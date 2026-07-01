ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - официальный орган, направляемый одним государством в другое для осуществления постоянных дипломатических отношений со страной пребывания.

Ус­та­нов­ле­ние ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний и уч­ре­ж­де­ние дипломатического представительства, на­зна­че­ние ди­пло­ма­тического пред­ста­ви­те­ля , его ранг оп­ре­де­ля­ют­ся сто­ро­на­ми по со­гла­ше­нию.

В про­шлом лишь так называемые ве­ли­кие дер­жа­вы мог­ли об­ме­ни­вать­ся по­соль­ст­ва­ми, ны­не об­мен по­соль­ст­ва­ми воз­мо­жен ме­ж­ду лю­бы­ми стра­на­ми по их со­гла­ше­нию. Про­це­ду­ра на­зна­че­ния и при­ня­тия дипломатического представительства на­зы­ва­ет­ся ак­кре­ди­та­ци­ей или ак­кре­ди­то­ва­ни­ем. Для официального на­зна­че­ния гла­вы пред­ста­ви­тель­ст­ва го­су­дар­ст­во долж­но по­лу­чить аг­ре­ман, то есть со­гла­сие стра­ны пре­бы­ва­ния на на­зна­че­ние имен­но дан­но­го ли­ца в со­от­вет­ст­вую­щем ка­че­ст­ве. От­ка­зать в пре­дос­тав­ле­нии аг­ре­ма­на мож­но без объ­яс­не­ния при­чи­ны. По­сле по­лу­че­ния аг­ре­ма­на гла­ва пред­ста­ви­тель­ст­ва ста­но­вит­ся пер­со­ной гра­та (же­ла­тель­ным ли­цом). Чле­ны пред­ста­ви­тель­ст­ва, как пра­ви­ло, яв­ля­ют­ся гра­ж­да­на­ми ак­кре­ди­тую­ще­го го­су­дар­ст­ва.

По­сле про­це­ду­ры официального на­зна­че­ния гла­ва пред­ста­ви­тель­ст­ва вру­ча­ет ве­ри­тель­ные гра­мо­ты гла­ве го­су­дар­ст­ва на­зна­че­ния, по­сле че­го мо­жет при­сту­пить к вы­пол­не­нию сво­их функ­ций. Гла­ва пред­ста­ви­тель­ст­ва или лю­бой из чле­нов ди­пло­ма­тического пер­со­на­ла мо­жет быть на­зна­чен в од­но или в не­сколь­ко других го­су­дарств.

Мис­сия пред­ста­ви­те­ля пре­кра­ща­ет­ся по ини­циа­ти­ве его го­су­дар­ст­ва ли­бо по ини­циа­ти­ве стра­ны пре­бы­ва­ния в слу­чае при­зна­ния дан­но­го ли­ца пер­со­ной нон гра­та (не­же­ла­тель­ным ли­цом), для че­го долж­ны быть вы­дви­ну­ты дос­та­точ­но серь­ёз­ные ос­но­ва­ния. Для пре­кра­ще­ния дея­тель­но­сти все­го пред­ста­ви­тель­ст­ва ос­но­ва­ния­ми яв­ля­ют­ся раз­рыв ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний, со­стоя­ние вой­ны, пре­кра­ще­ние су­ще­ст­во­ва­ния од­ной из сто­рон в та­ких от­но­ше­ни­ях.

Дипломатические представительства яв­ля­ют­ся: по­соль­ст­во (воз­глав­ля­ет по­сол, ко­то­рый ак­кре­ди­ту­ет­ся при гла­ве го­су­дар­ст­ва); мис­сия (воз­глав­ля­ет по­слан­ник, ак­кре­ди­туе­мый в том же по­ряд­ке, ли­бо ди­пло­мат третье­го клас­са - по­ве­рен­ный в де­лах, ак­кре­ди­туе­мый при министерстве иностранных дел); по­сто­ян­ное пред­ста­ви­тель­ст­во го­су­дар­ст­ва при ме­ж­ду­нарадной ор­га­ни­за­ции.

Основная функ­ция дипломатического представительства со­сто­ит в пред­ста­ви­тель­ст­ве сво­его го­су­дар­ст­ва в стра­не пре­бы­ва­ния. Ею оп­ре­де­ля­ют­ся ос­таль­ные функ­ции дипломатического представительства: за­щи­та ин­те­ре­сов сво­его го­су­дар­ст­ва и его гра­ж­дан; ве­де­ние пе­ре­го­во­ров с ме­ст­ным пра­ви­тель­ст­вом; вы­яс­не­ние все­ми за­кон­ны­ми сред­ст­ва­ми ус­ло­вий в стра­не пре­бы­ва­ния и со­об­ще­ние о них сво­ему пра­ви­тель­ст­ву; со­дей­ст­вие раз­ви­тию со­труд­ни­че­ст­ва меж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми. Дипломатическое представительство и его ди­пло­ма­тический пер­со­нал поль­зу­ют­ся ди­пло­ма­ти­че­ски­ми при­ви­ле­гия­ми и им­му­ни­те­та­ми . Основным ис­точ­ни­ком, оп­ре­де­ляю­щим по­ло­же­ние дипломатического представительства, яв­ля­ет­ся Вен­ская кон­вен­ция о ди­пло­ма­тических сно­ше­ни­ях (1961), основным ак­том о пред­ста­ви­те­ле при ор­га­ни­за­ции - Вен­ская кон­вен­ция о пред­ста­ви­тель­ст­ве го­су­дарств в их от­но­ше­ни­ях с ме­ж­ду­народными ор­га­ни­за­ция­ми уни­вер­саль­но­го ха­рак­те­ра (1975).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)