ДИОРИАЛХАДЖИ АМАНИ

Диори Алхаджи Амани (16.06.1916, дер. Судуре-Карма, Французский Нигер — 23.04.1989, Рабат) — политический деятель Республики Нигер .

Из народности джерма. Мусульманин. Педагог по образованию. Один из основателей Нигерской прогрессивной партии (1946). Депутат французского парламента (1946—1951, 1956—1958). Первый премьер-министр автономной Республики Нигер (1958—1960). Первый президент независимого Нигера (1960—1974). Установил авторитарный однопартийный режим неопатримониального типа, при котором процветали коррупция, регионально-этнический и клановый клиентелизм. В экономической сфере проводил политику умеренного государственного интервенционизма; пытался осуществить кооперирование крестьянства. Ориентировался на тесное военно-политическое и экономическое сотрудничество с Францией. Свергнут 15 апреля 1974 в результате военного переворота. До 1980 находился в тюрьме, затем — под домашним арестом. После освобождения в 1987 эмигрировал в Марокко.

Лит.: Кривушин И. В. Алхаджи Амани Диори // История Африки в биографиях. М., 2012. С. 490—494.