ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ - совокупность прав и преимуществ, предоставляемых иностранным государством дипломатическому корпусу .

Этот ин­сти­тут один из са­мых древ­них в ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях. Вла­сти стра­ны пре­бы­ва­ния обя­за­ны обес­пе­чить нор­маль­ные ус­ло­вия для дея­тель­но­сти пред­ста­ви­тель­ст­ва (в том числе при­нять над­ле­жа­щие ме­ры для пре­дос­тав­ле­ния по­ме­ще­ний ди­пло­ма­тическому пред­ста­ви­тель­ст­ву , обес­пе­чить их за­щи­ту). Основным ак­том, ко­ди­фи­ци­ро­вав­шим нор­мы о ди­пло­ма­тич. при­ви­ле­ги­ях, яв­ля­ет­ся Вен­ская кон­вен­ция о ди­пло­ма­тич. сно­ше­ни­ях (1961).

Не­при­кос­но­вен­но­сть рас­про­стра­ня­ет­ся не толь­ко на по­ме­ще­ние пред­ста­ви­тель­ст­ва, но так­же и на его транс­порт­ные сред­ст­ва - ав­то­мо­би­ли, ко­раб­ли, са­мо­лё­ты; ар­хи­вы и до­ку­мен­ты, не­за­ви­си­мо от их мес­та на­хо­ж­де­ния (это пра­ви­ло дей­ст­ву­ет да­же в слу­чае раз­ры­ва ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний) и другого. Пред­ста­ви­тель­ст­во ос­во­бо­ж­да­ет­ся от та­мо­жен­ных по­шлин на пред­ме­ты для официального поль­зо­ва­ния (та­мо­жен­ный им­му­ни­тет), от всех на­ло­гов (фис­каль­ный им­му­ни­тет), но не ос­во­бо­ж­да­ет­ся от экс­плуа­тационных рас­хо­дов (пла­та за элек­тро­энер­гию, во­до­снаб­же­ние и другое); ему при­над­ле­жит пра­во поль­зо­ва­ния свои­ми государственным фла­гом и эмб­ле­мой. Оно сво­бод­но в сво­их сно­ше­ни­ях в официальных це­лях, вклю­чая вне­оче­ред­ную те­ле­граф­ную и те­ле­фон­ную связь, а так­же поль­зо­ва­ние шиф­ром (смотреть Ди­пло­ма­ти­че­ская поч­та ).

Пре­дос­тав­ле­ние им­му­ни­те­та пер­со­на­лу пред­ста­ви­тель­ст­ва за­ви­сит от то­го, к ка­кой ка­те­го­рии со­труд­ни­ков дан­ное ли­цо от­но­сит­ся. Круг лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых воз­ни­ка­ет во­прос о при­зна­нии дипломатических привилегий и иммунитетов, вклю­ча­ет три ка­те­го­рии: ди­пло­ма­тический пер­со­нал (со­вет­ни­ки, пер­вые и вто­рые сек­ре­та­ри, ат­та­ше), кан­це­ля­рия (пе­ре­во­дчи­ки, ма­ши­ни­ст­ки и прочие) и об­слу­жи­ваю­щий пер­со­нал.

Пол­ным им­му­ни­те­том поль­зу­ет­ся ди­пло­ма­тический пер­со­нал, об­ла­даю­щий ди­пло­ма­тическим ран­гом. Ли­ца, его со­став­ляю­щие, не мо­гут быть под­верг­ну­ты аре­сту и за­дер­жа­нию. Стра­на пре­бы­ва­ния обес­пе­чи­ва­ет их безо­пас­ность. Не­при­кос­но­вен­но­стью поль­зу­ют­ся жи­лые по­ме­ще­ния ди­пло­ма­та. Ди­пло­мат поль­зу­ет­ся им­му­ни­те­том от уго­лов­ной, гражданской и административной юрис­дик­ции. Вме­сте с тем он обя­зан со­блю­дать за­ко­ны стра­ны пре­бы­ва­ния. Ди­пло­мат не обя­зан да­вать сви­де­тель­ские по­ка­за­ния в су­дах стра­ны, но это не ис­клю­ча­ет его со­гла­сия дать та­кие по­ка­за­ния по прось­бе вла­стей стра­ны пре­бы­ва­ния. Ди­пло­мат поль­зу­ет­ся фис­каль­ным им­му­ни­те­том - ос­во­бо­ж­да­ет­ся от пря­мых на­ло­гов; он не мо­жет за­ни­мать­ся ком­мерческой дея­тель­но­стью в стра­не пре­бы­ва­ния в це­лях лич­ной вы­го­ды. Им­му­ни­те­том поль­зу­ют­ся и чле­ны се­мьи ди­пло­ма­та, со­вме­ст­но с ним про­жи­ваю­щие, ес­ли они не яв­ля­ют­ся гра­ж­да­на­ми стра­ны пре­бы­ва­ния. В со­став ди­пло­ма­тического пред­ста­ви­тель­ст­ва мо­гут вклю­чать­ся не толь­ко профессиональные ди­пло­ма­ты, но и пред­ста­ви­те­ли иных ве­домств. При на­ли­чии ди­пло­ма­тич. пас­пор­та они поль­зу­ют­ся со­от­вет­ст­вую­щи­ми при­ви­ле­гия­ми. Ес­ли ди­пло­мат про­ез­жа­ет че­рез тер­ри­то­рию третье­го го­су­дар­ст­ва, то это го­су­дар­ст­во пре­дос­тав­ля­ет ему не­при­кос­но­вен­ность. В слу­чае воо­ружённого кон­флик­та стра­на пре­бы­ва­ния обя­за­на ока­зать не­об­хо­ди­мое со­дей­ст­вие для ско­ро­го вы­ез­да ди­пло­ма­та и его се­мьи. Ана­ло­гич­ное по­ло­же­ние дей­ст­ву­ет и в слу­чае пре­кра­ще­ния ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний.

Ко вто­рой ка­те­го­рии лиц им­му­ни­тет при­ме­ня­ет­ся не во всех стра­нах и ино­гда не в пол­ном объ­ё­ме.

На тре­тью ка­те­го­рию им­му­ни­тет, как пра­ви­ло, не рас­про­стра­ня­ет­ся, а ес­ли рас­про­стра­ня­ет­ся (например, в Ве­ли­ко­бри­та­нии, США), то ог­ра­ни­чен сро­ком служ­бы (по окон­ча­нии ко­то­ро­го эти ли­ца мо­гут быть при­вле­че­ны к от­вет­ст­вен­но­сти за дей­ст­вия, со­вер­шён­ные во вре­мя служ­бы).

Во мно­гих го­су­дар­ст­вах при­ня­ты специальные за­ко­ны об обес­пе­че­нии безо­пас­но­сти иностранных ди­пло­ма­тов (в РФ на­па­де­ние на лиц или уч­ре­ж­де­ния, ко­то­рые поль­зу­ют­ся ме­ж­ду­народной за­щи­той, вле­чёт уго­лов­ную от­вет­ст­вен­ность по статье 360 УК РФ).

Дипломатическими привилегиями и иммунитетами поль­зу­ют­ся так­же чле­ны специальных мис­сий (то есть вре­мен­ных мис­сий, пред­став­ляю­щих го­су­дар­ст­во в другом го­су­дар­ст­ве для ре­ше­ния оп­ре­де­лён­ных во­про­сов), а так­же пред­ста­ви­те­ли го­су­дарств при ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ци­ях.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)