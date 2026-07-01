ДИОП БИРАГО
ДИОП (Diop) БИРАГО - сенегальский поэт и фольклорист.
Писал на французском языке. Окончил в Тулузе Высшую ветеринарную школу и философский факультет университета (1933). По возвращении на родину некоторое время работал инспектором ветеринарной службы. Диоп собрал обширный фольклорный материал, который в авторском пересказе вошёл в сборники «Сказки Амаду Кумба» («Les contes d’Amadou Koumba», 1947, русский перевод 1961), «Новые сказки Амаду Кумба» («Les nouveaux contes d’Amadou Koumba», 1958) и «Сказки и присказки» («Contes et lavanes», 1963). Стихи 1920-1930-х годов, отмеченные влиянием французского символизма, проникнуты мотивами одиночества и печали, вызванными разлукой с родиной. В стихах 1940-х годов, отличающихся виртуозной звукописью, отразилось неприятие враждебной к африканцам европейской цивилизации. Для творчества Диопа характерна романтическая поэтизация африканского мира, его культурного наследия, традиций и духовных ценностей. Среди других произведений - мемуары «О времени…» («Du temps de…», 1987) и другие.
Соинения:
Leurres et lueurs. 4 èd. P., 2002.