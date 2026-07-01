ДИОП ШЕЙХ АНТА

ДИОП (Diop) ШЕЙХ АНТА - сенегальский историк, лингвист, антрополог и социолог.

Окон­чил Да­кар­ский университет (1945) и Сор­бон­ну (1954). В по­сле­дую­щие го­ды со­труд­ник Института фун­даментальных ис­сле­до­ва­ний Чёр­ной Аф­ри­ки (Да­кар), профессор Да­кар­ско­го университета. На ос­но­ве дан­ных ар­хео­ло­гии , эт­но­ло­гии, ис­кус­ст­во­ве­де­ния, па­лео­ан­тро­по­ло­гии, лин­гвис­ти­ки, сви­де­тельств ан­тич­ных ав­то­ров Диоп соз­дал це­ло­ст­ную кон­цеп­цию раз­ви­тия африканских об­ществ от про­ис­хо­ж­де­ния че­ло­ве­че­ст­ва до со­вре­мен­но­сти. Диоп оп­ро­вер­гал ко­ло­ни­аль­ные сте­рео­ти­пы об из­веч­ной от­стало­сти Аф­ри­ки. В сво­их ра­бо­тах он про­ти­во­пос­та­вил об­щественный ук­лад и пси­хо­фи­зио­ло­гические чер­ты на­се­ле­ния 2 ис­то­ри­ко-­куль­тур­ных зон - Юж­ной (Эфио­пия, Еги­пет, Чёр­ная Аф­ри­ка), ко­то­рой, со­глас­но Диопу, бы­ли свой­ст­вен­ны мат­ри­ар­хат , со­ци­аль­ное ра­вен­ст­во, кол­лек­ти­визм и гу­ма­низм, и Се­вер­ной (Ев­ро­па), яко­бы при­вер­жен­ной пат­ри­ар­ха­ту , на­си­лию, ин­ди­ви­дуа­лиз­му и со­ци­аль­ной дис­гар­мо­нии. Ут­вер­ждая ис­клю­чи­тель­ность «аф­ри­кан­ско­го пу­ти раз­ви­тия», Диоп стре­мил­ся обос­но­вать идею пер­вен­ст­ва нег­ро-аф­ри­кан­ской куль­ту­ры в ми­ро­вой ис­то­рии, а так­же по­ня­тие о пер­вич­ной ро­ли нег­рои­дов в ан­тро­по­ге­не­зе; вы­дви­нул по­ло­же­ние о ге­не­тической свя­зи ме­ж­ду куль­ту­ра­ми Аф­ри­ки и древнеегипетской ци­ви­ли­за­ци­ей. Взгля­ды Диопа ока­за­ли зна­чительное воз­дей­ст­вие на раз­ви­тие аф­ро­цен­триз­ма. Имя Диопа но­сит Да­кар­ский уни­вер­си­тет.

Сочинения :

Nations nègres et culture. P., 1955;

L’Unité culturelle de l’Afrique noire. P., 1959;

Antériorité des civilisations nègres: mythe or vérité historique? P., 1967;

Civilisation ou barbarie: anthropologie sans complaisance. P., 1981.