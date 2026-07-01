ДИОНИСИЙ (тиран)

ДИОНИСИЙ (Διονύσιος) - имя древнегреческих ти­ра­нов в Си­ра­ку­зах (Си­ци­лия).

Дио­ни­сий I Стар­ший (430-367 до нашей эры), пра­вил в Си­ра­ку­зах с 405 года до нашей эры. Про­ис­хо­дил из не­знат­ной си­ра­куз­ской се­мьи, вы­дви­нул­ся в пе­ри­од на­ше­ст­вия кар­фа­ге­нян на греческие го­ро­да Си­ци­лии в конце V века. По­сле ре­шаю­щих по­бед кар­фа­ге­нян и за­хва­та ими ря­да греческих го­ро­дов Си­ци­лии Дионисий I вы­сту­пил в Си­ра­ку­зах на народном со­б­ра­нии с об­ви­не­ния­ми про­тив дей­ст­вую­щих стра­те­гов, до­бил­ся их за­ме­ны но­вой кол­ле­ги­ей с собственным уча­сти­ем и был про­воз­гла­шён вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим (стра­те­гом-ав­то­кра­то­ром). Соз­дав от­ряд лич­ной гвар­дии, под­ку­пив на­ём­ни­ков по­вы­ше­ни­ем жа­ло­ва­нья, а про­стой на­род - обе­ща­ни­ем пе­ре­де­ла иму­ще­ст­ва, Дионисий I до­бил­ся еди­но­лич­ной вла­сти (405). Его ис­тин­ным спо­со­бом при­хо­да к вла­сти бы­ла де­ма­го­гия. По­ми­мо щед­рых по­су­лов на­ро­ду он экс­плуа­ти­ро­вал и национально-пат­рио­тическую идею борь­бы с кар­фа­ге­ня­на­ми, что по­слу­жи­ло при­чи­ной его ак­тив­ной внеш­ней по­ли­ти­ки. Дионисий I че­ты­ре­ж­ды вое­вал с кар­фа­ге­ня­на­ми. Пер­вая вой­на, про­дол­жав­шая­ся с рес­пуб­ли­кан­ско­го пе­рио­да, за­кон­чи­лась для не­го уни­зи­тель­ным ми­ром (405), но во вто­рой он до­бил­ся ре­шаю­ще­го ус­пе­ха, от­тес­нив кар­фа­ге­нян к западной око­неч­но­сти ост­ро­ва. Он ещё два­ж­ды вое­вал с кар­фа­ге­ня­на­ми (в 382-374 и 367), од­на­ко вы­тес­нить их окон­ча­тель­но с ост­ро­ва не смог. Уси­лия­ми Дионисия I бы­ла соз­да­на об­шир­ная дер­жа­ва, вклю­чав­шая большую часть Си­ци­лии, юг Ита­лии и не­ко­то­рые тер­ри­то­рии в Ад­риа­ти­ке. В по­ли­тическом от­но­ше­нии это го­су­дар­ст­во от­ли­ча­лось оп­ре­де­лён­ным дуа­лиз­мом: со­хра­ня­лась гражданская об­щи­на (по край­ней ме­ре в Си­ра­ку­зах), но на­ря­ду с ко­рен­ны­ми гра­ж­да­на­ми по­я­ви­лась про­слой­ка так называемых не­опо­ли­тов - от­пу­щен­ных на во­лю и на­де­лён­ных пра­ва­ми гра­ж­дан­ст­ва ра­бов, при­над­ле­жав­ших ре­прес­си­ро­ван­ным ари­сто­кра­там. Кро­ме тра­диционных рес­пуб­ли­кан­ских ор­га­нов вла­сти, воз­ник­ли но­вые - так называемый Со­вет дру­зей и на­зна­чен­ные пра­ви­те­лем чи­нов­ни­ки. Глав­ным фак­то­ром, скре­п­ляв­шим но­вую дер­жа­ву, бы­ла лич­ная во­ля и энер­гия Дионисия I, ко­то­рый, не­со­мнен­но, был вы­даю­щим­ся пра­ви­те­лем. Ус­пе­хи его внеш­ней по­ли­ти­ки при­влек­ли к не­му вни­ма­ние греческой об­ще­ст­вен­но­сти, в осо­бен­но­сти по­лис­ной эли­ты, вра­ж­деб­но на­стро­ен­ной к де­мо­кра­тии. Пла­тон в 388 году по­се­тил Си­ра­ку­зы, но его по­пыт­ки скло­нить Дионисия I к пре­об­ра­зо­ва­нию ти­ра­нической вла­сти в ари­сто­кра­тическое прав­ле­ние не име­ли ус­пе­ха. Дио­ни­сий II Млад­ший (397 - по­сле 336 до нашей эры), пра­вил (с пе­ре­ры­ва­ми) в 367-344 годы до нашей эры. Сын и на­след­ник Дио­ни­сия I Стар­ше­го. Не об­ла­дав­ший по­ли­тической во­лей от­ца, склон­ный к раз­гуль­ной жиз­ни, он на­хо­дил­ся под влия­ни­ем со­пер­ни­чаю­щих при­двор­ных груп­пи­ро­вок. Пер­во­на­чаль­но боль­шим ав­то­ри­те­том поль­зо­вал­ся Ди­он, по­клон­ник Пла­то­на, стре­мив­ший­ся к пре­об­ра­зо­ва­нию ти­ра­нической вла­сти. По его при­гла­ше­нию Пла­тон вто­рич­но по­се­тил Си­ра­ку­зы и по­на­ча­лу ув­лёк Дионисия II свои­ми идея­ми. Но за­тем верх одер­жа­ла другая груп­пи­ров­ка - сто­рон­ни­ков силь­ной еди­но­лич­ной вла­сти во гла­ве с Фи­ли­стом. Ди­он был из­гнан из Си­ра­куз (366). Од­на­ко си­ра­куз­ская ти­ра­ния при без­воль­ном пра­ви­те­ле по­сте­пен­но сла­бе­ла, и в 357 году Ди­он вер­нул­ся из из­гна­ния и сверг ти­ра­на. Дионисий II уда­лил­ся в Ло­кры (в Южной Ита­лии). В 347 году он су­мел вер­нуть­ся в Си­ра­ку­зы и вто­рич­но ут­вер­дить­ся у вла­сти. Но в 344 году, утом­лён­ные внут­рен­ни­ми раз­до­ра­ми, си­ра­куз­цы при­гла­си­ли из сво­ей мет­ро­по­лии - Ко­рин­фа - из­вест­но­го бор­ца с ти­ра­ни­ей Ти­мо­ле­он­та. Он вос­ста­но­вил рес­пуб­ли­кан­ские сво­бо­ды в Си­ра­ку­зах и других го­ро­дах Си­ци­лии. Дионисий II был вы­слан в Ко­ринф, где и умер.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)