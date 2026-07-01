ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА - форма официальной связи между ведомством иностранных дел государства и его дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, а также между дипломатическими представительствами государства за рубежом.
Дипломатическая почта неприкосновенна. Это положение закреплено Венской конвенцией о дипломатических сношениях (1961; ст. 27). Дипломатическая почта может содержать только дипломатические документы и предметы, предназначенные для официального пользования; она должна иметь видимые знаки, указывающие на её характер. Дипломатическая почта упаковывается в дипломатическую вализу (почтовый мешок), которая содержит сургучную печать или пломбу. Дипломатическая почта может отправляться как через обычные каналы связи, так и с дипломатическим курьером - официальным лицом для сопровождения дипломатическая почты (курьер должен иметь курьерский лист - официальный документ, удостоверяющий его статус, и перечень сопровождаемых им мест). Дипломатич. курьер пользуется личной неприкосновенностью.