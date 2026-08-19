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ДИОСКУРИД
ДИОСКУРИД (Διοσϰουρίδης) - древнеримский резчик по камню.
редставитель малоазийской школы глиптики. По свидетельствам Светония Транквилла и Плиния Старшего, создал гемму-печать с изображением императора Августа, которой пользовался не только Август, но и его преемники. До наших дней дошло 8 подлинных гемм с подписью Диоскурида, их дополняет большое количество более поздних копий и подделок. Диоскурид - один из основоположников классицизирующего стиля эпохи императора Августа. Судя по патрониму в сигнатурах ряда гемм 1-й половины I века нашей эры, его сыновья Герофил, Гилл и Евтих также были резчиками по камню.
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