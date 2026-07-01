ДИОСКУРИД (художник)

ДИОСКУРИД (Διοσϰουρίδης) - древнегреческий художник-мозаичист.

Ав­тор двух мо­за­ик с ука­за­ни­ем его име­ни, най­ден­ных в таб­ли­ну­ме так называемой Вил­лы Ци­це­ро­на в городе Пом­пеи (обе - в Национальном ар­хео­ло­гичес­ком му­зее, Не­аполь). Мо­заи­ки, од­на из ко­то­рых изо­бра­жа­ет улич­ных му­зы­кан­тов, а дру­гая - трёх жен­щин, си­дя­щих за сто­лом, ис­тол­ко­вы­ва­ют­ся (по ана­ло­гии с на­поль­ны­ми мо­заи­ка­ми из Ми­ти­ле­ны, Лес­бос) как сце­ны из ко­ме­дий Ме­нан­д­ра и пред­по­ло­жи­тель­но вос­хо­дят к ран­не­эл­ли­ни­стическим ори­ги­на­лам III век до нашей эры. Ка­ри­ка­тур­но ут­ри­ро­ван­ные чер­ты при­зе­ми­стых фи­гур со­че­та­ют­ся в них с бле­стя­щим мас­тер­ст­вом ри­сун­ка, ком­по­зи­ции и ко­ло­ри­та.