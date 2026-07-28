ДИРЕКТОРИЯ УКРAИНСКАЯ
Директория украинская — высший орган государственной власти Украинской народной республики (УНР) в ноябре 1918 — декабре 1919 (формально до 1921).
13 ноября 1918 Украинский национальный союз, созданный основными политическими силами Центральной рады, создал Директорию Украинской народной республики во главе с левым социал-демократом В.К. Винниченко. В нее также вошли С. Петлюра, Ф. Швец, А. Макаренко и А. Андриевский. Военными силами Д. у. — гайдамаками, командовал правый социал-демократ С. Петлюра. 14 ноября Д. у. провозгласила восстание против «насильника и узурпатора» П.П. Скоропадского и 14 декабря 1918 свергла его власть. Д. у. обещала вернуть все завоевания революции и созвать Учредительное собрание. 26 декабря 1918 Д. у. создала правительство социал-демократа В. Чеховского. Декларацией Д. у. 26 декабря 1918 было восстановлено законодательство Центральной рады и обещаны создание местного самоуправления, «национально-персональной» (культурно-национальной) автономии, 8-часовой рабочий день, рабочий контроль, государственное управление ведущими отраслями промышленности и борьба со спекуляцией, передача земли в пользование крестьян. На практике власть перешла в руки атаманов — командиров частей гайдамаков. 16 января 1919 Д. у. объявила войну России, а 18 января в связи с этим назначила Петлюру головным атаманом.
22 января 1919 Д. у. приняла Универсал, провозглашавший объединение УНР и Западно-украинской народной республики (ЗУНР) (Акт злуки). В январе в Киеве был проведен Трудовой конгресс, утвердивший основные решения Д. у. 2 февраля 1919 в связи с наступлением красных на Киев Д. у. переехала в Винницу. Д. у. надеялась получить поддержку со стороны Антанты, представители которой потребовали удаления из Д. у. социалистов. 9 февраля 1919 Украинская социал-демократическая рабочая партия (УСДРП) отозвала своих представителей из Д. у., надеясь таким способом облегчить достижение соглашения с Антантой. Винниченко оставил пост главы Д. у. Петлюра официально вышел из УСДРП, оставшись в Д. у. В правительство согласились войти более правые партии — социалисты-федералисты, социалисты-самостийники и народные республиканцы. Но серьезной поддержки Д. у. Антанта не оказала, ориентируясь на белое движение. В марте бои с красными шли с переменным успехом. 13 февраля 1919 Д. у. назначила премьер-министром С. Остапенко, 9 апреля — украинского социал-демократа Б. Мартоса, который сформировал более левое правительство УНР. Однако члены Д. у. А. Андриевский и Е. Петрушевич (лидер ЗУНР, приглашенный в Д. у. вместо Винниченко) выразили несогласие с коррекцией курса. Связанный с Андриевским атаман В. Оскилко 29 апреля поднял мятеж против Петлюры и Мартоса в Ровно и провозгласил себя головным атаманом. Мятеж провалился, а фронт УНР оказался окончательно разваленным. Оставив Ровно, Д. у. отступила на запад. Как шутили тогда, «в вагоне Директория, под вагоном ее территория». 9 мая 1919 председателем Д. у. был избран Петлюра, а 13 мая из ее состава вывели Андриевского. В феврале-марте солдаты УНР произвели погромы в Балте, Проскурове и др. 27 мая 1919 Д. у. приняла закон о создании Особой следственной комиссии по расследованию погромов. Но существенных последствий эта мера не имела.
Д. у. переехала в ЗУНР, но из-за наступления поляков территория УНР, включая ЗУНР, сократилась до полосы в 10—20 км в районе станций Богдановка и Волочиск на западном берегу р. Збруч. Затем Д. у. кочевала в районе р. Збруч, имея при этом под командованием около 80 тыс. солдат, прежде всего в составе Украинской галицийской армии (УГА). После примирения Д. у. и лидеров ЗУНР более правое правительство 27 августа возглавил И. Мазепа. Петрушевич вернулся в состав Д. у. 30 августа части УГА заняли Киев, но на следующий день уступили его войскам А.И. Деникина. 24 сентября Д. у. объявила войну Вооруженным силам юга России. Под давлением белых и поляков Д. у. переехала в Проскуров, где 15 ноября передала всю власть Петлюре. 22 ноября белые ворвались в Проскуров, и Петлюра вынужден был укрыться в Староконстантинове, который 31 ноября был оставлен. 5 декабря 1919 Петлюра выехал в Варшаву, объявив себя правителем в изгнании. Он признал права Польши на Вост. Украину. Диктатор ЗУНР Петрушевич уехал в Вену, где 20 декабря 1919 г. официально денонсировал Акт злуки. Д. у. фактически прекратила свое существование, хотя и в 1920—1921 Петлюра продолжал действовать от ее имени.
Лит.: 1918 год на Украине. М., 2001; Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне. М.—Л., 1928—1933; Винниченко В. Вiдродження нацiï. Кiïв, 1920; История Украины. СПб., 2015; История Украины. Научно-популярные очерки. М., 2008; Петлюра С. Главный атаман. В плену несбыточных надежд. М.—СПб., 2008; Революция на Украине по мемуарам белых. М.—Л., 1930; Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину. Харьков, 2005; Его же. Симон Петлюра. Харьков, 2006; Солдатенко В. Ф. Гражданская война в Украине (1917—1920 гг.). М., 2012; Шубин А. В. Махно и его время. М., 2013.