ДИОНИСИЙ (живописец)
ДИОНИСИЙ - древнерусский живописец.
Имя «иконника» Дионисия, приглашённого в составе артели живописцев (во главе со старцем московским Симонова монастыря Митрофаном) для росписи Рождественского собора монастыря Рождества Богородицы (ныне Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь) в 1467 году, впервые упомянуто в «Сказании о преподобном Пафнутии» (последняя четверть XV века). В житии основателя монастыря, преподобного Пафнутия Боровского, написанном архиеп. Ростовским Вассианом Саниным между 1506 и 1515 годами, сообщается о высокой оценке этой росписи великим князем Иваном III Васильевичем (сохранились фрагменты росписи на нижних частях стен). В 1481 году, по летописным сообщениям, Дионисий, поп Тимофей, Ярец и Коня по заказу архиеп. Ростовского Вассиана Рыло написали «чюдно вельми» иконы для 3-ярусного иконостаса Успенского собора Московского Кремля (существующий иконостас создан в середине XVII века, судьба икон Дионисия и его товарищей неизвестна); очевидно, в этот же период были написаны частично сохранившиеся фрески алтарной преграды с полуфигурами преподобных. В «Сказании о Спасо-Каменном монастыре» Паисия Ярославова (начало 1480-х годов) упоминается деисус работы Дионисия, переданный в 1481 году углицким князем Андреем Васильевичем Большим (Горяем) в собор этого монастыря на Кубенском озере. В 1482 году Дионисию поручили заново написать на старой доске образ Богоматери Одигитрии из Вознесенского монастыря в Московском Кремле, обгоревший во время пожара. Обращение к Дионисию для воссоздания чтимого образа - греческого списка с константинопольской чудотворной иконы Богоматери Влахернской - свидетельствует о том, что он считался лучшим московским иконописцем.
Во 2-й половине 1480-х годов Дионисий с сыновьями Владимиром и Феодосием, старцем Паисием и двумя племянниками преподобного Иосифа Волоцкого (иноками Досифеем и Вассианом Топорковыми) «подписал» Успенский собор Иосифо-Волоцкого монастыря, освящённый в декабре 1485 года (исполнял иконы и, вероятно, стенопись; сохранилась сильно пострадавшая икона Богоматери Одигитрии, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Москва). Возможно, Дионисий писал иконы и для предшествующего деревянного собора, построенного в 1479 году; заказчиком в обоих случаях был преподобный Иосиф Волоцкий. В его житии, написанном епископом Крутицким Саввой Чёрным (1546), Дионисий с сотоварищами названы «хитрыми живописцы в Русской земли». Дионисия считают адресатом «Послания иконописцу» с тремя «Словами о почитании святых икон» Иосифа Волоцкого. Возможно, в 1480-е годы Дионисий расписал церковь Спаса в Чигасовом монастыре в Москве (рухнула во время пожара 1547 года).
В конце 1490-х - начале 1500-х годов Дионисий и его сыновья работали на Русском Севере, в Белозерье, где активизировалось строительство каменных храмов. В надписи на центральной иконе деисусного ряда иконостаса собора Павлова Обнорского монастыря говорится об исполнении Дионисием в 1500 году деисусного, праздничного и пророческого рядов («Денисьева письмени»). Кроме иконы «Спаса» сохранились «Распятие Христово» (обе - ГТГ) и «Уверение Фомы» (ГРМ), а также «Успение Богоматери» из местного ряда (Вологодский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник). В 1502 году, согласно надписи на арке северного портала, «Деонисием иконником с своими чадами» был расписан Рождественский собор Ферапонтова монастыря. Считается, что к тому же времени относятся и образы иконостаса (хранятся в ГТГ, ГРМ и Кирилло-Белозерском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике; вопрос об их датировке и принадлежности Дионисию и/или его мастерской окончательно не решён). В 1503 году Дионисий работал в Москве над иконой «Преподобный Димитрий Прилуцкий, с житием» для Спасо-Прилуцкого монастыря (Вологодский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник). Дальнейшие известия о Дионисие в письменных источниках отсутствуют.
Помимо перечисленных произведений, Дионисию и его мастерской приписывают иконы: «Святой митрополит Пётр, с житием» (Музеи Московского Кремля) и «Святой митрополит Алексий, с житием» (ГТГ; обе - из московского Успенского собора, последняя треть XV - начало XVI веков); «Положение ризы и пояса Богоматери» из Ризоположенской церкви села Бородавы (1485 год; Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва); «Преподобный Сергий, с житием» в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря (конец XV века); «Богоматерь Одигитрия, с избранными святыми» из ризницы Троице-Сергиева мон. (последняя четверть XV века, ГТГ); «Преподобный Кирилл Белозерский» из Казанского собора города Кириллов и «Преподобный Кирилл Белозерский, с житием» из местного ряда иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря (обе конца XV - начала XVI веков, ГРМ), также некоторые другие. На основании стилистического сходства в круг работ Дионисия и его мастерской включают иллюстрации рукописей, в том числе 4 миниатюры «Четвероевангелия» (1470-е годы, Научная библиотека МГУ) и миниатюру «Видение преподобного Иоанна Лествичника» из «Лествицы» Иоанна Синайского и «Паренесиса» преподобного Ефрема Сирина (начало XVI века, РГБ).
