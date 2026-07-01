ДИОР КРИСТИАН

ДИОР (Dior) КРИСТИАН - французский модельер.

Ро­дил­ся в се­мье со­стоя­тель­но­го фаб­ри­кан­та. Учил­ся в па­риж­ской Шко­ле по­ли­тических на­ук. В 1928-1931 годы вла­дел (совместно с Ж. Бон­жа­ном) ху­дожественной га­ле­ре­ей в Па­ри­же ; по­сле ра­зо­ре­ния се­мьи ис­пол­нял для про­да­жи эс­ки­зы оде­ж­ды, ра­бо­тал ас­си­стен­том мо­дель­е­ра Р. Пи­ге (1938-1939), ис­пол­нял кос­тю­мы для по­ста­но­вок «Те­атр де Ма­тю­рен». В 1939-1940 годы был на фрон­те; в пе­ри­од ок­ку­па­ции Фран­ции ра­бо­тал в па­риж­ской фир­ме Л. Ле­ло­на, ис­пол­няя мо­де­ли оде­ж­ды, так­же кос­тю­мы для филь­мов («Лю­бов­ные пись­ма», 1942 год, режиссёр К. Отан-Ла­ра, и другие; в конце 1940-х - начале 1950-х годов соз­да­вал кос­тю­мы для М. Дит­рих в филь­мах А. Хич­ко­ка, Г. Кос­те­ра). По­сле вой­ны (при под­держ­ке тек­стиль­но­го фаб­ри­кан­та М. Бу­са­ка) Диор от­крыл в Па­ри­же свой Дом мо­ды (1946). Его кол­лек­ции рос­кош­ных на­ря­дов («Co­rolle», 1947-1948; «Trompe-l’oeil», 1949; «Tulipe», 1953; «Fuseau», 1957-1958, и другие) с чув­ст­вен­ным си­лу­этом, мяг­кой ли­ни­ей плеч, под­чёрк­ну­той та­ли­ей и пыш­ны­ми юб­ка­ми воз­ро­ди­ли тра­ди­цию па­риж­ской «вы­со­кой мо­ды». Диор ис­пол­нял за­ка­зы из­вест­ных ак­трис и ба­ле­рин (Р. Хей­уорт, М. Фон­тейн и других), так­же и ко­ро­но­ванных особ; мо­де­ли оде­ж­ды Диора не­из­менно от­ли­ча­лись безу­преч­ным кро­ем, иде­альны­ми про­пор­ция­ми, изы­скан­ным вы­бором тка­ней. В 1948 году был от­крыт нью-­йорк­ский фи­ли­ал До­ма мо­ды Диора (в Лон­до­не - в 1952) и ос­но­ва­на фир­ма «Chris­ti­an Dior Parfums» в Па­ри­же. Ас­си­стен­та­ми Диора бы­ли П. Кар­ден и И. Сен-­Ло­ран. В 1960-1989 годы Дом мо­ды Диора воз­глав­лял М. Бо­ан, с 1996 года - Дж. Галь­я­но.

Сочинения :

Je suis couturier. P., 1951;

Ch. Dior et moi. P., 1956.

Иллюстрация:

Мо­дель оде­ж­ды До­ма мо­ды К. Дио­ра. Нач. 2000-х гг.

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