«ДИПАВАМСА»

«ДИПАВАМСА» - древнейшая из сохранившихся исторических хроник раннесредневековой Ланки (ны­не Шри-Лан­ка).

Со­став­ле­на на язы­ке па­ли не позд­нее ру­бе­жа IV/V веков. Ав­тор не ус­та­нов­лен. За­пи­са­на, по­доб­но другим лан­кий­ским ис­то­рическим хро­ни­кам, на вы­ва­рен­ных в осо­бом рас­тво­ре и вы­су­шен­ных на солн­це ли­сть­ях та­ли­по­то­вой паль­мы. Отдельные ли­стья скре­п­ле­ны ме­ж­ду со­бой шну­ром и по­ме­ще­ны ме­ж­ду де­ревянными до­щеч­ка­ми. В «Дипавамсе» по­ве­ст­ву­ет­ся о со­бы­ти­ях до середины IV века; в ча­ст­но­сти, из­ла­га­ет­ся ис­то­рия воз­ник­но­ве­ния буд­диз­ма и его про­ник­но­ве­ния на Лан­ку, а так­же опи­сы­ва­ет­ся пе­ри­од прав­ле­ния син­галь­ских цар­ских ди­на­стий, при­няв­ших буд­дизм. «Дипавамса» по­ло­жи­ла на­ча­ло клас­сической па­лий­ской тра­ди­ции ис­то­ри­ко-хро­ни­каль­ных со­чи­не­ний Лан­ки, про­дол­жен­ной хро­ни­ка­ми «Ма­ха­вам­са» и «Чу­ла­вам­са», в от­ли­чие от воз­ник­шей в бо­лее позд­ний пе­ри­од (на­чи­ная с XIII века) тра­ди­ции со­став­ле­ния хро­ник на син­галь­ском язы­ке. Многие све­де­ния, со­дер­жа­щие­ся в «Дипавамсе», под­твер­жда­ют­ся ар­хео­ло­гическими и эпи­гра­фическими ма­те­риа­ла­ми.

Публикации :

The Dipavamsa: an ancient Buddhist historical record / Ed., transl. by H. Olden­berg. L., 1879.

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