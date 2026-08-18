ДИОСКУРЫ
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ДИОСКУРЫ (Διόσϰουροι, «сыновья Зевса») - в греческой религии и мифологии (смотрите в статье Древняя Греция) близнецы - смертный Кастор и бессмертный Полидевк, сыновья Зевса и Леды, братья Елены и Клитеместры.
Прославились - Полидевк как кулачный боец, Кастор как укротитель коней. Участники похода аргонавтов, калидонской охоты, похода в Аттику за похищенной Тесеем Еленой и других. Диоскуры считались местными дорийскими героями, но их культ распространился далеко за пределы Спарты. У римлян почитались как Кастор и Поллукс. Сохранились многочисленные изображения Диоскуров в античной пластике, вазописи, на геммах и монетах.
Иллюстрация:
«Диоскуры и Леда». Аттическая чернофигурная ваза. 3-я четв. VI в. до н. э. Этрусский музей Григорианского музея (Ватикан).
Архив БРЭ.