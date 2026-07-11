«ДИПАВАМСА»
«ДИПАВАМСА» - древнейшая из сохранившихся исторических хроник раннесредневековой Ланки (ныне Шри-Ланка).
Составлена на языке пали не позднее рубежа IV/V веков. Автор не установлен. Записана, подобно другим ланкийским историческим хроникам, на вываренных в особом растворе и высушенных на солнце листьях талипотовой пальмы. Отдельные листья скреплены между собой шнуром и помещены между деревянными дощечками. В «Дипавамсе» повествуется о событиях до середины IV века; в частности, излагается история возникновения буддизма и его проникновения на Ланку, а также описывается период правления сингальских царских династий, принявших буддизм. «Дипавамса» положила начало классической палийской традиции историко-хроникальных сочинений Ланки, продолженной хрониками «Махавамса» и «Чулавамса», в отличие от возникшей в более поздний период (начиная с XIII века) традиции составления хроник на сингальском языке. Многие сведения, содержащиеся в «Дипавамсе», подтверждаются археологическими и эпиграфическими материалами.
Публикации:
The Dipavamsa: an ancient Buddhist historical record / Ed., transl. by H. Oldenberg. L., 1879.