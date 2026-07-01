ДИОП БИРАГО

ДИОП (Diop) БИРАГО - сенегальский поэт и фольклорист .

Пи­сал на французском языке. Окон­чил в Ту­лу­зе Выс­шую ве­те­ри­нар­ную шко­лу и фи­лософский факультет университета (1933). По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну не­ко­то­рое вре­мя ра­бо­тал ин­спек­то­ром ве­те­ри­нар­ной служ­бы. Диоп со­брал об­шир­ный фольк­лор­ный ма­те­ри­ал, ко­то­рый в ав­тор­ском пе­ре­ска­зе во­шёл в сборники «Сказ­ки Ама­ду Кум­ба» («Les contes d’Amadou Koum­ba», 1947, русский перевод 1961), «Но­вые сказ­ки Ама­ду Кум­ба» («Les nouveaux contes d’Amadou Koum­ba», 1958) и «Сказ­ки и при­сказ­ки» («Con­tes et lavanes», 1963). Сти­хи 1920-1930-х годов, от­ме­чен­ные влия­ни­ем французского сим­во­лиз­ма, про­ник­ну­ты мо­ти­ва­ми оди­но­че­ст­ва и пе­ча­ли, вы­зван­ны­ми раз­лу­кой с ро­ди­ной. В сти­хах 1940-х годов, от­ли­чаю­щих­ся вир­ту­оз­ной зву­ко­пи­сью, от­ра­зи­лось не­при­ятие вра­ж­деб­ной к аф­ри­кан­цам ев­ропейской ци­ви­ли­за­ции. Для твор­че­ст­ва Диопа ха­рак­тер­на ро­ман­тическая по­эти­за­ция африканского ми­ра, его куль­тур­но­го на­сле­дия, тра­ди­ций и ду­хов­ных цен­но­стей. Сре­ди других про­из­ве­де­ний - ме­муа­ры «О вре­ме­ни…» («Du temps de…», 1987) и другие.

Соинения:

Leurres et lueurs. 4 èd. P., 2002.