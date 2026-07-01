ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - официальный орган, направляемый одним государством в другое для осуществления постоянных дипломатических отношений со страной пребывания.
Установление дипломатических отношений и учреждение дипломатического представительства, назначение дипломатического представителя, его ранг определяются сторонами по соглашению.
В прошлом лишь так называемые великие державы могли обмениваться посольствами, ныне обмен посольствами возможен между любыми странами по их соглашению. Процедура назначения и принятия дипломатического представительства называется аккредитацией или аккредитованием. Для официального назначения главы представительства государство должно получить агреман, то есть согласие страны пребывания на назначение именно данного лица в соответствующем качестве. Отказать в предоставлении агремана можно без объяснения причины. После получения агремана глава представительства становится персоной грата (желательным лицом). Члены представительства, как правило, являются гражданами аккредитующего государства.
После процедуры официального назначения глава представительства вручает верительные грамоты главе государства назначения, после чего может приступить к выполнению своих функций. Глава представительства или любой из членов дипломатического персонала может быть назначен в одно или в несколько других государств.
Миссия представителя прекращается по инициативе его государства либо по инициативе страны пребывания в случае признания данного лица персоной нон грата (нежелательным лицом), для чего должны быть выдвинуты достаточно серьёзные основания. Для прекращения деятельности всего представительства основаниями являются разрыв дипломатических отношений, состояние войны, прекращение существования одной из сторон в таких отношениях.
Дипломатические представительства являются: посольство (возглавляет посол, который аккредитуется при главе государства); миссия (возглавляет посланник, аккредитуемый в том же порядке, либо дипломат третьего класса - поверенный в делах, аккредитуемый при министерстве иностранных дел); постоянное представительство государства при междунарадной организации.
Основная функция дипломатического представительства состоит в представительстве своего государства в стране пребывания. Ею определяются остальные функции дипломатического представительства: защита интересов своего государства и его граждан; ведение переговоров с местным правительством; выяснение всеми законными средствами условий в стране пребывания и сообщение о них своему правительству; содействие развитию сотрудничества между двумя государствами. Дипломатическое представительство и его дипломатический персонал пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами. Основным источником, определяющим положение дипломатического представительства, является Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961), основным актом о представителе при организации - Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера (1975).