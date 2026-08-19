ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ - совокупность прав и преимуществ, предоставляемых иностранным государством дипломатическому корпусу.
Этот институт один из самых древних в международных отношениях. Власти страны пребывания обязаны обеспечить нормальные условия для деятельности представительства (в том числе принять надлежащие меры для предоставления помещений дипломатическому представительству, обеспечить их защиту). Основным актом, кодифицировавшим нормы о дипломатич. привилегиях, является Венская конвенция о дипломатич. сношениях (1961).
Неприкосновенность распространяется не только на помещение представительства, но также и на его транспортные средства - автомобили, корабли, самолёты; архивы и документы, независимо от их места нахождения (это правило действует даже в случае разрыва дипломатических отношений) и другого. Представительство освобождается от таможенных пошлин на предметы для официального пользования (таможенный иммунитет), от всех налогов (фискальный иммунитет), но не освобождается от эксплуатационных расходов (плата за электроэнергию, водоснабжение и другое); ему принадлежит право пользования своими государственным флагом и эмблемой. Оно свободно в своих сношениях в официальных целях, включая внеочередную телеграфную и телефонную связь, а также пользование шифром (смотреть Дипломатическая почта).
Предоставление иммунитета персоналу представительства зависит от того, к какой категории сотрудников данное лицо относится. Круг лиц, в отношении которых возникает вопрос о признании дипломатических привилегий и иммунитетов, включает три категории: дипломатический персонал (советники, первые и вторые секретари, атташе), канцелярия (переводчики, машинистки и прочие) и обслуживающий персонал.
Полным иммунитетом пользуется дипломатический персонал, обладающий дипломатическим рангом. Лица, его составляющие, не могут быть подвергнуты аресту и задержанию. Страна пребывания обеспечивает их безопасность. Неприкосновенностью пользуются жилые помещения дипломата. Дипломат пользуется иммунитетом от уголовной, гражданской и административной юрисдикции. Вместе с тем он обязан соблюдать законы страны пребывания. Дипломат не обязан давать свидетельские показания в судах страны, но это не исключает его согласия дать такие показания по просьбе властей страны пребывания. Дипломат пользуется фискальным иммунитетом - освобождается от прямых налогов; он не может заниматься коммерческой деятельностью в стране пребывания в целях личной выгоды. Иммунитетом пользуются и члены семьи дипломата, совместно с ним проживающие, если они не являются гражданами страны пребывания. В состав дипломатического представительства могут включаться не только профессиональные дипломаты, но и представители иных ведомств. При наличии дипломатич. паспорта они пользуются соответствующими привилегиями. Если дипломат проезжает через территорию третьего государства, то это государство предоставляет ему неприкосновенность. В случае вооружённого конфликта страна пребывания обязана оказать необходимое содействие для скорого выезда дипломата и его семьи. Аналогичное положение действует и в случае прекращения дипломатич. отношений.
Ко второй категории лиц иммунитет применяется не во всех странах и иногда не в полном объёме.
На третью категорию иммунитет, как правило, не распространяется, а если распространяется (например, в Великобритании, США), то ограничен сроком службы (по окончании которого эти лица могут быть привлечены к ответственности за действия, совершённые во время службы).
Во многих государствах приняты специальные законы об обеспечении безопасности иностранных дипломатов (в РФ нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, влечёт уголовную ответственность по статье 360 УК РФ).
Дипломатическими привилегиями и иммунитетами пользуются также члены специальных миссий (то есть временных миссий, представляющих государство в другом государстве для решения определённых вопросов), а также представители государств при международных организациях.