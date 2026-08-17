ДИПОНЕГОРО
ДИПОНЕГОРО (Diponegoro, Dipanegara) - вождь Яванского восстания 1825-1830 годов против нидерландского господства, национальный герой Индонезии.
Старший брат султана Джокьякарты Джарота (Хаменгку Бувоно IV), сторонник вахабизма, приверженец суфизма. Отношения Дипонегоро с нидерландским резидентом обострились после отказа Дипонегоро стать опекуном младенца Менола (Хаменгку Бувоно IV), сына умершего брата, который, возможно, был истолкован как стремление Дипонегоро занять престол. Притеснения со стороны нидерландской колониальной администрации, в том числе её планы проложить дорогу через ту часть владения Дипонегоро, где были расположены могилы его предков, побудили Дипонегоро начать борьбу (джихад) против голландцев под лозунгом защиты ислама, которая была поддержана частью населения Центральной Явы. Восстание отразило недовольство высшей яванской знати ущемлением её прав, возмущение простых людей произволом колониальных властей, налоговым гнётом, попытками голландцев изменить традиционный уклад жизни яванской общины. В ходе восстания Дипонегоро проявил организаторские способности, военное дарование, но был непоследователен и не сумел удержать сторонников. В марте 1830 года он пошёл на переговоры с голландцами, настаивая на признании за ним статуса лидера мусульман Явы и султана. Колониальные власти отказались принять эти требования, арестовали Дипонегоро и выслали на остров Сулавеси. В ссылке он написал историю Яванского восстания, которая впоследствии была частично опубликована.