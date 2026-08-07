ДИОНИСИЯ ФИЛОСОФА ВОССТAНИЕ

Дионисия Философа восстание — восстание крестьян в Эпире в 1611, возглавляемое Дионисием (1560—1611), митрополитом Ларисы, прозванным за свою образованность Философом.

Восстание являлось одним из антитурецких выступлений, вспыхнувших в ходе «Долгой войны» Османской империи с империей Габсбургов в 1593—1606.

Поднять в Греции восстание против султана Дионисий задумал еще около 1600, однако его замысел был раскрыт турецкими властями. Сподвижник Дионисия, епископ Фанарийский и Неохорийский Серафим был казнен. Сам Дионисий, лишившись сана, бежал в Европу. В 1602—1609 он посетил Рим, Венецию, Неаполь в поисках поддержки для продолжения борьбы с турецким султаном Ахмедом I (1603—1617). Сохранилось его письмо к испанскому королю Филиппу III (1598—1621) с просьбой о помощи. В изгнании Дионисий установил связи с савойским герцогом Карлом Эммануилом I (1580—1630), приходившимся Палеологам родственником по материнской линии и желавшим возродить Византийскую империю . Герцог отправил бывшего митрополита в Грецию, чтобы тот поднял восстание, которое затем должны были поддержать испанцы. К 1609 Дионисию удалось собрать в Неаполе небольшой отряд, с которым он отправился в Грецию. В качестве опорного пункта восставшие выбрали монастырь Св. Димитрия, в котором Дионисий подвизался ранее. В 1611 Дионисий, опираясь, в основном, на крестьян Эпира, поднял восстание и подошел к Янине, где находился двор наместника Османа-паши. Восставшие подступили к городу, в котором укрылись турки, и подожгли его предместья. Однако туркам удалось разбить плохо вооруженный и не обученный военным действиям отряд. Дионисий был захвачен в плен и казнен.

Лит.: Литаврин Г. Г. Османская империя и страны Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы в XVI в. М., 1998; Κορδάτος Γ. Μεγάληἱστóρια τῆς Ἐλλάδας. Τ. 9. Ἀθήνα, 1956—1958. Σ. 104—110; Καρκαλέτσης Σ.Γ. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ Διονυσίου τοῦ «Σκυλοσóφου» 1611 // Ἰστορικά θέματα. 2005. Τ. 36. Σ. 2—7; Παπακωνσταντίνου Θ.Β. Τὰ ἐπαναστατικά κινήματα τοῦ Διονυσίου τοῦ Φιλóσοφου, μητροπολίτου Λα ρίσας. Ἀθήνα, 2000.