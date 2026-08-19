ДИОСКУРИД

ДИОСКУРИД (Διοσϰουρίδης) - древнеримский рез­чик по кам­ню.

ред­ста­ви­тель ма­ло­азий­ской шко­лы глип­ти­ки. По сви­де­тель­ст­вам Све­то­ния Транк­вил­ла и Пли­ния Стар­ше­го , соз­дал гем­му-пе­чать с изо­бра­же­ни­ем императора Ав­гу­ста , ко­то­рой поль­зо­вал­ся не толь­ко Ав­густ, но и его пре­ем­ни­ки. До на­ших дней до­ш­ло 8 под­лин­ных гемм с под­пи­сью Диоскурида, их до­пол­ня­ет боль­шое ко­ли­че­ст­во бо­лее позд­них ко­пий и под­де­лок. Диоскурид - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков клас­си­ци­зи­рую­ще­го сти­ля эпо­хи императора Ав­гу­ста. Су­дя по па­тро­ни­му в сиг­на­ту­рах ря­да гемм 1-й половины I века нашей эры, его сы­но­вья Ге­ро­фил, Гилл и Ев­тих так­же бы­ли рез­чи­ка­ми по кам­ню.