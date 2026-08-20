ДИОРАМА
ДИОРАМА (от греческого δια- - через, сквозь и ὅραμα - вид, зрелище)
1) Вид живописи, в котором изображения наносятся на просвечивающую поверхность с обеих сторон. При изменении направления и интенсивности двустороннего освещения достигаются разнообразные зрительные эффекты, в том числе иллюзия движения. Диораму изобрёл в 1822 году Л.Ж. Дагер. Он использовал так называемый двойной эффект, когда менялось не только освещение картины, но и её содержание (например, в диораме «Полуночная месса» пустая церковь заполнялась молящимися, зажигались свечи). Искусство диорамы предвосхитило кинематограф. В Санкт-Петербурге в 1850-е годы пользовались успехом диорамы с двойным эффектом художников К. и П. Гропиусов. Возможность создавать иллюзию обширных пространств позволяла выбирать в качестве сюжетов диорамы эффектные ландшафты, архитектурные пейзажи, мифологические, библейские сцены и другое. Ныне применяются в театрально-декорационном искусстве;
2) Дугообразно изогнутая лента-картина, всю поверхность которой занимает живопись, а горизонтальную плоскость перед ней - предметный план с бутафорскими и реальными предметами. Диорама родственна панораме и может восприниматься как её фрагмент. Крупные диорамы расположены в специальных павильонах. В советский период в диорамах изображались преимущественно батальные композиции; исполнялись мастерами школы Ф.А. Рубо, позднее - Студии военных художников имени М.Б. Грекова («Взятие Ростова» М.Б. Грекова, около 1929 года, не сохранилась; «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944» П.Т. Мальцева и другие, 1959; «Штурм Перекопа» М.И. Самсонова и другие, 1961; «Курская битва. Белгородское направление» Н.Я. Бута и других, 1985-1987). В 1970-е годы наряду с историческими диорамами стали популярны передвижные диорамы («Панорама Москвы» Е.И. Дешалыта, 1977) и особенно интерьерные диорамы, которые широко используются в оформлении музейных экспозиций и выставок (предметный план играет в них основную, а живописное полотно - вспомогательную роль).
Сапун-горы 7 мая 1944» П.Т. Мальцева и другие, 1959; «Штурм Перекопа» М.И. Самсонова и другие, 1961; «Курская битва. Белгородское направление» Н.Я. Бута и другие, 1985-1987). В 1970-е годы наряду с историческими диорамами стали популярны передвижные диорамы («Панорама Москвы» Е.И. Дешалыта, 1977) и особенно интерьерные диорамы, которые широко используются в оформлении музейных экспозиций и выставок (предметный план играет в них основную, а живописное полотно - вспомогательную роль).
Иллюстрации:
Диорама. Художник Е.А. Корнеев. «Блокада Ленинграда». 1990-е годы Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонной горе (Москва).
Архив БРЭ.
Диорама. Художник Е. И. Дешалыт. «Красноярская ГЭС». 1971–72. Краеведческий музей (Красноярск).
Архив БРЭ.