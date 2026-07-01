ДИОП ШЕЙХ АНТА
ДИОП (Diop) ШЕЙХ АНТА - сенегальский историк, лингвист, антрополог и социолог.
Окончил Дакарский университет (1945) и Сорбонну (1954). В последующие годы сотрудник Института фундаментальных исследований Чёрной Африки (Дакар), профессор Дакарского университета. На основе данных археологии, этнологии, искусствоведения, палеоантропологии, лингвистики, свидетельств античных авторов Диоп создал целостную концепцию развития африканских обществ от происхождения человечества до современности. Диоп опровергал колониальные стереотипы об извечной отсталости Африки. В своих работах он противопоставил общественный уклад и психофизиологические черты населения 2 историко-культурных зон - Южной (Эфиопия, Египет, Чёрная Африка), которой, согласно Диопу, были свойственны матриархат, социальное равенство, коллективизм и гуманизм, и Северной (Европа), якобы приверженной патриархату, насилию, индивидуализму и социальной дисгармонии. Утверждая исключительность «африканского пути развития», Диоп стремился обосновать идею первенства негро-африканской культуры в мировой истории, а также понятие о первичной роли негроидов в антропогенезе; выдвинул положение о генетической связи между культурами Африки и древнеегипетской цивилизацией. Взгляды Диопа оказали значительное воздействие на развитие афроцентризма. Имя Диопа носит Дакарский университет.
Сочинения:
Nations nègres et culture. P., 1955;
L’Unité culturelle de l’Afrique noire. P., 1959;
Antériorité des civilisations nègres: mythe or vérité historique? P., 1967;
Civilisation ou barbarie: anthropologie sans complaisance. P., 1981.