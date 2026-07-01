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ДИОСКУРИД (художник)
ДИОСКУРИД (Διοσϰουρίδης) - древнегреческий художник-мозаичист.
Автор двух мозаик с указанием его имени, найденных в таблинуме так называемой Виллы Цицерона в городе Помпеи (обе - в Национальном археологическом музее, Неаполь). Мозаики, одна из которых изображает уличных музыкантов, а другая - трёх женщин, сидящих за столом, истолковываются (по аналогии с напольными мозаиками из Митилены, Лесбос) как сцены из комедий Менандра и предположительно восходят к раннеэллинистическим оригиналам III век до нашей эры. Карикатурно утрированные черты приземистых фигур сочетаются в них с блестящим мастерством рисунка, композиции и колорита.
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