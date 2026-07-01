ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД СССР

Образовательное учреждение.

Дипломатическая академия МИД России ведет свою историю с 1934 года. Сегодня это один из крупнейших и наиболее авторитетных в мире центров подготовки профессиональных дипломатических кадров, специалистов в области международных отношений, мировой экономики, международного права, государственного управления и менеджмента со знанием нескольких иностранных языков.

В Академии работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский коллектив. Среди 200 преподавателей Академии 39 докторов наук и профессоров, 55 кандидатов наук и доцентов, 48 научных сотрудников. Дипломатические ранги имеют 46 сотрудников Академии, в том числе 14 - ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, «Заслуженный деятель науки» - 11 человек. Перед слушателями регулярно выступают руководящие сотрудники МИД России, известные политические деятели, высокопоставленные представители зарубежных государств ( президенты , премьер-министры, министры иностранных дел и послы).

Академия располагает необходимой научной, технической и информационной базой. Есть компьютерные классы, спутниковое телевидение и библиотека, в фондах которой более 400 тысяч единиц научной и учебной литературы на 70 языках.

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