ДИРЕКТОРИЯ 1917

Директория 1917 — временная форма власти, созданная А.Ф. Керенским после распада правительства во время Корниловского выступления 1917 на время до формирования нового состава Временного правительства .

Премьер-министр Керенский добился перехода официальной власти к нему лично. После поражения Л.Г. Корнилова он вел переговоры о формировании нового состава Временного правительства. Они затруднялось тем, что кадеты оказали моральную поддержку Корнилову, и 31 августа 1917 ЦК эсеров (см. Социалисты-революционеры ) и меньшевиков (см. Меньшевизм ) заявили об отказе вступать в коалицию с кадетами. Керенский 1 сентября 1917 объявил о создании Директории — технического правительства без кадетов из пяти членов. В него вошли сам Керенский, министр иностранных дел М.И. Терещенко , министр внутренних дел правый меньшевик А.М. Никитин и двое военных — военный министр А.И. Верховский и морской — Д.Н. Вердеревский. В обстановке демократической эйфории Керенский решил даже предвосхитить волю Учредительного собрания , и Директория 1 сентября 1917 провозгласила Россию республикой. Новый состав Временного правительства должно было сформировать Демократическое совещание . Однако оно не достигло соглашения о принципах формирования нового кабинета, и Керенский решил снова взять инициативу на себя. 25 сентября было объявлено о создании третьей коалиции 1917 с участием социалистов и кадетов.

Лит.: Керенский А. Ф. Русская революция. 1917. М., 2005; Милюков П. Н. История Второй русской революции. М., 2001; Рабинович А. Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде. М., 1989; Руднева С. Е. Демократическое совещание. Сентябрь 1917 г. История форума. М., 2000; Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991; Тютюкин С. В. Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905—1917 гг.). М., 2012; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014.