ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА - форма официальной связи между ведомством иностранных дел государства и его дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, а также между дипломатическими представительствами государства за рубежом.

Дипломатическая почта не­при­кос­но­вен­на. Это по­ло­же­ние за­кре­п­ле­но Вен­ской кон­вен­ци­ей о ди­пло­ма­тических сно­ше­ни­ях (1961; ст. 27). Дипломатическая почта мо­жет со­дер­жать толь­ко ди­пло­ма­тические до­ку­мен­ты и пред­ме­ты, пред­на­зна­чен­ные для официального поль­зо­ва­ния; она долж­на иметь ви­ди­мые зна­ки, ука­зы­ваю­щие на её ха­рак­тер. Дипломатическая почта упа­ко­вы­ва­ет­ся в ди­пло­ма­ти­че­скую ва­лизу (поч­то­вый ме­шок), ко­то­рая со­дер­жит сур­гуч­ную пе­чать или плом­бу. Дипломатическая почта мо­жет от­прав­лять­ся как че­рез обыч­ные ка­на­лы свя­зи, так и с ди­пло­ма­ти­че­ским курь­е­ром - официальным ли­цом для со­про­во­ж­де­ния дипломатическая почты (курь­ер дол­жен иметь курь­ер­ский лист - официальный до­ку­мент, удо­сто­ве­ряю­щий его ста­тус, и пе­ре­чень со­про­во­ж­дае­мых им мест). Ди­пло­ма­тич. курь­ер поль­зу­ет­ся лич­ной не­при­кос­но­вен­но­стью .

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