ДИОСКОРИД ПЕДАНИЙ
ДИОСКОРИД, Диоскурид (Διοσϰορίδης, Διοσϰουρίδης) ПЕДАНИЙ - древнегреческий врач.
Состоял врачом в римской армии, с которой побывал во многих странах, собирал сведения о растениях (описал около 600 видов). В сочинении «О лекарственных средствах» («De materia medica») дал систематическое описание всех известных в то время медикаментозных средств растительного, животного и минерального происхождения, изложил способы их приготовления и дал сведения о ряде способов химической обработки (возгонка, перегонка, кристаллизация) лекарственного сырья. Сочинения Диоскорида пользовались непререкаемым авторитетом в области ботаники и фармакологии вплоть до XVII века; сыграли важную роль в разработке систематики растений. Трактат «De materia medica» опубликован Мануцием Альдом Старшим.
Сочинения:
De materia medica / Ed. M. Wellmann. Berolini, 1907-1914. Vol. 1-3.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.