ДИОСКОРИД ПЕДАНИЙ

ДИОСКОРИД, Дио­ску­рид (Διοσϰορίδης, Διοσϰουρίδης) ПЕДАНИЙ - древнегреческий врач.

Со­сто­ял вра­чом в римской ар­мии, с ко­то­рой по­бы­вал во мно­гих стра­нах, со­би­рал све­де­ния о рас­те­ни­ях (опи­сал около 600 ви­дов). В со­чи­нении «О ле­кар­ст­вен­ных сред­ст­вах» («De materia medica») дал сис­те­ма­тиче­ское опи­са­ние всех из­вест­ных в то вре­мя ме­ди­ка­мен­тоз­ных средств рас­тительного, жи­вот­но­го и ми­нерального про­ис­хо­ж­де­ния, из­ло­жил спо­со­бы их при­го­тов­ле­ния и дал све­де­ния о ря­де спо­со­бов хи­мической об­ра­бот­ки (воз­гон­ка, пе­ре­гон­ка, кри­стал­ли­за­ция) ле­кар­ст­вен­но­го сы­рья. Со­чи­не­ния Диоскорида поль­зо­ва­лись не­пре­ре­кае­мым ав­то­ри­те­том в об­лас­ти бо­та­ни­ки и фар­ма­ко­ло­гии вплоть до XVII века; сыг­ра­ли важ­ную роль в раз­ра­бот­ке сис­те­ма­ти­ки рас­те­ний. Трак­тат «De materia medica» опуб­ли­ко­ван Ма­ну­ци­ем Аль­дом Стар­шим.

Сочинения :

De materia medica / Ed. M. Wellmann. Berolini, 1907-1914. Vol. 1-3.

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