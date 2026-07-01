ДИОНИСИЙ (тиран)
ДИОНИСИЙ (Διονύσιος) - имя древнегреческих тиранов в Сиракузах (Сицилия).
Дионисий I Старший (430-367 до нашей эры), правил в Сиракузах с 405 года до нашей эры. Происходил из незнатной сиракузской семьи, выдвинулся в период нашествия карфагенян на греческие города Сицилии в конце V века. После решающих побед карфагенян и захвата ими ряда греческих городов Сицилии Дионисий I выступил в Сиракузах на народном собрании с обвинениями против действующих стратегов, добился их замены новой коллегией с собственным участием и был провозглашён верховным главнокомандующим (стратегом-автократором). Создав отряд личной гвардии, подкупив наёмников повышением жалованья, а простой народ - обещанием передела имущества, Дионисий I добился единоличной власти (405). Его истинным способом прихода к власти была демагогия. Помимо щедрых посулов народу он эксплуатировал и национально-патриотическую идею борьбы с карфагенянами, что послужило причиной его активной внешней политики. Дионисий I четырежды воевал с карфагенянами. Первая война, продолжавшаяся с республиканского периода, закончилась для него унизительным миром (405), но во второй он добился решающего успеха, оттеснив карфагенян к западной оконечности острова. Он ещё дважды воевал с карфагенянами (в 382-374 и 367), однако вытеснить их окончательно с острова не смог. Усилиями Дионисия I была создана обширная держава, включавшая большую часть Сицилии, юг Италии и некоторые территории в Адриатике. В политическом отношении это государство отличалось определённым дуализмом: сохранялась гражданская община (по крайней мере в Сиракузах), но наряду с коренными гражданами появилась прослойка так называемых неополитов - отпущенных на волю и наделённых правами гражданства рабов, принадлежавших репрессированным аристократам. Кроме традиционных республиканских органов власти, возникли новые - так называемый Совет друзей и назначенные правителем чиновники. Главным фактором, скреплявшим новую державу, была личная воля и энергия Дионисия I, который, несомненно, был выдающимся правителем. Успехи его внешней политики привлекли к нему внимание греческой общественности, в особенности полисной элиты, враждебно настроенной к демократии. Платон в 388 году посетил Сиракузы, но его попытки склонить Дионисия I к преобразованию тиранической власти в аристократическое правление не имели успеха. Дионисий II Младший (397 - после 336 до нашей эры), правил (с перерывами) в 367-344 годы до нашей эры. Сын и наследник Дионисия I Старшего. Не обладавший политической волей отца, склонный к разгульной жизни, он находился под влиянием соперничающих придворных группировок. Первоначально большим авторитетом пользовался Дион, поклонник Платона, стремившийся к преобразованию тиранической власти. По его приглашению Платон вторично посетил Сиракузы и поначалу увлёк Дионисия II своими идеями. Но затем верх одержала другая группировка - сторонников сильной единоличной власти во главе с Филистом. Дион был изгнан из Сиракуз (366). Однако сиракузская тирания при безвольном правителе постепенно слабела, и в 357 году Дион вернулся из изгнания и сверг тирана. Дионисий II удалился в Локры (в Южной Италии). В 347 году он сумел вернуться в Сиракузы и вторично утвердиться у власти. Но в 344 году, утомлённые внутренними раздорами, сиракузцы пригласили из своей метрополии - Коринфа - известного борца с тиранией Тимолеонта. Он восстановил республиканские свободы в Сиракузах и других городах Сицилии. Дионисий II был выслан в Коринф, где и умер.