ДИРЕКТОРИЯ УКРAИНСКАЯ

Директория украинская — высший орган государственной власти Украинской народной республики (УНР) в ноябре 1918 — декабре 1919 (формально до 1921).

13 ноября 1918 Украинский национальный союз, созданный основными политическими силами Центральной рады , создал Директорию Украинской народной республики во главе с левым социал-демократом В.К. Винниченко. В нее также вошли С. Петлюра , Ф. Швец, А. Макаренко и А. Андриевский. Военными силами Д. у. — гайдамаками, командовал правый социал-демократ С. Петлюра. 14 ноября Д. у. провозгласила восстание против «насильника и узурпатора» П.П. Скоропадского и 14 декабря 1918 свергла его власть. Д. у. обещала вернуть все завоевания революции и созвать Учредительное собрание. 26 декабря 1918 Д. у. создала правительство социал-демократа В. Чеховского. Декларацией Д. у. 26 декабря 1918 было восстановлено законодательство Центральной рады и обещаны создание местного самоуправления, «национально-персональной» (культурно-национальной) автономии, 8-часовой рабочий день, рабочий контроль, государственное управление ведущими отраслями промышленности и борьба со спекуляцией, передача земли в пользование крестьян. На практике власть перешла в руки атаманов — командиров частей гайдамаков. 16 января 1919 Д. у. объявила войну России, а 18 января в связи с этим назначила Петлюру головным атаманом.

22 января 1919 Д. у. приняла Универсал, провозглашавший объединение УНР и Западно-украинской народной республики (ЗУНР) (Акт злуки). В январе в Киеве был проведен Трудовой конгресс, утвердивший основные решения Д. у. 2 февраля 1919 в связи с наступлением красных на Киев Д. у. переехала в Винницу. Д. у. надеялась получить поддержку со стороны Антанты , представители которой потребовали удаления из Д. у. социалистов. 9 февраля 1919 Украинская социал-демократическая рабочая партия (УСДРП) отозвала своих представителей из Д. у., надеясь таким способом облегчить достижение соглашения с Антантой. Винниченко оставил пост главы Д. у. Петлюра официально вышел из УСДРП, оставшись в Д. у. В правительство согласились войти более правые партии — социалисты-федералисты, социалисты-самостийники и народные республиканцы. Но серьезной поддержки Д. у. Антанта не оказала, ориентируясь на белое движение . В марте бои с красными шли с переменным успехом. 13 февраля 1919 Д. у. назначила премьер-министром С. Остапенко, 9 апреля — украинского социал-демократа Б. Мартоса, который сформировал более левое правительство УНР. Однако члены Д. у. А. Андриевский и Е. Петрушевич (лидер ЗУНР, приглашенный в Д. у. вместо Винниченко) выразили несогласие с коррекцией курса. Связанный с Андриевским атаман В. Оскилко 29 апреля поднял мятеж против Петлюры и Мартоса в Ровно и провозгласил себя головным атаманом. Мятеж провалился, а фронт УНР оказался окончательно разваленным. Оставив Ровно, Д. у. отступила на запад. Как шутили тогда, «в вагоне Директория, под вагоном ее территория». 9 мая 1919 председателем Д. у. был избран Петлюра, а 13 мая из ее состава вывели Андриевского. В феврале-марте солдаты УНР произвели погромы в Балте, Проскурове и др. 27 мая 1919 Д. у. приняла закон о создании Особой следственной комиссии по расследованию погромов. Но существенных последствий эта мера не имела.

Д. у. переехала в ЗУНР, но из-за наступления поляков территория УНР, включая ЗУНР, сократилась до полосы в 10—20 км в районе станций Богдановка и Волочиск на западном берегу р. Збруч. Затем Д. у. кочевала в районе р. Збруч, имея при этом под командованием около 80 тыс. солдат, прежде всего в составе Украинской галицийской армии (УГА). После примирения Д. у. и лидеров ЗУНР более правое правительство 27 августа возглавил И. Мазепа. Петрушевич вернулся в состав Д. у. 30 августа части УГА заняли Киев, но на следующий день уступили его войскам А.И. Деникина . 24 сентября Д. у. объявила войну Вооруженным силам юга России . Под давлением белых и поляков Д. у. переехала в Проскуров, где 15 ноября передала всю власть Петлюре. 22 ноября белые ворвались в Проскуров, и Петлюра вынужден был укрыться в Староконстантинове, который 31 ноября был оставлен. 5 декабря 1919 Петлюра выехал в Варшаву, объявив себя правителем в изгнании. Он признал права Польши на Вост. Украину. Диктатор ЗУНР Петрушевич уехал в Вену, где 20 декабря 1919 г. официально денонсировал Акт злуки. Д. у. фактически прекратила свое существование, хотя и в 1920—1921 Петлюра продолжал действовать от ее имени.

Лит.: 1918 год на Украине. М., 2001; Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне. М.—Л., 1928—1933; Винниченко В. Вiдродження нацiï. Кiïв, 1920; История Украины. СПб., 2015; История Украины. Научно-популярные очерки. М., 2008; Петлюра С. Главный атаман. В плену несбыточных надежд. М.—СПб., 2008; Революция на Украине по мемуарам белых. М.—Л., 1930; Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину. Харьков, 2005; Его же. Симон Петлюра. Харьков, 2006; Солдатенко В. Ф. Гражданская война в Украине (1917—1920 гг.). М., 2012; Шубин А. В. Махно и его время. М., 2013.