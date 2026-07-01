ДИОР КРИСТИАН
ДИОР (Dior) КРИСТИАН - французский модельер.
Родился в семье состоятельного фабриканта. Учился в парижской Школе политических наук. В 1928-1931 годы владел (совместно с Ж. Бонжаном) художественной галереей в Париже; после разорения семьи исполнял для продажи эскизы одежды, работал ассистентом модельера Р. Пиге (1938-1939), исполнял костюмы для постановок «Театр де Матюрен». В 1939-1940 годы был на фронте; в период оккупации Франции работал в парижской фирме Л. Лелона, исполняя модели одежды, также костюмы для фильмов («Любовные письма», 1942 год, режиссёр К. Отан-Лара, и другие; в конце 1940-х - начале 1950-х годов создавал костюмы для М. Дитрих в фильмах А. Хичкока, Г. Костера). После войны (при поддержке текстильного фабриканта М. Бусака) Диор открыл в Париже свой Дом моды (1946). Его коллекции роскошных нарядов («Corolle», 1947-1948; «Trompe-l’oeil», 1949; «Tulipe», 1953; «Fuseau», 1957-1958, и другие) с чувственным силуэтом, мягкой линией плеч, подчёркнутой талией и пышными юбками возродили традицию парижской «высокой моды». Диор исполнял заказы известных актрис и балерин (Р. Хейуорт, М. Фонтейн и других), также и коронованных особ; модели одежды Диора неизменно отличались безупречным кроем, идеальными пропорциями, изысканным выбором тканей. В 1948 году был открыт нью-йоркский филиал Дома моды Диора (в Лондоне - в 1952) и основана фирма «Christian Dior Parfums» в Париже. Ассистентами Диора были П. Карден и И. Сен-Лоран. В 1960-1989 годы Дом моды Диора возглавлял М. Боан, с 1996 года - Дж. Гальяно.
Сочинения:
Je suis couturier. P., 1951;
Ch. Dior et moi. P., 1956.
Иллюстрация:
Модель одежды Дома моды К. Диора. Нач. 2000-х гг.
Архив БРЭ.