Выдающиеся дирижёры начала XX века - Э.А. Купер, С.А. Кусевицкий, Н.А. Малько, Д.И. Похитонов, С.В. Рахманинов, В.И. Сафонов. После 1917 года развернулась деятельность А.В. Гаука, Н.С. Голованова, В.А. Дранишникова, А.М. Пазовского, С.А. Самосуда, В.И. Сука; в консерваториях были созданы классы оперно-симфонического дирижирования. Среди известных российских дирижёров XX века - Н.П. Аносов, Э.П. Грикуров, В.Б. Дударова, И.А. Зак, К.К. Иванов, К.П. Кондрашин, А.Ш. Мелик-Пашаев, Е.А. Мравинский, В.В. Небольсин, Н.Г. Рахлин, Е.Ф. Светланов, К.А. Симеонов, Ю.Ф. Файер, Б.Э. Хайкин, К.И. Элиасберг, А. Янсонс; конец XX - начала XXI веков - Ю.А. Башмет, В.А. Гергиев, Д.Г. Китаенко, Е.В. Колобов, А.Н. Лазарев, М.В. Плетнёв, В.К. Полянский, В.А. Понькин, Г.Н. Рождественский, Ю.И. Симонов, В.Т. Спиваков, Ю.Х. Темирканов, В.И. Федосеев.