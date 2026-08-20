ДИОРАМА

ДИОРАМА (от греческого δια- - че­рез, сквозь и ὅραμα - вид, зре­ли­ще)

1) Вид живописи , в котором изображения наносятся на просвечивающую поверхность с обеих сторон. При из­ме­не­нии на­прав­ле­ния и интен­сив­но­сти дву­сто­рон­не­го ос­ве­ще­ния дос­ти­га­ют­ся раз­но­об­раз­ные зри­тель­ные эф­фек­ты, в том числе ил­лю­зия дви­же­ния. Диораму изо­брёл в 1822 году Л.Ж. Да­гер. Он ис­поль­зо­вал так называемый двой­ной эф­фект, ко­гда ме­ня­лось не толь­ко ос­ве­ще­ние кар­ти­ны , но и её со­дер­жа­ние (например, в диораме «По­лу­ноч­ная мес­са» пус­тая цер­ковь за­пол­ня­лась мо­ля­щи­ми­ся, за­жи­га­лись све­чи). Искусство диорамы пред­вос­хи­ти­ло ки­не­ма­то­граф. В Санкт-­Пе­тер­бур­ге в 1850-е годы поль­зо­ва­лись ус­пе­хом диорамы с двой­ным эф­фек­том ху­дож­ни­ков К. и П. Гро­пиу­сов. Воз­мож­ность соз­да­вать ил­лю­зию об­шир­ных про­странств поз­во­ля­ла вы­би­рать в ка­че­ст­ве сю­же­тов диорамы эф­фект­ные ланд­шаф­ты, ар­хитектурные пей­за­жи , ми­фо­ло­гические, биб­лей­ские сце­ны и другое. Ны­не при­ме­ня­ют­ся в те­ат­раль­но-де­ко­рационном ис­кус­ст­ве;

2) Ду­го­об­раз­но изо­гну­тая лен­та-кар­ти­на, всю по­верх­ность ко­то­рой за­ни­ма­ет жи­во­пись, а го­ри­зон­таль­ную плос­кость пе­ред ней - пред­метный план­ с бу­та­фор­ски­ми и ре­аль­ны­ми пред­ме­та­ми. Диорама род­ст­вен­на па­но­ра­ме и мо­жет вос­при­ни­мать­ся как её фраг­мент. Круп­ные диорамы рас­по­ло­же­ны в специальных па­виль­о­нах. В советский пе­ри­од в диорамах изо­бра­жа­лись пре­имущественно ба­таль­ные ком­по­зи­ции; ис­пол­ня­лись мас­те­ра­ми шко­лы Ф.А. Ру­бо, позд­нее - Сту­дии во­ен­ных ху­дож­ни­ков имени М.Б. Гре­ко­ва («Взя­тие Рос­то­ва» М.Б. Гре­ко­ва, около 1929 года, не со­хра­ни­лась; «Штурм Са­пун-го­ры 7 мая 1944» П.Т. Маль­це­ва и другие, 1959; «Штурм Пе­ре­ко­па» М.И. Сам­со­но­ва и другие, 1961; «Кур­ская бит­ва. Бел­го­род­ское на­прав­ле­ние» Н.Я. Бу­та и других, 1985-1987). В 1970-е годы на­ря­ду с ис­то­рическими диорамами ста­ли по­пу­ляр­ны пе­ре­движ­ные диорамы («Па­но­ра­ма Мо­ск­вы» Е.И. Де­ша­лы­та, 1977) и осо­бен­но ин­терь­ер­ные диорамы, ко­то­рые ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся в оформ­ле­нии му­зей­ных экс­по­зи­ций и вы­ста­вок (пред­мет­ный план иг­ра­ет в них ос­нов­ную, а жи­во­пис­ное по­лот­но - вспо­мо­га­тель­ную роль).

Са­пун-го­ры 7 мая 1944» П.Т. Маль­це­ва и другие, 1959; «Штурм Пе­ре­ко­па» М.И. Сам­со­но­ва и другие, 1961; «Кур­ская бит­ва. Бел­го­род­ское на­прав­ле­ние» Н.Я. Бу­та и другие, 1985-1987). В 1970-е годы на­ря­ду с ис­то­рическими диорамами ста­ли по­пу­ляр­ны пе­ре­движ­ные диорамы («Па­но­ра­ма Мо­ск­вы» Е.И. Де­ша­лы­та, 1977) и осо­бен­но ин­терь­ер­ные диорамы, ко­то­рые ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся в оформ­ле­нии му­зей­ных экс­по­зи­ций и вы­ста­вок (пред­мет­ный план иг­ра­ет в них ос­нов­ную, а жи­во­пис­ное по­лот­но - вспо­мо­га­тель­ную роль).

Иллюстрации:

Дио­ра­ма. Ху­дож­ник Е.А. Кор­не­ев. «Бло­ка­да Ле­нин­гра­да». 1990-е годы Цент­раль­ный му­зей Ве­ли­кой Оте­чест­вен­ной вой­ны 1941-1945 годов на По­клон­ной го­ре (Мо­ск­ва).

Архив БРЭ.

Дио­ра­ма. Ху­дож­ник Е. И. Де­ша­лыт. «Крас­но­яр­ская ГЭС». 1971–72. Крае­вед­чес­кий му­зей (Крас­но­ярск).

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)