Для живописи Дионисия характерны свободные, незатеснённые композиции с многочисленными ритмическими повторами, светлый колорит (включающий тем не менее и насыщенные тона), удлинённые пропорции фигур. Мастер пишет лики с тонкими изящными чертами по светло-оливковому нижнему слою (санкирю) охрой тёплого оттенка, с нежной розовой подрумянкой. При таком способе письма санкирь оставляется незакрытым в затенённых местах (по контуру лика, в глазных впадинах, на подбородке и тому подобном). Образовавшиеся санкирные тени у Дионисия по тону близки к охрению, и объём строится не столько на светотеневом, сколько на мягком цветовом контрасте тёплых ликов с холодными тенями. Одежды на иконах Дионисия обычно насыщены по цвету (например, тёмно-зелёный саккос у митрополита Петра), но дополнены белыми или светлыми деталями и лессированы тонким слоем подцвеченных белил. Дионисий охотно использует разные оттенки одного цвета (красного, зелёного и тому подобных), также составные цвета (бирюзовый, сиреневый); объединяет контрастные тона в пределах одного изображения - например, пишет часть плаща архангела розовато-вишнёвым со светло-голубыми лессировками-пробелами, а часть - красно-коричневым с интенсивными голубыми пробелами, наложенными в 3 тона (от светлого к более насыщенному). Всё это в сочетании с золотом создаёт ощущение исключительного колористического богатства и красоты. Архитектура («палатное письмо»), как правило, светлая, розовая, бледно-зелёная, светло-охристая, простая и монументальная по формам. Она играет большую роль в разреженных композициях, то акцентируя главные фигуры, то создавая для них своеобразные кулисы и организуя общий торжественный строй праздничных и житийных икон.
Умение организовать цельный ансамбль, проявившееся в житийных иконах Дионисия, полностью раскрылось в росписях Рождественского собора Ферапонтова монастыря - самом полном цикле древнерусских фресок, посвящённых прославлению Богоматери. Их общий замысел воплотился и в иконографии, и в размещении сюжетов, и в художественной форме. Тема начинается с росписи западного фасада, первоначально открытого, со сценами «Рождества» и «Ласкания Богоматери». Светлые розовые, голубые, зелёные тона отвечают «умилительности» сюжетов. Внутри, на самых значимых частях стен, в люнетах непосредственно под сводами, помещены «Покров Богоматери», «Собор Богоматери» и «О Тебе радуется». В центре каждой из этих композиций располагается фигура Девы Марии. Она окружена, как венком, молящимися, святыми, ангелами, аллегорическими персонажами, возносящими Ей хвалу. Верхняя часть стен и часть сводов отведены «Акафисту Богоматери» - иллюстрациям церковного песнопения, появившимся здесь впервые в русских монументальных росписях. Важность богородичной темы подчёркивает огромная композиция в конхе алтарной апсиды с восседающей на престоле Богоматерью с Младенцем, которым поклоняются архангелы Михаил и Гавриил. Цельные плавные очертания, выверенная архитектоника фигуры, тёмное покрывало-мафорий способствуют тому, что Богоматерь воспринимается как символ Земной Церкви. Это связывает с богородичной темой цикл «Вселенских Соборов», расположенный ниже «Акафиста» и также впервые включённый в состав росписей русских храмов (в чём проявилось, очевидно, балканское влияние). Архитектоника росписей с прямоугольными, пирамидальными, круглыми очертаниями отдельных мотивов идеально согласуется с архитектурными формами и членениями собора.
Живопись Дионисия, несомненно, восходит к искусству Андрея Рублёва с его классичностью и гармонией, но несёт отпечаток иной эпохи - торжественно-церемониальной атмосферы двора Ивана III Васильевича.
Иллюстрации:
Дионисий. «Распятие Христово». Икона. Около 1500. Третьяковская галерея (Москва).
Архив БРЭ.
Дионисий. «Рождество Богоматери». Фреска из композиции западного портала Рождественского собора Ферапонтова монастыря. 1502.
Архив БРЭ.
Дионисий. «Богоматерь с Младенцем на престоле, с архангелами Михаилом и Гавриилом». Фреска конхи апсиды Рождественского собора Ферапонтова монастыря. 1502.
Архив БРЭ.